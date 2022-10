Tidligere huseier satte ett krav til Sam (28) – gjorde det stikk motsatte

«MR. DOODLE»: Sam Cox har skriblet og tegnet hele huset sitt de siste to årene. Foto: Gareth Fuller / AP

Sam Cox, også kjent som «Mr. Doodle», kjøpte et hus til 16 millioner sammen med sin kone, Alena Cox, i Kent i England.

I 2020 bestemte Cox seg for at han ville gjøre noe med huset, men det innebar ikke en vanlig oppussing.

900 liter hvit maling, 401 bokser med sort spraymaling, 286 flasker med tegnemaling og 2 296 fyllepenner senere var huset totalrenovert – med skriblerier og tegninger overalt.

Det skriver ABC News.

En stor drøm

– Det har bare vært en livslang drøm for meg å skrible et hus fullstendig, sier Cox som ble ferdig med prosjektet for bare noen dager siden.

ULIKE TEMA: Alle rommene i huset har et ulikt tema. Gangen og trappa har fått et dyretema. Foto: Gareth Fuller / AP

Huset består av 12 rom, hvor hvert rom har et ulikt tema. Tegningene fyller rommene fra gulv til tak, og møblene er også dekket med skriblerier.

Prosjektet startet på soverommet, og spredte seg så videre til resten av huset. Til slutt tegnet han også på husets fasade.

– Hver bit måtte være forskjellig. Hvert rom måtte ha forskjellig tema. Det var akkurat slik jeg ønsket det skulle være, og det har vært en fin ting å jobbe med, forteller Cox.

Hovedsoverommet har temaet «drøm», mens et av badene har et sjøtema i tegningene.

HUSET: Sam Cox ville også tegne på utsiden av huset. Foto: Gareth Fuller / AP

Artisten har delt prosessen med sine 2,7 millioner følgere på Instagram, og laget i tillegg en video som han la ut på Youtube.

Videoen består av nærmere to tusen bilder i en slags «time lapse» som viser at han tegner i huset.

– Veldig avslappende

Selv om tegning har vært en hobby for «Mr. Doodle» siden han var ung, har ikke konen noe imot krusedullene heller.

– Det er faktisk veldig avslappende for oss, og vi har blitt vant til det, sier hun.

TRIVES: Sam Cox og kona, Alena Cox, trives godt sammen i huset. Ifølge Alena blir man fort vant til alle krusedullene. Foto: Gareth Fuller / AP

Huset kommer ikke til å være åpent for publikum, men Cox deler flittig bilder fra huset sitt på sosiale medier.

Metro skriver at Cox fikk streng beskjed fra de tidligere huseierne om å ikke tegne på på veggene i huset:

– De sa til meg: «Uansett hva du gjør, vær så snill – ikke tegn på veggene». Jeg lyttet ikke, forteller «Mr. Doodle».

Cox forteller at dette er det lengste prosjektet han noensinne har jobbet med, og han er stolt av at han har gjort alt selv.