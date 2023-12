Ti ting du ikke visste om Mariah Careys juleklassiker

KLASSIKER: Det er artist Mariah Carey som står bak en av de mest populære julelåtene. Her opptrer hun under en nyttårsfeiring på Times Square i New York i 2017. Foto: Brent N. Clarke/ AP/ NTB

Artist Mariah Carey har hatt stor suksess med den nesten 30 år gamle julelåten «All I Want for Christmas is You».

Hele desember måned klinger den over radioen, og alle kan teksten: «All I Want for Christmas is Yoooouuuu».

Selv om Mariah Careys (54) julelåt er både elsket og hatet, havner den likevel på tredjeplass over nordmenns favorittjulesang.

Men visste du at Carey ikke brukte særlig lang tid på å skrive hitlåten, og at det ifølge Cosmopolitan finnes en annen låt med samme navn?

Her er ti «fun facts» du kanskje ikke visste om klassikeren «All I Want for Christmas is You».

1. Carey ville egentlig ikke spille inn låten

Artisten Mariah Carey ville egentlig ikke spille inn «All I Want for Christmas is You».

Hun var heller ikke giret på å spille inn de andre låtene fra julealbumet sitt i 1994, ettersom julealbum var noe eldre artister lagde.

2. Hun skrev sangen på et kvarter

Mariah Carey brukte omtrent bare 15 minutter på å skrive hiten «All I Want for Christmas is You».

Hun skrev den sammen med den brasilianske låtskriveren Walter Afanasieff. De mener at den enkle teksten i sangen er hemmeligheten bak sangens suksess.

– Det var en lettere sang å skrive enn noen av de andre, har Afanasieff tidligere uttalt til Billboard.

– Jeg prøvde å gjøre den litt mer unik ved å legge inn noen spesielle akkorder som du egentlig ikke hører så mye av – noe som gjorde det unikt og spesielt.

3. Hun slo en Billboard-rekord med låten

I fjor slo artisten en ny rekord med «All I Want for Christmas is You». Julelåten holdt seg nemlig på toppen av Billboard Hot 100 i hele ti uker.

Da ble Carey den første kvinnen til å ha tre sanger som regjerte som nummer én i tosifrede uker. I tillegg er hun den tredje artisten som noen gang har klart det. Tidligere har blant annet Boyz II Men og Drake også klart det.

PRISER: Artist Mariah Carey har vunnet Billboard-priser for både julelåten «All I Want for Christmas is You» og hennes vanlige låter. Foto: Ethan Miller

4. Har vunnet tre Guinness World Records

Mariah Carey har vunnet hele tre Guinness World Records for julelåten.

Hun satte rekord for å ha den mest streamede låten på Spotify i 24 timer for kvinnelige artister, høyeste plassering for en høytidslåt på U.S. Hot 100 av en soloartist og flest uker på den britiske singel Topp 10-listen for en julesang.

5. Noen andre hevder de egentlig skrev låten

Det er nesten 30 år siden julelåten kom ut, men to låtskrivere hevder de skrev en sang med akkurat samme navn.

Låtskriverne Andy Stone og Troy Powers saksøkte Mariah Carey i fjor, og har valgt å gjøre det samme igjen i år.

De krever minst 20 millioner dollar i erstatning av artisten.

Stone, som opptrer som Vince Vance i countrybandet Vince Vance & The Valiants, hevder hun ulovlig har utnyttet hans «popularitet og unike stil» ved å spille inn en nyere versjon av låten hans uten tillatelse.

De to låtenes tekster og melodier skal være forskjellige.

6. Det er ingen band som spiller

Det er ikke noe ekte band som spiller i «All I Want for Christmas is You». Afanasieff lagde melodien på datamaskinen sin.

Kun Careys stemme og bakgrunnsvokalistene hennes er fysisk spilt inn i studio.

INNSPILLING: Det er kun Mariah Careys stemme og bakgrunnvokalistene hennes som faktisk har blitt spilt inn i studio. Selve melodien til «All I Want for Christmas is You» er laget på en datamaskin. Foto: Kamran Jebreili/AP Photo

7. En annen låt har samme navn

Som nevnt i punkt fem, har Vince Vance & The Valiants sluppet en låt som også heter «All I Want for Christmas is You». Denne ble sluppet i 1989.

8. Eksmannen spilte nisse i musikkvideoen

I den eldre versjonen av musikkvideoen til julelåten, dukker julenissen opp flere ganger.

Det var Careys daværende ektemann, Tommy Mottola, som var kledd ut som julenisse i videoen, ifølge Cosmopolitan.

Mottola var tidligere president i Sony Music Entertainment.

EKSMANNEN: Mariah Carey og Tommy Mottola var gift fra 1993 til 1998. Her er de sammen i New York i 1996. Foto: Reuters

9. Har slått Spotify-rekord fire ganger

Første juledag i 2018 satte «All I Want for Christmas is You» rekord for flest avspillinger på 24 timer, med hele 10,82 millioner avspillinger.

Bare noen måneder senere ble Carey slått av Ed Sheeran og Justin Biebers låt «I Don't Care». Men det stoppet ikke der: På første juledag i 2019 tok julelåten igjen rekorden med mer enn 12 millioner avspillinger.

I 2020 satte den atter en rekord med over 17 millioner avspillinger.

Selv om låter i ettertid har slått denne rekorden, satte hun nok en Spotify-rekord i 2022. Da hadde Careys julelåt over 21 millioner avspillinger på et døgn.

10. Ble spilt inn midt på sommeren

Selv om «All I Want for Christmas is You» er en av de låtene folk forbinder med jul, så ble låten faktisk spilt inn i august måned.



De hadde likevel noen triks for å komme i skikkelig julestemning mens de lagde den i studio.

– Vi fikk med oss juletrær og lys inn i studioet for å få oss i stemning, har låtskriver Afanasieff tidligere uttalt.

På et tidspunkt vurderte de til og med å ta med snø inn i studioet, men det droppet de.