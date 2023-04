«The Office»-stjernens flyvideo går viralt – passasjer skjønte ingenting

THE OFFICE: Rain Wilson (høyre) spiller karakteren Dwight Schrute i den populære serien «The Office». Her er han sammen med skuespillerne Steve Carell (midten) som spiller Michael Scott og Brian Baumgartner (venstre) som spiller Kevin Malone. Foto: TV 2

Skuespiller Rainn Wilson (57) satt ved siden av en flypassasjer som viste seg å være en stor fan av serien «The Office».

Det tok likevel flere timer før flypassasjeren skjønte hvem han egentlig satt ved siden av på flyet, skriver CNN.

Postet video

Wilson la merke til at en ung mann på flyet så på situasjonskomedien «The Office», hvor Wilson spiller papirselgeren Dwight Schrute.

57-åringen dukket opp flere ganger på skjermen under den lange flyturen, men mannen i passasjersetet enset ikke at han satt ved siden av skuespilleren bak karakteren.

Da tok skuespilleren opp telefonen sin og filmet en liten videosnutt i skjul, som han delte med sine 3 millioner følgere på Instagram.

Wilson filmet seg selv, den unge mannen og tv-skjermen hvor han så på «The Office» sammen med teksten:

«Når personen som sitter ved siden av deg ikke aner hvem du er.»

Skuespilleren hadde på seg cap og munnbind, og var ikke så lett gjenkjennelig på flyet.

Videoen gikk kjapt viralt på flere sosiale medier-plattformer, noe Wilson selv synes er veldig kult.

Fansen ønsket svar

Flere fans har skrevet tilbake til Wilson etter at han delte videoen – de ønsker å vite hva som skjedde etter at han skrudde av kamera.

– Flere spør meg om han kjente meg igjen, og ja, det gjorde han, sier Wilson og forklarer at han etter hvert tok kontakt med mannen.

SVARTE FANSEN: Skuespiller Rainn Wilson la ut en ny video på Instagram hvor han forklarte fansen hva som skjedde etter han hadde filmet på flyet. Foto: Chris Pizzello / Invision / AP

Fem timer inn i flyturen spurte Wilson mannen om han likte showet, siden han hadde sett på det i flere timer.

Mannen bekreftet at han likte programmet, men fortalte at den første sesongen var kjedelig – man måtte bli kjent med karakterene først.

Mens de to snakket sammen om serien, gikk det plutselig et lys opp for den unge mannen.

– Så gjenkjente han meg, og han fikk nærmest hakeslepp. Vi fikk oss en god latter, smiler Wilson.

I videoen under vises videoen i sin helhet, slik Wilson først publiserte den i historiefunksjonen på sin Instagram-profil – gjengitt av en fanside: