Tenåringen drepte lillesøsteren (4) for å straffe moren

Det er 15 år siden Paris Bennett (34) sjokkerte en hel verden. Snart kan han slippe ut av fengsel, selv om FBI mener at han utgjør en livsfare for familiemedlemmene han lot leve.

I et delstatsfengsel i Texas sitter den 34 år gamle drapsmannen Paris Bennett. Snart kan han slippe ut, selv om eksperter mener dette utgjør at familiemedlemmene hans er i livsfare.

For Bennett skiller seg fra den gjennomsnittlige drapsmannen. Forskning viser at mordere ofte har lavere IQ enn snittet av befolkningen.

Paris Bennett har derimot en IQ på 141, noe som omtales som geni-nivå.

FBI mener Bennetts enorme intellekt gjorde at han allerede i en alder av 13 år klarte å planlegge hvordan han skulle ta et liv.

I hodet sitt hadde nemlig den unge gutten laget tre scenarioer på hvordan han skulle ta sitt første liv.

Enten dreper han moren, barnevakten eller søsteren Ella (4). Han landet på sistnevnte.

KOMPLISERT FORHOLD: Paris hevder at han elsket søsteren Ella. Likevel drepte han henne. Foto: ITV

Anser ham som farlig

– Han er vennlig og høflig. Han er sjarmerende, når han ønsker å være det. Men han er en psykopat, sier moren, Charity Lee i dokumentaren Psychopath som ligger på TV 2 Play.

Selv om Paris drepte datteren hennes, har hun ikke klart å kutte kontakten med ham. Hun besøker fortsatt sønnen i fengselet. Hun kaller det et bevis på ubetinget kjærlighet.

Fengselet regner ham som så farlig, at samtaler med ham skjer gjennom herdet glass. Kriminaleksperter mener at det er en stor sjanse for at han vil prøve å drepe moren om han får muligheten til det.

– Han vil ut av det fengselet. Om det da skjer noe med meg, vet alle hvor de skal lete. Det siste jeg vil, er at barnet mitt skal drepe igjen. Spesielt ikke meg, sier Charity.

I videoen under kan du høre at Paris allerede som barn truer med å drepe søsteren. I videoen ser du også en kjærlig side av Paris, hvor han leker og koser med søsteren.

Disse dobbeltsignalene gjorde at ingen plukker opp sønnens onde tanker.

Som barn forklarte han at han hadde tentakler. Han mente han hadde tentakler som dro ut det mørke i ham. Moren skjønte aldri hvor mørke tanker disse «tentaklene» dro ut av ham.

Ønsket å påføre moren mest mulig smerte

I oppveksten var det ingen som mistenkte at Paris var psykopat. Mennesker nær familien beskrev ham som en god bror, som lillesøsteren var avhengig av.

Paris hjalp søsteren med å plukke ut klær, han kysset henne på pannen for å få henne til å le og lekte mye med henne.

Men på et tidspunkt må noe ha endret seg. Paris sier at han alltid har elsket, og alltid vil elske søsteren, selv om han drepte henne. Moren derimot, kjente han andre følelser mot.

For selv om moren fikk beholde livet sist Paris gikk inn i drapsmodus, var det hun som var målet med drapet.

– I mange år var det et brennende hat i magen. Et hat rettet mot min mor. En av grunnene til at jeg valgte å drepe søsteren min, og ingen andre, var fordi jeg visste det ville såre mamma på verst mulig måte. For jeg hadde alltid visst det, som barn, at det verste for mamma var å miste et barn. Jeg fant en måte hun kom til å miste begge barna, i én handling.

Sinnet mot moren kommer fra at han følte seg mye alene og utestengt i barndommen. Ikke bare av jevnaldrende, men også av familien. Selv føler moren at hun var til stede, og kjenner seg ikke igjen i beskrivelsen.

UTTALER SEG: Paris Bennett ønsker å fortelle sin side av historien. Derfor takket han ja til å være med i den nevnte dokumentaren. Foto: ITV

17 knivstikk – så lurte han telefonoperatøren

4. februar 2007 drepte han fire år gamle Ella. Han overtalte barnevakten til å dra hjem tidlig, og sa at han hadde kontroll hjemme. Han var klar over at dette var Superbowl-søndag, og dermed ville moren måtte jobbe overtid på restauranten hun jobbet på.

Han hentet en stor kniv og knivstakk søsteren. Først stakk han henne to ganger. Så tok han en tenkepause. Han vurderte å stanse, og heller prøve å redde søsteren.

– Jeg var i sterk tvil. Og jeg antyder ikke at jeg hører stemmer eller noe. Men det var som jeg hadde to sider. En del av meg visste at jeg gjorde noe galt. Den delen elsket søsteren min over alt på jord. Den andre siden er mørk og forskrudd. Den siden har hatt vondt lenge. Den delen ønsket å skape smerte, sier han, og fortsetter:

– Jeg ville overføre smerten min og gi den til noen andre. Jeg husker at selv mens jeg stakk henne, var jeg i konflikt med meg selv og ønsket å stoppe. Jeg kjempet ikke hardt nok, og klarte ikke kjempe hardt nok mot den andre delen. Etter at jeg hadde startet, tenkte jeg at nå er det for sent. Jeg måtte fullføre.

Han endte med å knivstikke henne 17 ganger. Deretter ringer han nødtelefonen, fullstendig gråtkvalt:

– Jeg har drept noen med uhell.

– Du tror du har drept noen?

– Søsteren min. Jeg har knivstukket henne.

– Hvor har du knivstukket henne?

– Mange steder. Det var ikke meningen.

ELSKER SØNNEN: Charity elsker fortsatt sønnen, selv om han drepte datteren hennes. Foto: ITV

Deretter later han som at han gir henne livredning, men egentlig er han i et annet rom enn liket under hele samtalen.

Likevel teller han høyt mens han angivelig gir brystkompresjonene: «1, 2, 3, 4, 5». Telefonoperatøren tror at han prøver å hjelpe. I sannheten er dette bare nok en person han klarer å lure.

Selv husker han ikke så mye fra drapsnatten. Dette selv om han nærmest har fotografisk hukommelse.

– Det er mer inntrykk jeg sitter igjen med, enn klare minner. Det er ikke som å ha en film i hodet, som jeg kan spille av når jeg ønsker. Det er ikke sånn at alt er klart. Noe er klart, og noe er uklart.

Skal man tro drapsmannen, er det umulig å forklare hva som skjer når han får kontakt med den mørke siden hans.

– Det var ikke som jeg hadde lagt planer for å rane en bank. Hvor man tenker: «Først gjør jeg dette, så dette». Jeg tror det heller var noe dypere og mørkere i meg. En del som ikke lett lar seg uttrykke verbalt. Den delen visste hva den hadde tenkt å gjøre.

Fargeblind på kjærlighet

Dr. Casey Jordan er spesialist på kriminell oppførsel. Mark Safarik er en såkalt «profiler», og har jobbet i over 20 år i FBI. De er medvirkende i den nevnte dokumentaren, og ser på mens Paris forklarer seg om drapsnatten.

De kjøper ikke forklaringen hans, og poengterer at Paris ikke bare er psykopat, men også svært intelligent. De mener han sier det han trenger å si, for å få en mulig prøveløslatelse i 2027. De tror alle valg som ble tatt den kvelden, var planlagt til minste detalj.

Det er flere fagpersoner som har gitt ham psykopat-diagnoser, og flere fagpersoner som mener at han er spesielt farlig, fordi han er så god til å snakke for seg.

UNG: Paris var ikke mer enn 13 år da han drepte søsteren. Foto: ITV

Paris snakker om at han elsket søsteren med alle fibre i kroppen sin, men klarer ikke forklare hva kjærlighet er. FBI-eksperten forklarer det slik:

– Det er som å be en fargeblind person om å beskrive fargen rød. De vet ikke hva det er.

Casey Jordan og Mark Safarik mener også det er en reell sjanse for at Paris drepte søsteren sin som 13-åring, nettopp fordi han da ville være ute av fengsel i 30-årene.

Så intelligent mener de at han var, allerede som 13-åring, at han beregnet slike variabler.

Liker å lese om død

Noe som gjør at den nevnte FBI-agent frykter for den mentale tilstanden til Paris, er at fritidssysselen hans er makaber.

For å få tiden til å gå i fengselet, leser han flere grøssere og skrekkbøker. Han leser flere av dem på likt.

– Jeg liker å lese skrekklitteratur og mørke fortellinger, fordi det kan være vanskelig å lese om hverdagslige ting. Når jeg leser skrekkhistorier er det nesten beroligende, fordi jeg får et bånd til forfatteren. Forfatteren er en som forstår, som enten har vært på et mørkt sted, eller sett det mørke stedet. Forfatteren er en som klarer å utrykke det og skrive det. Det kan jeg ikke.

FBI-agenten frykter at Paris holder sine mørke tanker i sjakk med å lese slik litteratur, men at han på utsiden av fengselet vil ha behov for et annet utløp.

Og denne frykten kommer ikke uten grunn. Det er nemlig én viktig ting som har endret seg mens han var i fengsel:

Han har fått en lillebror med navn Phoenix (8).

I FENGSEL: Paris sitter fortsatt i fengsel. Foto: Arkiv

Ber familien gå inn i vitnebeskyttelse

Paris har sett bilder av broren, og snakket med ham på telefonen.

– Jeg elsker ham på en dyp og sterk måte. Jeg vil tilbringe tid med ham. Jeg ønsker å kunne være den broren mot ham, som jeg burde vært mot Ella.

– Jeg kan si, med hele mitt hjerte, at jeg nekter å gjøre noe som jeg gjorde mot søsteren min noen gang igjen. Hvis jeg mister kontrollen igjen, er det meg selv jeg kommer til å skade. Jeg nekter å gjøre noe sånn mot andre mennesker igjen. Jeg nekter å sette meg selv bak lås og slå igjen.

Ekspertene tror ikke på Paris. Derfor har de rådet Charity og Phoenix til å flytte og leve under vitnebeskyttelse, med nye identiteter. Foreløpig har ikke Charity hatt hjerte til å kutte alle bånd til sønnen i fengselet.

Likevel anerkjenner hun at det trolig vil komme en dag hvor hun må fjerne ham fra livet sitt, for både henne og Phoenix sin sikkerhet.

Paris sier at han lengter etter å bli sett på som noe annet enn en morder, og ønsker å motbevise de som tviler på ham.

– Hvorfor antar folk at jeg bare sitter i fengsel, ser på klokka og teller dager før jeg slipper ut? For så å plukke opp en kniv og fortsette å drepe? Det er latterlig! Jeg vil minne alle på at jeg har flere sider ved meg, enn det jeg viste da jeg begikk en stor feil da jeg var 13 år.

Han poengterer at alle mennesker har mørke tanker, og at det handler om å kontrollere dem. Det har han lært i fengselet, hevder han. For å gjøre poenget sitt, siterer han skribenten Margaret Atwood:

Om vi alle ble tiltalt for tankene våre, hadde vi alle blitt hengt Margaret Atwood

Se dokumentaren om Paris Bennett på TV 2 Play. Han blir intervjuet av den kjente mediepersonligheten Piers Morgan.