Tåteflaske skapte brannfare

Lørdag formiddag skulle Eva Lill Økland fra Sokndal i Rogaland slappe av litt på soverommet.

Plutselig kjente hun en lukt i rommet.

Da hun reiste seg opp fra sengen, så hun et stort svimerke på gulvet.

Det var Avisen Agder som først omtalte saken.

– En aha-opplevelse

Rogalendingen ropte på mannen sin, Espen Økland, som kom inn for å se på merket.

– Det boblet i lakken på gulvet, forklarer han til TV 2.

Etter kort tid skjønte de hva som hadde forårsaket svimerket på soveromsgulvet deres:

– Det var på grunn av en drikkeflaske til en av ungene som stod i vinduskarmen, sier Økland.

Solen hadde skint gjennom en plastflaske som stod i vinduet, og laget en slags «forstørrelsesglass-effekt» på gulvet.

Det var veldig varmt og lakken hadde flasset av, men med en gang de tok bort plastflasken roet det seg, ifølge Økland.

VIL BEVISSTGJØRE ANDRE: Familien Økland er ikke skremt av hendelsen i hjemmet, men ønsker å informere andre om hva som kan skje. – selv med en flaske i plast. Foto: Privat

Familiefaren understreker at han ikke opplevde hendelsen som dramatisk, men at det ga dem en aha-opplevelse.

Familien hadde nemlig ikke sett for seg at det kunne være farlig å sette en plastkopp i vinduet:



– Det er mye fokus på forebygging av brann i bolig, men kanskje ikke på at en så liten filleting i verste fall kan utvikle seg til noe som kan være veldig skadelig, sier han og legger til:

– Man gjør seg jo noen tanker om hva som kunne skjedd dersom man ikke hadde vært hjemme.

– Ikke hørt om før

Økland ønsket å bidra til å forebygge og informere andre om hva som hadde skjedd hos dem, derfor sendte han bilder av svimerket til Sokndal brann og redning.

De delte historien på sin Facebook-profil:

«Noen ganger har man flaks – og denne gangen var det hos en ung barnefamilie,» skriver de i starten av innlegget på Facebook.



Brannsjef for Sokndal brann og redning, Dagfinn Mydland, forteller til TV 2 at han måtte sjekke opp om det var mulig at plastflasken kunne lage et slikt svimerke.

– Det er faktisk mulig, sier han og legger til at svimerket har samme form som flasken.

– Det har kanskje ikke blitt forsket på så mye, for jeg hadde ikke hørt om det før.

Ifølge Facebook-posten til brannvesenet var svimerket cirka 10x5 centimeter.

Mydland oppfordrer folk til å ta en ekstra sjekk hjemme for å unngå lignende hendelser:

– Pass på hva som står i vinduskarmen. Kanskje har du en blomstervase med litt reflekterende utseende, eller glass- og plastflasker, sier brannsjefen.