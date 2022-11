Tar frem ringen for å fri – så går det galt

Amerikanske Scott Clyne (35) hadde planlagt å fri til sin kjære i hele tre måneder, og endelig kom øyeblikket der han skulle gå ned på kne.

Alt var lagt til rette for et drømmefrieri – en romantisk båttur i solnedgangen sammen med kjæresten Suzie Tucker (32).

To av deres beste venner var også med på båtturen og overraskelsen. Vennene skulle holde opp et banner der det stod: «Vil du gifte deg med meg?» i tillegg til å kaste roseblader.

– Alt virket perfekt, helt til jeg mistet ringen, forteller Clyne til TV 2.

Se video av som gikk galt under frieriet øverst i saken.

– Føltes som en vond drøm

For idet Clyne skulle overraske kjæresten, og ta frem ringen, gikk det riktig så galt.

Ringboksen glapp ut av hendene til Clyne og havnet til slutt i sjøen.

– Min første tanke var: «Dette kan ikke skje!» Men for å være ærlig så hadde jeg ikke så mye tid til å tenke, forteller 35-åringen og fortsetter:

– Instinktene mine slo inn umiddelbart, så jeg bare stupte uti etter ringen.

På grunn av Florida-mannens kjappe reaksjon, klarte han faktisk å fange boksen før den forsvant.

– Da jeg skjønte at jeg faktisk klarte å fange ringen, fløt jeg i vannet et øyeblikk for å gå gjennom alt som nettopp hadde skjedd, forteller han.

FIKK «JA»: Til slutt fikk Scott Clyne endelig fridd til sin kjære Suzie Tucker – hun sa ja. Foto: Jukin Media

– Jeg var i vantro. Det føltes som en vond drøm!

Clyne kom seg opp i båten igjen, gikk ned på kne og fikk til slutt et «ja» fra Tucker.

Gikk viralt

35-åringen delte en video av det utrolige øyeblikket på sin TikTok-profil, og nå er videoen blitt sett over 8 millioner ganger.

– Vi er i sjokk over hvor mye oppmerksomhet historien har fått. Vi har virkelig likt å le med verden, og har lest de hysteriske kommentarene av folks reaksjoner, forteller Clyne.

Ifølge New York Post møttes Clyne og Tucker gjennom en felles venn som visste at de begge hadde en interesse for båtlivet.

Derfor har det lenge vært en drøm for Clyne å fri på en båt.

Paret har mottatt flere gratulasjoner, men har ikke satt dato for bryllupet enda.

– Vi har planlagt å begynne å lete etter lokaler og håper vi kan sette en dato veldig snart, sier Clyne til TV 2.