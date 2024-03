Tar Farris-grep

Nå blir Farris-vann å se i ny drakt i butikkhyllene.

Ringnes har besluttet at de ikke bare skal gi ut kullsyrevann på flaske – nå kommer det også Farris på boks, skriver de i en pressemelding.

Økende etterspørsel

Markedssjef for vannkategorien i Ringnes, Juliane Øyslebø, forteller at dette er første gang de lanserer Farris på boks.

– Det er rett og slett for å imøtekomme den økende etterspørselen etter boks i markedet, sier hun til TV 2.

Skal man se TV sammen med familien en fredagskveld, tar nok de fleste frem en stor plastflaske til deling. Ønsker man en liten belønning til seg selv, er boks mer foretrukket, ifølge markedssjefen.

– Det er litt mer kos assosiert med boks, og det oppleves kaldere å drikke av, sier Øyslebø.

Årsaken til at Farris kommer med boks nå, er at man må ha en tappelinje for boks i Larvik hvor kilden er lokalisert.

– Siden Farris er et naturlig mineralvann, kan vi ikke bulke det opp og tappe det på boks et annet sted. Det er først nå som vi har investert i en bokslinje at vi kan produsere boks, forklarer hun.

BOKS: Juliane Øyslebø, markedssjef for vannkategorien i Ringnes, sier at nordmenn foretrekker drikke på boks. Foto: Ringnes

Erstatter ikke flaskene

Ringnes har allerede testet å selge kullsyrevann på boks med Ramlösa, som mange kjenner til fra Sverige. Denne boksdrikken solgte godt i Norge, spesielt under koronapandemien og medfølgende begrenset grensehandel.

Nå må likevel Ramlösa vike, ettersom Ringnes går «all in» for Farris fremover.

I tillegg til den blå, originale Farris, kommer også Frus og Bris på boks – med to nye smaker: pære og lime, og fersken.

– Behovet for boks har blitt enda mer relevant. Særlig den yngre målgruppen ønsker boksformatet, forteller Øyslebø.

Gjennom en forbrukerstudie gjennomført av Farris, har det vist seg at nordmenn har fått sansen for å drikke fra boks. Dette kommer blant annet av at man kan betjene den med én hånd mens man kjører bil eller er på PC-en.

Markedssjefen understreker likevel at boksene ikke skal erstatte plastflaskene som allerede er på markedet.

– Folk trenger ikke å være redd for at flaskene forsvinner. Det har vi ikke noen planer om, sier Øyslebø.