Tannlege advarer mot dette

Tannlege Iselin Husby (38) hevder at den populære trenden kan være skadelig for tennene.

Nylig har det blitt en populær trend å bruke grillz, som er en type smykke som er laget for å ha på tennene. Det går Iselin Husby (38) hardt ut mot.

Husby er utdannet tannlege, men jobber i dag som produksjons- og studiokoordinator i «God morgen Norge». Hun mener at tannsmykket kan være skadelig for tennene.

– Bruken av «grillz» gir økt risiko for hull og tannkjøttbetennelse, rett og slett fordi det samler seg plakk mellom tannsmykket og tennene, sier Husby til TV 2.

TANNLEGE: Iselin Husby fraråder bruken av «grillz». Foto: Ole Enes Ebbesen (God Morgen Norge)

– Omfattende behandling

Husby mener at det må riktig forkunnskap til når det gjelder salg og produksjon av «grillz».



– Hvis de ikke har tannlegebakgrunn eller riktig kunnskap, så er det en sjanse for å gi tannskader som er irreversible. Hvis man får en skade på tennene av smykket, så må det muligens omfattende behandling til for å bygge det opp igjen, sier Husby.

Tannlegen deler aktivt innhold på sosiale medier under navnet @Insta_tannlegen. Hun skriver på sin Instagram at «grillz» kan føre til at man ikke får lukket munnen slik man normalt sett pleier. Det kan føre til at man holder munnen i en unormal posisjon.

– Tannsmykkene er laget av harde materialer, for eksempel gull som er litt mykere – men som fortsatt kan skade tennene og føre til høyt bitt. Smykkene kan også være laget av emalje, som er hardt. Det er som å som tygge på et frø, forteller Husby.

Dette sier den norske smykkebutikken

Den norske smykkebutikken Futurstore selger «grillz» her til lands. I en e-post til TV 2 skriver daglig leder, Thomas Angell, at de er svært opptatt av tannhelsen til kundene sine.

– Vi ønsker å påpeke at ethvert smykke, inkludert «grillz», krever forsiktig håndtering for å unngå potensielle utfordringer. Vi bruker for øvrig kun metaller som allerede blir brukt av tannteknikere verden over, skriver Angell.

Videre forteller Angell at god tannhygiene og riktig bruk av smykkene er avgjørende for å minimerer eventuelle risikoer.

– Våre «grillz» er spesiallaget etter kundens tannavtrykk for å sikre en god passform, slik at de ikke irriterer tannkjøttet eller presser på nabotenner. Med riktig bruk og jevnlig tannpleie skal ikke «grillz» øke risikoen for hull eller tannkjøttbetennelse, forteller Angell.

Fraråder dette

Angell forteller at Futurstore formstøper «grillz»-ene etter kundens tenner og lager et smykke som de selv enkelt kan ta av og på.

– Vårt team består av erfarne håndverkere som har jobbet med denne typen smykker i mange år, og de er nøye opplært, skriver Angell.

Ifølge Angell krever butikken et profesjonelt avtrykk av kundens tenner før de begynner produksjonen.

– Vi informerer også våre kunder om viktigheten av å bruke «grillz»-ene i intervaller og anbefaler ta de ut etter rundt fire timers bruk for å la bittet hvile litt, skriver Angell og legger til:

– Vi fraråder sterkt å spise med «grillz», da dette kan skade både smykket, tennene og bittet. Dette er et smykke som er utrolig lett å ta av og på, så ser heller ikke hensikten med å spise med de på.