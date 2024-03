«Tannfeen» har blitt mer sjenerøs – gir store summer og designsmykker

Hvor går egentlig grensen for hvor mye man bør gi barn for melketenner, og hva gjør de store gavene med barna?

Hva skjer når «Tannfeen» bestemmer seg for å gi barn som har mistet en tann høye pengesummer og dyre gaver?

Ifølge Sky News har mengden penger barn får økt, og tannfeen har generelt blitt mer sjenerøs verden over.

Familieterapeut Dora Thorhallsdottir mener at dyre gaver for melketenner ikke er bra for verken barn eller voksne:

– Det blir en urealistisk forventning til hvordan livet fungerer ved å få voldsomt betalt for noe som ikke er så spektakulært, sier hun til TV 2.

Louis Vuitton og iPhone

Ifølge en undersøkelse fra Delta Dental har gjennomsnittet for en tannfe-gave økt fra under 20 kroner i 2001 til mer enn 65 kroner i 2023 i USA.

Men flere foreldre, som går under pseudonymet «Tannfeen», innrømmer at de gir barna sine mer ekstravagante gaver enn det.

Noen tar den så langt at det havner både 100-dollarsedler, iPhone, videospill og designersmykker fra Louis Vuitton under putene, signert fra Tannfeen.

Sky News skriver at foreldrene drar litt ekstra på fordi de ønsker å feire en milepæl, skape et minne, eller ga en ekstra stor gave dersom prosessen var ubehagelig.

Familieterapeut, komiker og forfatter Dora Thorhallsdottir sier at denne økningen i gaveverdi er veldig i tråd med noe vi ellers ser i samfunnet nå:

– Vi har foreldre som er mest opptatt av å «please» barna, i stedet for å være en god lederperson som vet hva barna har behov for, og er tydelig på sine grenser, sier hun.

Thorhallsdottir forklarer at tidligere generasjoner har vært veldig autoritære, der man får kjærlighet dersom man gjør det riktige.

Etter det familieterapeuten erfarer, har det skjedd en utvikling den siste tiden hvor det nå er mer fokus på hva barnet ønsker. Dette har hun fått høre fra flere barnehageansatte hun har holdt foredrag for.

– Det er akkurat som om det har kommet en motreaksjon på dette nå, hvor vi får mange ettergivende foreldre. Det vil si at de setter barna først, og hva de ønsker og vil, legger hun til.

FAMILIETERAPEUT: Dora Thorhallsdottir mener at man gjør seg selv en bjørnetjeneste ved å gi dyre gaver eller høye summer for melketenner. Foto: Erik Edland / TV 2

– En bjørnetjeneste

Familieterapeuten forteller at intensjonen med å gi penger for melketenner ikke er at barna skal tjene penger. Målet er at man skal markere hendelsen med en liten ting slik at barnet skal få en følelse om at «oi, her har det virkelig skjedd noe.»

– Jeg ga 20 kroner. Det er ikke fasiten, men jeg synes vi gjør oss selv en bjørnetjeneste ved å øke det til store summer, sier Thorhallsdottir og fortsetter:

– Det er der problemet kommer – for da kommer forventningen om at dersom noe skjer, så skal man få en voldsom belønning.

Hun tror mange barn som blir møtt på en ettergivende måte vil få litt sjokk når de kommer ut i livet, og blir skuffet de gangene de ikke får godt betalt for små ting.

Thorhallsdottir sier at det kan skape en urealistisk forventning til hvordan livet fungerer, og stiller seg spørsmålet: Dersom man går bananas på melketenner, hva blir da det neste?

– Det fører til at vi skaper mange prinser og prinsesser som er vant til å få det slik de vil. Da sliter de i relasjoner som voksne, for det er ingen som liker å være sammen med folk som alltid skal ha det på sitt vante, understreker hun.

Hun forteller at det kan være lurt å høre med andre foreldre hva de gjør, og holde det hele på et nøkternt nivå. Da unngår man å skape et press på andre foreldre også.

«Tannfekonto»



Forbrukerøkonom Silje Sandmæl mener at gaven man får for å miste en tann ikke skal være større enn en bursdagsgave.

Det kan være en liten markering, men man bør ikke legge standarden for høy:

– Ved den første melketanna bør man tenke nøye over hva slags tradisjon man ønsker å innføre, sier Sandmæl.

FORBRUKERØKONOM: Silje Sandmæl forteller at man ikke må gi penger for melketenner. Dersom man likevel ønsker det, bør ikke beløpet være stort. Foto: Kristin Grønning / TV 2

Forbrukerøkonomen kommer derfor med et rimelig forslag til foreldre som ønsker å gi en gave til barna for melketennene, uten å tømme lommeboka:

– Summen av de 20 tennene kan bli til en gave som er litt større, slik at det ikke blir 20 gaver, sier hun.

Selv fikk Sandmæl rundt fem kroner per tann hun mistet, noe som tilsvarer rundt 15 kroner i dag. Hun sier at man ikke trenger å gi store summer, og fint kan holde seg rundt 15 til 20 kroner per tann.

Hvor mye, eller hva, man ønsker å gi er likevel opp til hver enkelt:

– Man må heller ikke gi penger. Man kan gi en lapp, eller en annen oppmerksomhet under puta, sier Sandmæl.

Et annet forslag fra økonomen er å sette pengene inn på en konto slik at barnet lærer om sparing samtidig. Kontoen kan for eksempel kalles «tannfekontoen», og pengene blir øremerket til noe barnet ønsker seg.

– Så er det greit å si: «Åh, har du lyst på det? Da kan du jo bruke tannfekontoen din når du har mistet alle melketennene.» Det kan også være deilig for foreldre å bli kvitt maset, sier hun og ler.