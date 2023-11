Tabbe av butikkansatt ga milliongevinst for kunde

VANT STOR PREMIE: En mann på 60 år vant en stor premie etter at en butikkansatt gjorde en trykkfeil på lotto-kupongen. Foto: Michigan Lottery

De fleste av oss satser alt på lykketallene våre for å vinne i lotto.

Men da en mann på 60 år fra Illinois i USA skulle tippe i lotto, førte en tabbe i butikken til at han vant en stor millionpremie.

Det skriver Michigan Lottery i en pressemelding.

Trykkfeil i butikken

I september dro amerikaneren til favorittrestauranten sin i Michigan. Like etter gikk han for å kjøpe seg en såkalt «Lucky for life»-kupong.

Dette pleide mannen å gjøre med noen ukers mellomrom – først spiste han på restauranten, så kjøpte han en lotto-kupong.

Denne gangen gjorde den ansatte på bensinstasjonen en trykkfeil da han skulle skrive ut lotto-kupongen for 60-åringen.

VINNERKUPONG: 60-åringen vant flere millioner med denne lotto-kupongen. Foto: Michigan Lottery

I stedet for å kjøpe ett lodd for ti trekninger, skrev han i kassen ut en kupong med ti linjer for én trekning.



Det skulle vise seg å være skikkelig flaks for mannen fra Illinois.

Vant millioner

Selv om den ansatte skrev ut en kupong som var annerledes enn det mannen hadde bedt om, takket 60-åringen likevel ja til å kjøpe kupongen.

Så kom sjokket: Han hadde vunnet en storgevinst.

– Jeg sjekket billetten min en morgen, og så at jeg hadde vunnet 25.000 dollar i året for livet, uttalte mannen til Michigan Lottery.

Det tilsvarer rundt 266.000 norske kroner utbetalt i året.

Nylig hentet amerikaneren gevinsten sin. Han valgte å gå for engangsutbetalingen på 4,1 millioner kroner i stedet for én utbetaling hvert år resten av livet.

60-åringen forteller at han planlegger å reise for deler av pengene, og skal spare resten.