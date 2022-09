Syvbarnsmor skjulte egen datter i falsk kidnapping for å heve dusørpenger

Som mor til hele syv barn, skulle man tro at dagene til 30 år gamle Karen Matthews var fulle av gjøremål for å få hverdagene til å gå rundt.

Likevel fant hun tid til å planlegge og iscenesette en utrolig kidnappingshistorie, sammen med den 39 år gamle onkelen til kjæresten sin.

Det hadde vært en ganske normal skoledag for 9-åringen, Shannon. Overvåkningsbildene fra skolens mange kameraer viste ingen tegn til at noe galt var på ferde, da hun forlot skolen klokken 15.10 den 19. februar 2009.

SISTE BILDE: Overvåkningskameraet på skolen til Shannon viser den siste observasjonen før hun forsvant. Foto: West Yorkshire Police

Skulle på svømmetrening

Shannon skulle innom Dewsbury Sport Centre, der hun hadde en avtale om å komme til svømmetimene hun likte så godt.

Klokken var blitt 18.48 da hun fortsatt ikke hadde dukket opp hjemme. Hennes fortvilte mor ringte derfor politiet, med frykt for hva som kunne ha skjedd med datteren.

SAVNET: Shannon Matthews forsvant etter at hun ikke kom hjem etter en svømmetime. Foto: West Yorkshire Police

Naturlig nok trykket politiet umiddelbart på alle alarmknapper, og igangsatte prosedyrene i beredskapsplanen sin. En storstilt jakt etter Shannon ble igangsatt. På det meste var over 200 politimenn- og kvinner i sving for å lete etter Shannon, som var sporløst forsvunnet.

Enorme ressurser

I dagene og ukene som fulgte, ble den største politietterforskningen i området West Yorkshire utført. På det meste var 250 politifolk og 60 etterforskere i arbeid med å lete etter Shannon. Den krevende etterforskningen medførte over 1500 avhør av enkeltpersoner, og over 3000 utrykninger, til steder som kunne ha tilknytning til forsvinningen.

PLAKATER: Lokalmiljøet var oversvømmet av plakater som oppfordret folk å bistå i jakten på finne Shannon. Foto: REUTERS/Nigel Roddis

Så mye som ti prosent av den operasjonelle politistyrken ble satt av til å gjøre alt de kunne for å finne Shannon. Død eller levende.

Det ble gått manngard og utført søk i elver og kumlokk. Byen ble tapetsert med «savnet»-plakater overalt, og av hele Storbritannias totale ressurs av blodhunder på 27, ble 16 av dem satt av for å bistå i etterforskningen.

MASSIV LETEAKSJON: Politiet og lokalsamfunnet lette med store styrker etter Shannon. Foto: Gareth Copley

Sporløst forsvunnet

Hundrevis av frivillige, naboer, foreldre på skolen og venner av familien stilte opp og gjorde alt de kunne for å hjelpe til med å søke etter Shannon.

Saken ble av mediene omtalt på linje med den grufulle forsvinningen av Madeleine McCann, og spaltemeterne fylte avisene daglig med spekulasjoner rundt hva som kunne ha skjedd med jenta.

ETTERLYST: Hundrevis av mennesker lette i 24 dager etter Shannon. Foto: Pa Photos/Peter Byrne

Britiske medier gjorde særlig et poeng av at den britiske offentligheten ikke så ut til å engasjere seg like mye i Shannons forsvinning, som i Madeleine McCanns. Det ble spekulert i om dette kunne skyldes en klasseforskjell i det britiske samfunnet.

Mens foreldrene til Madeleine, Kate og Gerry McCann, var vellykkede middelklassefolk, godt utdannede leger, vakre og veltalende – var Shannons mor, Karen, det motsatte.

Ba for datterens liv

Syvbarnsmor Karen fikk, naturlig nok, enormt med sympatierklæringer. Hun hadde vanntett alibi for hvor hun hadde befunnet seg da datteren forsvant. Det faktum at hun var mor til hele syv barn, ble – til tross for medias fokus på hennes dårlige økonomi og lave utdannelse, brukt som et argument for hvor omsorgsfull hun måtte være.

SYMPATI: Karen Matthews fikk enormt med sympatierklæringer etter Shannon «forsvant». Foto: John Giles

Karen stilte villig opp i mediene, og mens tårene trillet nedover kinnene hennes, ba hun om at «den nydelige prinsesse-datteren» måtte få lov til å returnere til familien som elsket henne så høyt.

Hun delte bilder av datteren med familiehunden og av jentungen på skolen. Hun hadde med seg Shannons favorittbamse i TV-studio, i håp om at datteren skulle finne trøst i å vite at familien aldri ville gi opp jakten på å finne henne, hvis hun skulle se opptaket på TV, fra hvor enn hun måtte befinne seg i fangenskap.

UTRØSTELIG: Karen lurte titusenvis av TV-seere med sine falske krokodilletårer. Foto: John Giles

Dopet og gjemt

Samtidig befant Shannon seg neddopet og i skjul, hjemme hos onkelen til sin egen stefar, Craig Meehan (22).

Craig og Karen hadde møttes fire år tidligere, da han var 18 år gammel. Karen, som da hadde syv barn med fem forskjellige menn, ville ikke være alene. Kjæresten flyttet raskt inn i parets bolig, sammen med henne og ungene hennes.

MEDSKYLDIGE: Karen og Craig var kjærester fra han var 18 år gammel. Han var ikke delaktig i planleggingen av kidnappingen. Foto: Pa Photos/Owen Humphreys

Hun ble fort kjent med Craigs onkel, Michael Donovan (39). Og det var han som holdt Shannon i skjul, i en spesialbygget seng under en sofa i sin egen leilighet.

Etterforskningen skulle senere vise at Craig ikke hadde hatt noe med Shannons forsvinning å gjøre. Men det ble funnet barnepornografisk materiale på PC-en hans. Han tilbragte hele 20 uker i varetekt, da sannheten i saken begynte å vise seg.

OPPMERKSOMHET: Karen og kjæresten Craig avbildet med en venn mens Shannon fortsatt ble ansett som kidnappet av ukjente gjerningspersoner. Foto: Pa Photos/Anna Gowthorpe

Planlagt i lang tid

Gjerningspersonene Kate og Michael Donovan hadde på sin side planlagt å innkassere en stor sum penger på å bortføre Shannon.

Flere aviser utlovet dusør for tips som kunne føre til at Shannon ble funnet. På det meste var det utlovet så mye som 55.000 pund.

STORT ENGASJEMENT: Avisen The Sun utlovet 50.000 pund i dusør til den som kom med opplysninger som ville føre til at Shannon ble funnet. Foto: REUTERS/Nigel Roddis

Mens Donovan holdt Shannon i live i leiligheten sin, spilte Kate en ganske overbevisende rolle som fortvilet mamma. Hun så ut til å like oppmerksomheten som fulgte, og stilte opp på nyhetssendinger og talkshow der hun rosende beskrev sin nydelige datter, og fortalte om hvilket rosenrødt og harmonisk familieliv de hadde.

Skjulte beskjeder på TV

Etterforskerne fattet mistanke til at ikke alt med Karens opptredener var helt korrekt, og begynte å gå henne, og personene i familiens nærmeste krets, nøye etter i sømmene.

De analyserte TV-opptredenene hennes, og fattet mistanke om at hun muligens sendte en beskjed til noen, gjennom det hun sa på TV.

På et tidspunkt da hun sa: «Hun kommer til å dukke opp. Akkurat nå befinner hun seg på et varmt og trygt sted, men personen som har henne kommer ikke til å stå fram».

Enorm lettelse

Politifolkene Paul og Nick var begge i ferd med å avslutte karrierene sine som politimenn, og hadde ikke mange månedene igjen før de begge skulle over i pensjonistenes rekker, da de ble satt på saken med å finne Shannon.

Til britiske medier fortalte de begge om den enorme lettelsen de følte, da de var dem som fant Shannon etter 24 dagers kontinuerlig leting.

ARRESTERT: Karen Matthews ble etter 24 dager arrestert for kidnappingen av sin egen datter. Motivet var å innkassere dusørpengene som var utlovet. Foto: REUTERS/Nigel Roddis

Etterforskerne hadde lagt merke til at Donovan, som vanligvis frekventerte området ofte, ikke hadde blitt sett der siden Shannons forsvinning. De troppet opp hjemme hos ham, men fikk ikke svar da de banket på døra.

En nabo kunne fortelle at hun visste at Donovan var inne, ettersom hun hadde hørt hans gjenkjennelige fottrinn i etasjen over der hun bodde. Da hun i tillegg beskrev lyden av barneføtter over gulvet, gikk det kaldt nedover ryggen på politifolkene.

Gjemt i skjult bunn

De tilkalte raskt forsterkninger, og slo inn døren til Donovan med en rambukk. I et intervju med The Mirror på tiårsdagen for oppdagelsen, fortalte politimannen Paul hvordan han skjønte at de hadde funnet Shannon.

SØKER: Store politistyrker ble satt inn i letingen etter Shannon. Her er en politimann etter å ha vært i kloakken. Foto: Pa Photos/Anna Gowthorpe

«Det var først dørgende stillhet, og så hørte jeg en liten jentestemme som sa; Stopp, du skremmer meg.»

Donovan skal ha gjort alt han kunne for å hindre etterforskerne i å lokalisere Shannon, og skal ha holdt hendene sine foran munnen på jenta. Da etterforskerne kom inn i rommet, hørte de lyder fra under en sofa. I en skjult bunn så de et lite jentehode som stakk fram. Paul spurte: «Er du Shannon?», og jenta svarte «Ja».

I SKJUL: I hulrommet på denne senga ble Shannon til slutt funnet etter å ha vært forsvunnet i 24 dager. Foto: West Yorkshire Police

Da Donovan ble dratt ut fra skjulestedet av politiet, bet han den ene politimannen, før han sa; «Få Karen ned hit. Vi deler pengene – 50.000 pund».

Neddopet og strenge regler

I etterforskningen som fulgte kom det fram at Shannon hadde vært neddopet store deler av tiden av fangenskapet hos Donovan. Hun hadde også måttet skrive ned egne regler for hvordan hun skulle oppføre seg.

BARNEBILDE: Ni år gamle Shannon ble omsider funnet gjemt og neddopet. Foto: West Yorkshire Police

På listen over regler stod det blant annet at hun ikke fikk nærme seg vinduene, lage lyder eller foreta seg noe som helst i leiligheten, uten at Donovan var til stede.

ÅSTEDET: Politiet samler bevis på åstedet der Shannon ble funnet. Foto: West Yorkshire Police

På det håndskrevne arket med regler som hun selv hadde måttet skrive ned, hadde Shannon signert med bokstavene I.P.U, som betød «jeg lover deg», (I Promise You).

Dette var noe Karen ofte brukte i oppdragelsen av Shannon, og en velkjent måte å adlyde ordre på av Shannon.

Fikk åtte år i fengsel

Shannon ble overlevert til sosialmyndighetene, mens moren og Donovan ble arrestert. De fikk begge åtte års fengsel for kidnapping, frihetsberøvelse og for å ha villedet etterforskningen.

På grunn av ugjerningen, kåret den britiske tabloidpressen henne til den lite attraktive tittelen «Storbritannias Verste Mor».

TATT: Michael Donovan og Karen Matthews ble funnet skyldig og dømt til åtte års fengsel. Foto: West Yorkshire Police

Karen Matthews ble løslatt fra fengsel i 2012, etter å ha sonet halvparten av straffen. Hun er i dag en fri kvinne, selv om hun jaktes på av den britiske tabloidpressen. På bilder publisert av kontroversielle The Mirror er en slank og solbrun Karen avbildet, mens hun venter på bussen på stedet hun lever i dag.

Hun hevder selv at hun ikke fortjener tittelen «Britains Worst Mom», ettersom hun tross alt ikke har tatt livet av noen.

Har fått nye liv

Karen har for lengst endret navnet sitt, og har forbud mot å forsøke å oppnå kontakt med både Shannon og sine andre seks barn. Ifølge seg selv har hun funnet Gud i fengselet, og er en forandret person fra den hun var tidligere.

Shannon Matthews er i dag 23 år gammel og lever under en annen identitet.

