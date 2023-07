Syntes maten var for sterk – saksøkte restauranten

STERK MAT: Det var denne retten med thai chili som viste seg å være for mye for nevrologen Harjasleen Walia. Foto: Coup de Thai

Sterk mat faller ikke i god jord hos alle – spesielt ikke for denne kvinnen.

Hvis du er glad i sterk mat, er du kanskje en av de som leter etter det sterkeste alternativet på markedet. Der finner du nemlig chilisauser, potetgull og andre kraftige saker som visstnok skal sprenge skalaen.

Men om du ikke er fullt så glad i sterk mat – bør du kanskje ikke ta turen innom din nærmeste thailandske restaurant.

Den lærepengen kommer neppe en kvinne fra San Jose i den amerikanske delstaten California til å glemme.

Hun fikk servert en rett som angivelig ga henne «brannsår i spiserøret», og påførte stemmen hennes «permanente skader» etter at hun spiste en thailandsk rett som nesten fikk ørene – og visstnok munnen – til å ryke.



Nå har hun saksøkt thairestauranten for skader hun fortsatt sliter med – to år senere.

Bestod av sterk chili

Da kunden, Harjasleen Walia, besøkte restauranten Coup de Thai i San Jose i 2021, så hun frem til å sette tennene i litt thailandsk mattradisjon.

Matretter fra Thailand er berømte verden over, og er kjent for å bestå av fire komponenter. Søtt, salt, surt – og ikke minst sterkt.

FIRE KOMPONENTER: Thailandsk mat består som oftest av søtt, salt, surt og sterkt. Foto: Unsplash

Det sistnevnte var det som skulle få begeret til å renne over for Walia.

Det var The Mercury Stone som først omtalte saken.

Da hun så over menyen bestemte hun seg for å bestille retten «Dragon Balls» – «drageballer» på norsk – som var markert som sterk, med en rød chili som symbol.

De små ballene bestod av kylling, vårløk, kaffirlimeblader, koriander, ris og bird's eye chili. Sistnevnte har blitt utpekt som grunnen til Walias plager.

STERK CHILI: Det var denne chilien, bird's eye chili, som ble brukt i retten. Denne brukes i flere thairetter. Foto: Unsplash

For å sette ting i perspektiv er denne chilisorten nesten 20 ganger sterkere enn en jalapeño.

Ifølge rettsdokumentene visste kunden at retten var sterk, men at hun forespurte en mildere versjon – ettersom hun sa at hun «ikke tåler sterk mat».

Men da den rykende ferske forretten ankom bordet og hun satte tennene i maten – viste det seg at det skulle være starten på et smertehelvete.

Hele ansiktet brant

Etter å ha smakt på retten skal Walia umiddelbart ha følt en brennende følelse i hele munnen, på tunga, i halsen og i nesa.

Kunden, som til vanlig jobber som nevrolog, hevder at forretten skal ha gitt henne brannskader på begge stemmebåndene, samt i neseborene og i spiserøret.

SYNDEREN: Det er denne retten, «Dragon Balls», som skal ha gitt Harjasleen Walia varige mén. Den består blant annet av kylling, vårløk, kaffirlimeblader, koriander, ris og bird's eye chili. Foto: Coup de Thai

Disse skadene skal ha gitt henne varige mén, og i rettsdokumentene hevder de at «Harjasleen Walia ble forgiftet, gjort syk og brent. Dette gjorde at hun trengte legehjelp».

«Hun pådro seg permanente skader og vil for alltid være skadet på kroppen. Disse konsekvensene er det direkte resultatet av at tiltalte serverer mat som er uegnet for konsum».



Det er uklart om Walia sluttet å spise etter at hun opplevde effektene av chilien, eller om hun fortsatte å spise.

Ikke i nærheten av sterkest

I tillegg til restauranten, er søksmålet også rettet mot flere andre parter i saken. Det inkluderer servitøren som betjente henne, kokker og andre ansatte – alle som har vært involvert i prosessen som til slutt førte til at Walia fikk maten i munnen.

I dokumentene skriver hennes advokater at de ønsker et erstatningsbeløp, som er ukjent, samt godtgjørelse for medisinske utgifter, tapt inntekt og saksomkostninger.

Ifølge Luck Pryer, en av sjefene ved Coup de Thai, skal de aldri ha mottatt klager på retten før, og at drageballene er sterke, men at de «ikke bruker for mye chili i dem».

Ifølge Scoville-skalaen – som er en skala som måler styrken på ulike typer pepperfrukter og chilier – er bird's eye chili langt oppe på lista.

Den er sterkere enn cayennepepper – men ikke i nærheten av like sterk som en habanero.

«Hvis en kunde ønsker å bestille drageballene, men sier at de ikke kan håndtere sterk mat, oppfordres de vanligvis til å bestille noe annet», sa Pryer til lokalavisen The Mercury News.