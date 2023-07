Svelget edderkopp i søvne – havnet i livskritisk situasjon

Å starte dagen med vond hals kan være ubehagelig for mange. For den britiske postmannen Chris Cowsley (52) startet dagen ekstra ubeleilig.



En edderkopp skal ha kravlet inn i munnen og bitt 52-åringen i drøvelen mens han sov. Det skriver New York Post.

– Jeg hadde en helt normal natt til jeg våknet opp helt kvalt og fikk ikke puste, sier Cowsley til South West News Service (SWNS).

Måtte ringe nødnummeret

Det hele skal ha skjedd rundt klokken 03.30 natt til søndag sist uke. Etter at Cowsley våknet av å ikke kunne puste, stakk han en finger i halsen for å åpne luftveiene.

Det skal derimot ha vært kortvarig ettersom briten ikke klarte å puste igjen da han fjernet fingeren.

Den forskrekkede postmannen skal ha ringt nødnummeret i håp om hjelp.

– Jeg skjønner ikke hvordan den stakkars damen i nødsentralen forsto hva jeg sa ettersom jeg ikke kunne snakke, sier Cowsley til SWNS.

– Jeg var i sjokk

Ambulansepersonell skal ha ankommet hjemmet til postmannen og inspisert mannens hals.

Det ble fastslått at Cowsley har inhalert en levende edderkopp mens han sov, som deretter skal ha bitt drøvelen hans på vei ned spiserøret.

– Jeg var i sjokk, og jeg kunne ikke tro det jeg hørte. Etter det ble jeg koblet til flere maskiner. De tok veldig godt vare på meg på sykehuset, sier Cowsley til SWNS.

Det er uvisst hva slags edderkoppart som havnet i 52-åringens gap, men legene tok ingen sjanser.

Tok grep etter hendelsen

Cowsley ble videre sendt til en øre-nese-hals-spesialist for å sjekke at alt var bra.

Etter noen timer gikk hevelsen ned, og 52-åringen ble utskrevet klokken 07.30 søndag morgen.

Postmannen tok grep etter hendelsen, og har nå gjort hjemmet sitt så edderkopp-trygt som mulig.

Briten forteller til SWNS at han ikke klarte å sove før han hadde støvsugd hele huset, og satt opp en edderkoppjager-sensor i veggen.

Videre forteller han at det er vanskelig å sove igjen, til tross for at det ikke har vært noen flere edderkopp-tilfeller.