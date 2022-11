Svært omstridt kosmetisk operasjon vurderes godkjent i Norge: – Smertefullt

KIRURGI: Her utføres LLS ved et sykehus i Japan. Foto: Sinopix/REX

«Limb-Lengthening Surgery», ofte forkortet til «LLS», betyr at man forlenger lemmer ved hjelp av kirurgi.

Rent praktisk betyr dette at man lager et kontrollert brudd i enten skinnebenet eller lårbenet. Deretter putter man en nagle på innsiden av benet som skal forlenges. Naglen har en innebygd magnetisk forlengelsesmekanisme som aktiveres gjennom en utvendig styreenhet.

Den maksimale forlengelsen man kan oppnå med en slik nagle er 80 millimeter. Muskler, sener og annet bindevev tåler ofte ikke så mye strekk, slik at en forlengelsesoperasjon ofte er begrenset til 50-60 millimeter forlengelse.

På grunn av økende forespørsel vurderes det nå å tilby friske, kortvokste personer operasjonen i Norge – med statsstøtte.

FYLLES MED BEN: Bildet viser hvordan forlengelsesspalten fyller seg gradvis med ben over cirka 3-4 måneder. Foto: Ous

Forskningsprosjekt

LLS utføres allerede i Norge, men er forbeholdt pasienter som har ulik lengde på benene, som enten kan være en medfødt tilstand eller noe som skjer etter en skade. Man kan også få operasjonen dersom det foreligger ekstrem kortvoksthet, som for eksempel ved medfødte tilstander i hele skjelettet – såkalt «skjelettdysplasi».

I disse tilfellene kan det være hensiktsmessig med beinforlengelse for å bedre pasientens funksjon, spesielt hvis man samtidig retter på skjevhet i bena.

Nå kan muligens mennesker uten en medisinsk grunn til benforlengelse søke om denne operasjonen, ifølge Joachim Horn.

Horn er seksjonsleder for Barneortopedi og rekonstruktiv kirurgi ved Oslo universitetssykehus (Ous) og førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo (UiO). Han har registrert en økt etterspørsel etter såkalt «kosmetisk» forlengelse de siste årene.

Dette skjer særlig fordi det ble endret metode for operasjonen i 2011, til en mer moderne operasjon uten like mye komplikasjoner. Før i tiden endret man benlengde ved hjelp av ringer og stag som ble festet med stålpinner gjennom hud og muskulatur i pasientens ben.

ENDRING: Her er en pasient med beinlengdeforskjell før og etter forlengelsen. Foto: Ous

Få kvalifiserer til studiet

Dersom en frisk, lav person skal få godkjent LLS i Norge, vil det i så fall skje gjennom et forskningsprosjekt. Kun personer med såkalt «konstitusjonell kortvoksthet» kvalifiserer for prosjektet.

Det vil si to standardavvik lavere enn personer av samme kjønn og alder. For å forklare dette på en mindre matematisk måte: Rundt 95 prosent av befolkningen er innenfor normalen hva gjelder høyde. På hver side av skalaen er det rundt 2,5 prosent som regnes som enten kortvokste, eller høyvokste.

En vekststudie fra Bergen viser at gjennomsnittshøyden for norske kvinner og menn er henholdsvis 167 centimeter og 181 centimeter. Grensen for konstitusjonell kortvoksthet i Norge havner derfor på 154 centimeter for kvinner og 166 centimeter for menn.

– Vi var usikre på om pasienter utenfor to standardavvik skulle tilbys behandling. I 2018 skrev vi både til Norges Forskningsråd og Helsedepartementet for å få hjelp til dette spørsmålet. Forskningsrådet tar imidlertid kun stilling til forskningsspørsmål og Helsedepartementet kunne heller ikke veilede oss omkring denne problemstillingen. De viste til Helse Sør-Øst-ledelsen som en eventuell rådførende instans, sier Horn, og fortsetter:

FÅTT LENGRE LÅR: Bildet viser en kortvokst person som har forlenget begge lår. Foto: Ous

– Problemstillingen ble tatt opp med ledelsen ved ortopedisk klinikk ved OUS, og man ble enige om at benforlengende behandling for denne pasientgruppen kun skulle tilbys i konteksten av et forskningsprosjekt som belyser alle aspekter av behandlingen – inkludert psykologiske aspekter, eventuell helsebringende effekt og komplikasjoner knyttet til behandlingen, sier Horn.

OUS planlegger nå et møte til våren, hvor det norske fagmiljøet skal diskutere fremtiden til forskningsprosjektet.

Selv om grensen for kortvoksthet i Norge er 166 centimeter og 154 centimeter, ønsker OUS i utgangspunktet kun å behandle pasienter som er enda lavere – så de setter i første omgang grensen på 164 centimeter for menn og 152 centimeter for kvinner.

Bivirkninger

Per-Henrik Randsborg er overlege ved Akershus Universitetssykehus og nestleder i Norsk Ortopedisk Forening. Han forteller at det er flere ulemper ved en slik operasjon:

– Benlengdeforlengelse er smertefullt, tar lang tid, det er økt risiko for stivhet i ledd, kroniske smerter, infeksjon, sekundære brudd og blodpropp. Det krever mye tålmodighet fra pasienten og lang rehabilitering.

Populariteten til operasjonen «LLS» øker på verdensbasis, ifølge flere internasjonale tidsskrifter, deriblant GQ, BBC og The Science Times.

Leg-lengthening: The people having surgery to be a bit taller https://t.co/S03QYyts1M — BBC News (UK) (@BBCNews) December 5, 2020

Randsborg synes ikke det er overraskende at etterspørselen øker.

– Verdens befolkning er økende, mulighet for kirurgi er økende, helseturisme er økende … Så lenge det er et marked, vil det finnes tilbydere.

Som et rent kosmetisk tilbud, fraråder både han og Horn denne operasjonen.

– Ja, som rent kosmetisk operasjon fraråder vi denne operasjonen, selv om det sikkert finnes unntak, sier Randsborg.

Tre år lang behandlingstid

Det tar lang tid å utføre en forlengelse, siden man kun opererer et ben av gangen. En forlengelse av lårbenet på 50 millimeter vil ta 50 dager. Deretter tar det minst 100 dager til det har grodd nok ben i forlengelsespalten.

I hele den perioden må pasienten gå med krykker og kan kun belaste benet med 15-20 kilo. Sener og muskler må tøyes hos fysioterapeut minst tre ganger i uken, og man må regne med et opptreningsbehov etter at pasienten har lagt vekk krykkene.

Horn forteller at hele behandlingstiden derfor lander på rundt tre år til sammen.

Legen poengterer også at dansk forskning fra 2021 viser at om lag 1/3 av LLS-pasienter får en eller annen form for komplikasjon. En norsk undersøkelse viser også at man kan få nedsatt funksjon og eventuell utvikling av slitasje i leddbrusken i tilgrensende ledd.

Etiske problemer

Om få dager, 19. november, skal Horn delta i en nettbasert paneldiskusjon med leger fra USA, Danmark og Østerrike. Der skal de dele erfaringer om benforlengelsesoperasjoner og diskutere utfordringene knyttet til økt etterspørsel av kosmetisk benforlengelse.

Der skal de også diskutere etiske utfordringer som følger med operasjonen. Og det er flere etiske utfordringer, ifølge Horn.

I utgangspunktet er det pasienter som har psykososiale utfordringer med å være lav som kan kvalifiserer til studien. Samtidig må pasienten kunne mestre en slik komplisert behandling.

ØKT MYE: Her er en kortvokst person som har forlenget begge lårben med 13 centimeter i hvert lårben, gjennom to forlengelse. Vedkommende har også forlenget leggen med åtte centimeter. Det vil si at vedkommende nå er 21 centimeter høyere enn før operasjonen. Foto: Ous

Horn poengterer at det ikke er en garanti for at den mentale helsen til pasientene blir bedre av å ta LLS. Det finnes det så langt ingen dokumentasjon for.

– Hvis en ung, frisk mann på 160 centimeter kommer til meg og sier at han sliter psykisk med å være lav ... da kan ikke jeg neglisjere at han har psykiske problemer. Mange pasienter sier at de har blitt mobbet på grunn av høyden, at de har utviklet sosial angst fordi så mange kommenterer høyden deres og at de sliter med å få kjærester, sier han, og fortsetter:

– På en annen side, hvis denne mannen elsker å løpe i skogen, kan jeg ikke love at han vil være i stand til det etter operasjonen. Han vil være i stand til å gå, sykle og svømme, men kanskje ikke løpe.

Horn poengterer at det også er mye vi ikke vet om LLS. Det er fortsatt usikkert om behandlingen kan tilbys til konstitusjonelt kortvokste, og en potensiell studie om benforlengelse av kortvokste må først godkjennes av Regionalt Etisk Komité.

En slik søknad er omfattende og vil også inkludere en vurdering av forskningsetiske utfordringer ved prosjektet. Dette vil særlig omfatte hvor mye nytte forskningsdeltakerne får av operasjonen, satt opp mot hvor stor risiko det er.

EKSPERT: Horn har jobbet med slike operasjoner i en årrekke. Foto: Øystein Horgmo/Ous

Dyr operasjon

Behandlingen er kostbar for de norske sykehusene som tilbyr operasjonen. En forlengelsesnagle koster cirka 150.000 kroner. Hos en kortvokst må man forlenge begge ben, og man har behov for innkjøp av to til fire nagler per pasient.

– Etterspørselen rundt å være høy er stor i Norge, og jeg har sett pasienter hos oss etter at de har reist til utlandet for å få utført kosmetisk beinforlengelse. Én mannlig pasient betalte over 60.000 euro for å øke lengden til begge lårbena, uten at nødvendig etterbehandling med intensiv rehabilitering og fjerning av nagler var inkludert. Han gjorde operasjonen i Tyskland, uten at vi var informert på forhånd. Da han kom hjem til Norge, måtte han ha oppfølging hos oss.

Horn tror behandlingen har blitt langt dyrere i utlandet siden den gang, med tanke på økte priser på både tjenester og varer.