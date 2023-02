Sunniva (7) mottok klagestorm etter bagasjekrøll

– Mange av dem hadde ringt flere ganger, og de visste ikke at de hadde kommet feil, forteller pappa Tor Einar Schøning.

Syv år gamle Sunniva Stavseth Schøning fra Bodø har en mobiltelefon som hun bruker til å kommunisere med foreldrene sine.

Plutselig ble hun oppringt av mange fremmede folk like før jul. Foreldrene hennes stusset over det, ettersom datteren har et telefonabonnement som beskytter mot telefonselgere.

– Så sjekket vi telefonsvareren. Da var det flere som snakket om bagasje, forteller faren til Sunniva, Tor Einar Schøning.

Det var iFinnmark som først omtalte saken.

– Var forvirret

Etter hvert kom det flere telefoner, og også talemeldinger på telefonsvareren til sju-åringen.

– Da skjønte vi at det var flere forskjellige folk fra rundt omkring i landet som ringte, forteller pappa Schøning.

Til slutt måtte de ringe tilbake et av numrene for å høre hva det hele dreiet seg om.

Da fikk de til svar at vedkommende hadde vært på tur i Alta og at hun ringte angående bagasjen sin. Hun forklarte at hun hadde blitt viderekoblet til deres nummer etter å ha tastet tallet tre fra menyen.

– De var forvirret selv. Flere av dem hadde ringt flere ganger, og de visste ikke at de hadde kommet feil, forteller Schøning.

Foreldrene til Sunniva tenkte at det hele måtte være en feil på en viderekobling, og kontaktet derfor Avinor.

Skjedd en feil

Lufthavnsjef ved Alta lufthavn, Jens-Martin Nerdal, forteller at det har blitt lagt inn feil nummer på sentralbordet deres.

– Når du ringer inn, kan du velge ulike tastevalg. På tastevalg tre var det lagt inn feil telefonnummer, og det var nummeret til syv-åringen som ikke kunne gjøre så mye med bagasjen, forteller Nerdal til TV 2.

– Det var bra at det ble meldt inn, for da kan vi rette det opp.

Telefonnummeret til den sju år gamle jenta, og nummeret som egentlig skulle vært lagt inn på sentralbordet er veldig forskjellige.

– Jeg kan ikke svare på hvorfor det har blitt feil. Men de har nok sett på feil nummer og tastet det inn.

IT-avdelingen har sjekket opp feilen, og nummeret skal nå være i orden, ifølge Nerdal.

Schøning bekrefter til TV 2 at de ikke har mottatt flere telefoner på datterens telefon.