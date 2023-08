Storm (5) imponerer: – Gikk fra kruseduller til avanserte tegninger

Da Storm Aleksander Nymoen var rundt tre til fire år, merket moren at han hadde et spesielt talent.

Fem år gamle Storm Aleksander Nymoen fra Harstad elsker å tegne.

I starten tenkte ikke mamma, Nathalie Johansen, over at det var noe spesielt ved sønnens tegninger, men så begynte flere å kommentere at han var veldig flink til å tegne i bursdager.

– Da han satt der i mange timer og heller tegnet enn å leke «haien kommer» og andre bursdagsleker, skjønte vi at han var god, forteller Johansen til TV 2.

Det var iHarstad som først omtalte saken.

Avanserte tegninger

Johansen forklarer at det har vært en trend den siste tiden å ha papirduker i bursdager som man kan tegne på.

Storm var en av dem som flittig brukte tusjen til å tegne det som falt ham inn på duken.

Spesielt da han var rundt tre til fire år gammel kunne de se kontraster i kunstverkene han lagde.

– Han hoppet over mange stadier i tegneutviklingen, forteller moren og fortsetter:



– Det gikk fra kruseduller og rett til avanserte tegninger. Han har aldri tegnet strekmenn.

SONIC: Spillkarakteren Sonic går ofte igjen i tegningene til fem år gamle Storm. Foto: Privat

Johansen er usikker på hvor han har arvet talentet fra, men forteller at de har mange kunstneriske familiemedlemmer. Selv tegner hun også en del digitalt.

– Men han har aldri vært eksponert for det. Det har aldri vært særlig snakk om det i familien, det har bare vært noe de har likt å gjøre.

Tegninger overalt

Etter hvert som barnehagen måtte begrense tegnetiden til Storm for å få annen input, skjønte foreldrene at tegning var en genuin interesse for sønnen deres.

– Da han begynte med skyggelegging og tegnet i 3D begynte jeg å følge med litt, sier moren.

Moren merket da at han på eget initiativ så på videoer av andre som tegnet på nettbrettet sitt.

– Antakeligvis er det der han har det fra. Han er veldig perfeksjonist, sier hun og legger til at de har jobbet for at tegneegenskapene hans skal være en prosess som innebærer en viss læring – ikke bare et ferdig produkt.

Johansen har nylig pusset opp hjemme, men forteller at det vanligvis henger tegninger laget av Storm over alt.

FARGERIKT: Storm tegner det som vennegjengen er opptatt av. Foto: Privat

For det meste tegner Storm spillkarakteren Sonic, Pokémon-figurer, havdyr og superhelter.

– Stort sett det som fenger vennegjengen, sier mor.

Tegning i fremtiden

Utenom tegneinteressen går Storm også på en svømmeskole, og de er i basseng flere ganger i uka.

– Siden han var baby har han likt å dykke under vann, og lærte seg å svømme som toåring. Når han fanger interesse for noe bruker han mye tid på det, og lærer fort, sier Johansen.

Hun synes det hadde vært gøy dersom sønnen hadde satset på tegneinteressen sin i fremtiden, men fokuserer mer på å holde motivasjonen oppe og selve læringsprosessen.

– Jeg personlig er tatovørinteressert, så jeg hadde gjerne sett at han hadde blitt tatovør – men det er opp til ham, understreker mor.