Stoppet for ruskjøring – så tittet de i passasjersetet

En politipatrulje i USA gjorde flere ulovlige funn i bilen – et av funnene overrasket dem.

FUNN: Politiet i Payson fikk seg en overraskelse over funnet i passasjersetet, etter at patruljen hadde stoppet en sjåfør på veien. Foto: Payson Police Department

Torsdag stoppet politiet i Payson, USA, en fører etter mistanke om kjøring i ruspåvirket tilstand.

Det viste seg at sjåføren var påvirket av metamfetamin, og han ble straks arrestert.

Politiet gjorde så et annet funn i bilen som førte til at de måtte ty til sosiale medier for å gi en ekstra beskjed, det skriver Fox 5 Las Vegas.

– Ulovlig

I passasjersetet satt det nemlig en vill, liten ugle.

Sjåføren fortalte politiet at han hadde kjøpt den på en bensinstasjon for 100 dollar av en annen sjåfør. Selgeren hadde selv funnet uglen langs veien.

Da postet politiet i Payson en melding på Facebook i håp om å nå ut til flere om en viktig beskjed:

– Det er ulovlig å eie, transportere, kjøpe eller selge dyreliv med mindre det er uttrykkelig tillatt av Arizona Revised Statutes.

UGLE: Denne ville uglen fant politiet i bilen. Foto: Payson Police Department

Videre i posten skriver politiet også med en litt mer lystig tone:

– Payson Police Department vil også benytte anledningen til å oppmuntre publikum til ikke å bruke metamfetamin. For da kan du også finne på å kjøpe en vill ugle ulovlig for 100 dollar midt på natten, fra fremmede på en lokal bensinstasjon.

Bilsjåføren er nå arrestert for kjøring i påvirket tilstand, besittelse av metamfetamin og besittelse av vilt dyreliv.

Var skadet

Ifølge politiet hadde uglen lettere skader, og kunne derfor ikke bli sluppet fri med en gang.

Uglen får nå hjelp av Arizona Game and Fish, som gjør den klar for det ville dyrelivet igjen.

Politiet får skryt på sin Facebook-side for å ta situasjonen alvorlig, og for at de hjalp den lille uglen.

SKADET: Uglen hadde noen skader da den ble funnet. Nå får den hjelp til å komme seg ut i naturen igjen. Foto: Payson Police Department

«Wow! Stakkars ugle! Takk for at dere fikk den ut av feil hender. Ja, det ville dyrelivet hører til ute i det fri,» skriver en på Facebook.

Flere roser politiet for å skrive sin viktige beskjed, om dyreliv og misbruk av metamfetamin, med en dose humor på nett.

«Stakkars liten, og kanskje den morsomste offentlige kunngjøringen noensinne!» skriver en.

«Jeg har så mye bedre samvittighet for mine økonomiske valg akkurat nå,» skriver en annen ironisk.