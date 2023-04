Stine var bare noen meter fra bjørnen: – Surrealistisk

Onsdag ettermiddag var Stine Hogseth fra Heradsbygd i Elverum på kjøkkenet da hun merket at hestene hennes oppførte seg rart.

– Da jeg kikket ut vinduet blåste de med nesa, løp og kikket opp mot skogen. De var urolige, forteller hun til TV 2.

Hogseth ble selv urolig, og gikk ut for å se hva som skjedde. Da la hun merke til et dyr som ikke hørte til på gården.

Det var Østlendingen som først omtalte saken.

– Han ville ha biff

Midt blant hesteflokken sto det en bjørn.

– Jeg tenkte: «Herregud, det er jo en bjørn!» Det var så surrealistisk. Skrekkblandet fryd har fått en ny betydning for meg, sier Hogseth og legger til:

– Det er ikke noe jeg er vant til å oppleve. Den sto midt i inngjerdingen, og det var bare fem meter mellom hestene og bjørnen.

Hogseth listet seg inn for å gi beskjed til resten av familien som var inne.

Hun var redd for hestene sine, og forteller at det virket som om bjørnen var spesielt interessert i ponniene på gården.

– Han ville ha biff. Det var fullt fokus på dem. Han var ikke så opptatt av de store, kun de små, så jeg har hatt dem inne i natt.

HESTEEIER: Stine Hogseth var redd for hestene sine da det kom en bjørn på gården. Foto: Privat

Var tett på

På et tidspunkt var også Hogseth veldig nærme den ubudne gårdsgjesten:

– På det nærmeste var det ti meter mellom oss. Jeg hadde adrenalin, og skjønte ikke at det var så nærme før etterpå, forteller hun til TV 2.

Etter hvert løp den til skogs.

– Det var ikke kjempekoselig å ha en bjørn så nærme huset. Jeg trodde de var redd mennesker, men det var ikke denne, sier Hogseth og forteller at den virket nysgjerrig.



Hesteeieren sier at hun kommer til å passe på hestene sine ekstra mye nå, i tilfelle den kommer tilbake.

– Jeg kommer nok til å være våken noen netter fremover for å passe på, for jeg vet ikke om den kommer tilbake.

Hun vurderer også å sette opp kamera for å kunne følge med på hestene sine fremover, og er glad for at hun var hjemme da det skjedde.

– Ellers kunne den ha forsynt seg.

I dag er hestene rolige, med veldig på vakt, ifølge Hogseth. Ingen av hestene ønsker å stå alene lenger.

BJØRNESPOR: Hogseth fant flere spor etter bjørnen i snøen. Torsdag fikk hun besøk av en barnehage som ville se sporene. Foto: Privat

Ungbjørn

Statens naturoppsyn (SNO) ble varslet om hendelsen og kom til Hogseths gård.

– I dette tilfellet vurderes det å være en ung bjørn, og det skjer årlig at unge bjørner som er litt uerfarne og på vandring, kan dukke opp nært bebyggelse og mennesker, sier seksjonsleder i SNO, Veronica Sahlen til TV 2.

Hun forteller at de ofte spiser av gress som spirer eller rundballer på våren. De har ingen erfaringer eller statistikk som tilsier at bjørn utgjør særlig fare for hester.

Sahlen oppfordrer likevel til å ikke nøle ved å kontakte dem:

– Hvis en bjørn oppholder seg nært bebyggelse og oppleves som problematisk, så oppfordrer vi til å ta kontakt med oss i SNO.

I et slikt tilfelle som dette anbefaler hun å sikre rundballer, høy, havre og annet kraftfôr slik at bjørnen ikke får tilgang på det, og eventuelt fôre innendørs til man ser at bjørnen har forlatt området.

– Den type atferd er ikke uvanlig på denne tiden av året, men det er i en begrenset tidsperiode inntil mer mat blir tilgjengelig i skogen når snøen blir borte, sier Sahlen.

Ved generelle bjørnemøter anbefaler hun å trekke seg tilbake, gi bjørnen rom til å forlate stedet og behandle den med respekt.