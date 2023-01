Stalker i retten for fjerde gang: – Helt sprøtt

En 57 år gammel mann har vært i varetekt siden september i fjor, tiltalt for 700 innlegg og kommentarer med grovt og personlig innhold om sin ekskone og deres barn, fra mars 2021 til september 2022.

Det skriver danske TV2 Østjylland.

Nå starter rettssaken mot stalkeren ved retten i Aarhus.

– Noe er galt

Stalkeren skal blant annet ha oppsøkt sin tidligere kone flere ganger på hennes nye adresse, og delt private videoer av ultralydundersøkelser fra da de ventet barn sammen.

Men dette er ikke første gang 57-åringen har plaget sin ekskone.

Mannen har forfulgt kvinnen i fire år, og skal ha kontaktet henne over 30.000 ganger.

Dette er fjerde gang han er i retten for brudd på besøksforbudet. Denne gangen er også stalking en del av tiltalen.

– Det at vi skal i gang med fjerde rettssak, er helt sprøtt. Noe er galt, siden han må gjenta de samme tingene om og om igjen. Hvorfor ikke bare stoppe og la meg være i fred? Jeg vet ikke hva som skal til for å få ham til å stoppe, sier ekskona ifølge TV2 Østjylland.

Overvåket ekskona

Saken har nå utviklet seg til å bli den mest omfattende stalkingsaken i Danmark, og for første gang skal ekskona være et vitne i retten.

– Jeg har vært et nervevrak siden den innkallingen kom, forteller hun.

Problemene startet mens paret var gift, ettersom 57-åringen hadde satt opp et overvåkingskamera og GPS for å følge med på kona.

Da hun forlot han i 2018, startet stalkingen med tusenvis av meldinger, e-poster, samtaler på sosiale medier, telefon og FaceTime. Mannen fikk så et besøksforbud, men brøt det over 1500 ganger.

57-åringen omtalte også sin ekskone på sosiale medier flere ganger, men hevdet at han ikke var klar over at han ikke hadde lov til det. Målet hans var å fortelle sin historie, ettersom ekskona hadde fortalt sin versjon i podkasten «Forfulgt av Danmarks største stalker».

Mannen nekter straffskyld for det han er tiltalt for, og uttalte i retten tirsdag at det er han selv som er offeret i saken.

Rettssaken vil vare i fem dager, og dommen er ventet 1. mars. Ettersom en ny lov trådte i kraft januar 2022, blir stalking sett på som en kriminell handling. Det betyr at stalking nå kan straffes med inntil tre år i fengsel.