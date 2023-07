Spiste McDonald's-mat – døde av allergisk sjokk

FORFERDELIG HENDELSE: Et allergisk sjokk gjorde at Alexander Ngai-Jun Wu (19) mistet livet. Foto: Yuya Shino / NTB

I august i fjor var Ealing Youth Orchestra på turné i Tyskland. En kveld skulle de samles for å fokusere på «teambuilding». I stedet gikk alt galt.

Alexander Ngai-Jun Wu (19) spilte cello i orkesteret, som til vanlig holder til i London. Orkesterets talsperson beskriver ham som en fremragende musiker.

Det skriver Metro.

Allergisk sjokk

«Teambuildingen» foregikk på en McDonald's-restaurant i den tyske byen Köln. Det var der 19-åringen gjorde feilen som senere skulle føre til at han mistet livet.



Wu hadde flere alvorlige allergier, blant dem melkeallergi. Etter at han hadde spist forskjellige produkter fra menyen, fikk han et anafylaktisk (allergisk) sjokk.

Rettslegen i West London Coroner's Court, Lydia Brown, sier at musikeren hadde en adrenalinsprøyte tilgjengelig, og injiserte den umiddelbart.

Til tross for innsatsen fra ambulansepersonell, døde Wu på sykehuset en uke senere.

Reddet andres liv

Under etterforskningen av dødsfallet sa Brown at de ikke hadde funnet noe bevis på hensynsløs oppførsel, og at det ikke grunnlag for å kritisere restauranten for måten deres allergiinformasjon.

– Det som er tragisk tydelig er at han i løpet av den lunsjtiden blandet sammen flere matprodukter fra McDonald's, der noen inneholdt melkeprodukter, sa Brown, og fortsatte:



– Jeg ser på dette som en forferdelig og uheldig hendelse, som ikke skjedde på grunn av at noen var uforsiktige. Det var en konsekvens av en handling som gikk forferdelig galt.



Venner og familie har publisert en hyllesttekst av den unge musikeren. Der kommer det frem at Wu registrerte seg som organdonor før sin død, og at han dermed har bidratt til å redde fem menneskeliv etter sin død.

I tillegg har to andre mennesker angivelig fått synet tilbake, grunnet Wus donasjoner.

Tragedien har satt spor hos Wus orkesterkamerater. De melder nå at de vil fortsette å støtte Wus familie etter hendelsen.