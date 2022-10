Spilte saksofon mens han ble operert i hjernen

Nevrokirurg Christian Brogna forteller at det var en helt spesiell grunn til at pasienten spilte saksofon under operasjonen.

Tidligere denne måneden gjennomførte nevrokirurgen Christian Brogna en operasjon som har fått mye oppmerksomhet.

Pasienten spilte nemlig på en saksofon samtidig som han ble operert i hjernen ved Paideie internasjonale sykehus i Roma.

Og ja – han var våken under hele operasjonen.

Det skriver The Washington Post.

Lyttet til tonene

Pasienten (35), som bare ønsker å bli omtalt som G.Z., hadde fått en svulst på hjernen som skulle fjernes.

35-åringen fikk lokalbedøvelse, og operasjonen varte i hele ni timer. Pasienten var våken hele tiden mens han spilte flotte toner for kirurgene.

Saksofonisten spilte blant annet den italienske nasjonalsangen, og kjenningsmelodien til filmen «Love Story» fra 1970.

Nevrokirurgen Brogna forteller til The Washington Post at det var viktig at han spilte på instrumentet under operasjonen.

På den måten kunne han unngå å skade områdene han trengte for å kunne spille saksofon videre i livet sitt.

– Hver person er unik, fordi hver hjerne er unik, sier kirurgen til avisa.

Kartlegger hjernen

Tidligere har TV 2 skrevet om Carlos Aguilera som også spilte saksofon mens han ble hjerneoperert i 2015.

Saksofonisten Aguilera var den andre i verden som var våken under en slik operasjon på den tiden, og operasjonen varte i 12 timer mens han spilte musikk.

I videoen under kan du se Aguilera fortelle om opplevelsen da han spilte på saksofon under sin hjerneoperasjon i 2015.

I ettertid har også pasienter spilt på andre instrumenter, som gitar og fiolin, eller sunget operasanger under operasjoner.

Det har blitt mer vanlig at pasienter er våkne under en hjerneoperasjon, og at de ikke legges i narkose.

En våken pasient, som snakker eller spiller på et instrument, kan hjelpe kirurgene i å kartlegge hjernen. Da kan de også jobbe rundt områder i hjernen som ikke må bli skadet.

Det kan for eksempel være talesenteret, områder for hukommelse eller viktige kroppsfunksjoner.

Vellykket operasjon

Brogna forteller at låtene G.Z. skulle spille ble nøye studert av kirurg-teamet før operasjonen, slik at de kunne legge merke til endringer.

Dersom rytmen hadde endret seg, eller det kom en brå pause, kunne det bety at de måtte unngå området de undersøkte.

Svulsten til saksofonisten lå i et område som er ansvarlig for kroppslig bevegelse, noe som kan gjøre operasjonen krevende.

Brogna forteller at operasjonen til G.Z. var vellykket, og at han kunne dra hjem til kone og barn tre dager senere.

Svulsten ble fjernet, og alle funksjonene var normale etter operasjonen, inkludert evnen til å spille på en saksofon.