Spår norsk klamydia-boom i august

Sommeren anses å være høysesong for flørting og ligging. Nå venter norske leger en kraftig økning av positive tester for kjønnssykdommer.

Sommeren er på hell, og de fleste av oss er på vei tilbake til hverdagen. Til tross for det noe ustabile juli-været, har sosiale medier vært fylt opp av sommerglade nordmenn som har kost seg både i inn- og utland.

Sommeren er også høysesong for flørting, dating og ligging. For selv om nordmenn er gode på å nyte sommeren, er vi dårlig på én ting: Bruk av kondom.

Det er også en nedgang i antallet som tester seg for kjønnsykdommer, noe norske testsentre merker godt.

– Det samme skjer stort sett hvert år. Det er en nedgang i antall positive tester i juli, og så kommer det en stor økning i august, sier lege og administrerende direktør hos Dr. Dropin, Daniel Sørli.

KLAMDYIA-BOOM: Norske leger forventer et hopp i antall norske klamydiatilfeller i august. Foto: Colourbox

Tester oss mindre om sommeren

Trine Aarvold er lege ved Sex og samfunn i Oslo, som er Norges største senter for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter. De tilbyr gratis testing for kjønnssykdommer for alle under 25 år. Hos dem har det vært stille i sommermånedene.

– Juni og juli er relativt rolige måneder med testing hos oss. Mange har reist til hjemstedet sitt, eller er på ferie. Og med færre som tester seg, blir det også færre positive prøver.

Det er en trend hun derimot regner med vil endre seg nå som vi entrer august måned:

– I august tar det seg ofte veldig opp. Folk kommer hjem fra ferie og ønsker en test, i tillegg er det ofte mye som skjer når studiene tar seg opp igjen, sier Aarvold.

GRATIS TEST: Å teste seg for klamydia, gonoré og andre kjønnssykdommer er gratis flere steder i Norge. Foto: NTB/Gorm Kallestad

Dr. Dropin-lege Sørli sier seg enig i Aarvold sine uttalelser om antall positive tilfeller i august måned.



– Når august og hverdagen starter er det flere som tester seg, og flere av de som er positive. Det er veldig bra at folk tester seg og får behandling, sier han og fortsetter:

– Mest sannsynlig er det fordi færre tester seg gjennom juli, ettersom både pasienter og helsepersonell er på ferie. Det er heller ikke umulig å tenke seg at unge mennesker er mer seksuelt aktive i løpet av sommeren.

Daniel Sørlie er lege og adm. direktør for Dr. Dropin. Foto: Gry Traaen

Jenter er bedre enn gutter

Ifølge fjorårets rapport fra FHI (Norsk Folkehelseinstitutt) var det i 2022 registrert 29 271 klamydiatilfeller, hvor personer under 25 år utgjorde 67 prosent av de positive testene. 58 prosent av de positive testene var også hos kvinner.

Hos Sex og samfunn i Oslo ser de samme trend. Flere kvinner tester seg, og derfor vil flere kvinner få positive svar.

– Det er 74 prosent kvinner som tester seg hos oss, mot 26 prosent som er menn. Det er også klart flest som tester positivt for klamydia. Tallet på positive klamydiatester har holdt seg høyt i mange år, og har steget etter pandemien, sier Aarvold, og legger til:

KRATIG ØKNING: Grafen fra FHI viser en tydelig økning i antall positive tester i august 2022. Foto: FHI

– Jo mer vi tester, jo flere positive vil vi finne. De som tester og behandler seg vil ikke være med å spre bakterien videre. Mange gutter tester seg kun hvis de merker noe, men mange infeksjoner kan være uten symptomer. Da kan du rekke å smitte andre før du får behandling.



I 2022 meldte FHI om en kraftig økning av antall tilfeller av gonoré. Dette er også en trend Sex og samfunn har merket hos dem.



«JEG BRUKER IKKE KONDOM»: Karpe sa det best – det norske folk er dårlig på kondombruk. Foto: Illustasjonsbilde/Beate Oma Dahle

– Antall gonorétilfeller økte kraftig i fjor, og har holdt seg stabilt og høyt også i år. Årsaken til at antallet ikke går ned, er nok at vi ikke har en kultur for å bruke kondom. Gonoré smitter utrolig lett, og det må derfor en skikkelig dugnad til for å få ned smitten, fortsetter Aarvold.

Norge er i verdenstoppen når de kommer til klamydiatilfeller per innbygger. Ifølge Aarvold skyldes dette tre ting: Vi er dårlige på å bruke kondom, tester oss mye, i tillegg til at alle tilfeller blir rapportert og registrert av norske myndigheter.

«VELKOMMEN TIL KLAMYDIALAND»: Grunnet Norges skyhøye antall positive klamydiatester, ønsket kioskkjeden 7Eleven turister velkommen på denne måten i 2018. Foto: Fredrik Hagen

– Bruk kondom!

Aarvold og Sørli presiserer begge én ting: Vi i Norge er dårlig på kondombruk. Om vi ikke blir bedre på dette, vil også smittetilfellene fortsette å holde seg høyt oppe.

– Jeg skulle ønske vi kunne få til en snuoperasjon i kondomkulturen vår. Vi har snakket med mange unge som ønsker at det var lettere å ta frem kondomet. Flere opplever en motvilje mot å bruke det fra partnere, sier Aarvold.



Hun trekker også frem at det vil få ned bruken av antibiotika, som også er viktig i kampen mot antibiotikaresistens, som nå utgjør en alvorlig trussel mot global helse.

BRUKER DU KONDOM?: Å bruke kondom med en ny partner er viktig for både deg selv og for dem. Foto: Jonas Been Henriksen/TV 2

– Vi må begynne å tenke på antibiotika på en ny måte. Ikke bare kan antibiotika gi deg bivirkninger, men hvis vi fortsetter å bruke det like mye som nå, vil vi få mer antibiotikaresistens. Vi ser allerede flere gonorébakterier i verden som er multiresistente mot antibiotika, sier Aarvold og legger til:



– Vi som jobber i dette feltet er svært bekymret for at vi en dag ikke kan behandle mange av disse gonoréinfeksjonene. Da kan konsekvensene av å bli smittet bli svært alvorlige.



SNU TRENDEN: For å snu trenden med antall klamydiatilfeller, må det norske folk bli bedre på kondombruk. Foto: NTB/Sara Johannessen Meek

Også Sørli er enig i at kondombruken i Norge må opp.

– Det er veldig bra at folk tester seg og får behandling. Det er ikke bare bra for deres egen helse, men man unngår også å smitte fremtidige partnere. Det aller best er imidlertid å bruke kondom med nye partnere, da unngår man både seksuelt overførbare infeksjoner og uønsket graviditet.