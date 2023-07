Sophies (20) mobilbruk førte til sparken: – Han sa at jeg var lat

FIKK SPARKEN: Sjefen mente at kokken Sophie Alcock var for mye på mobilen. Foto: Unsplash

Er du en av de som tar deg selv i å være på mobilen i arbeidstiden?

Da burde du kanskje håpe på at du ikke er som Sophie Alcock (20) fra Manchester, som fikk sparken etter kun to uker ved restauranten Toast.

Grunnen skal antakeligvis ha vært fordi hun var «for lat», og brukte for mye tid på mobilen.

– Måten han (sjefen, journ.anm.) gav meg sparken på var så uprofesjonell, og han kunne ikke gi meg en grunn, fortalte hun til Kennedy News.

I tillegg rådet hun andre om å ikke besøke restauranten – så de skulle «lide».

Hørte ryktene



Det var New York Post som omtalte saken først.

En dag da Alcock kom på jobb, ga hun sjefen sin, som kun navngis som Matt, beskjed om at hun kanskje kunne være litt «distrahert» på jobb.

Grunnen var nemlig at studenten ventet i spenning på noen karakterer hun skulle få den samme dagen.

Videre fortalte hun nyhetsstedet at det var første gang hun hadde sett og jobbet med sjefen, og at han ikke hadde vist at han hadde noen problemer med oppførselen hennes på jobb.

Så fikk hun nyss om et rykte blant kollegaene, som handlet om at hun skulle få sparken den samme dagen.

Flere ansatte hadde kommet opp til henne og spurt om hun hadde snakket med sjefen:

– Jeg sa på spøk: «Nei, får jeg sparken?», og de sa: «Ja, sannsynligvis», fortsatte Alcock, som sa at hun forlot jobben i tårer.

Konfronterte ham

20-åringen sendte da en e-post til sjefen, hvor hun spurte om han kunne bekrefte ryktene.

Det tok ikke lang tid før hun fikk svar.

«Ja, vi trenger ikke at du lengre jobber på Toast», skrev han i e-posten.



Frustrert og sur over at han ikke tok det ansikt til ansikt, konfronterte hun sjefen og filmet det hele.

Der fikk hun vite at grunnen til at hun ble sparket – var at hun stadig vekk hadde vært på mobilen, og at hun hadde vært på mobilen i fire timer den samme dagen.

Umiddelbart tok hun opp skjermtid-funksjonen på iPhonen sin, som viser hvor mye du har vært på telefonen den dagen. Da viste den at 20-åringen kun hadde vært på mobilen i to timer og 40 minutter.

– Jeg var bare på den i én time, og 10 til 15 minutter iblant. I tillegg tok jeg to pauser for å gå ut, forklarte hun, og la til at store deler av skjermtiden hadde vært før og etter jobb.

– Han sa at jeg var lat

Hun skal i tillegg ha fått kjeft for å spise mens hun hadde vakt, som bestod av frokost da hun ankom jobb – i tillegg til lunsj.

Alcock hevder at Matt kun avbrøt henne da hun snakket, som førte til at hun spurte om han «alltid avbryter kvinner når de snakker».

Videoen av konfrontasjonen ligger ute på nettet.

– Han sa at jeg var lat, og at det var den verste dagen med jobb som han hadde sett. Men alle jeg kjenner vet at jeg ikke er en lat person.

20-åringen innrømmer at hun kunne ha gjort det bedre på jobb, men at det ikke var rettferdig at hun skulle få sparken på grunn av én dårlig dag på jobb.

En talsperson for Toast bekreftet overfor Kennedy News at Alcock var ansatt i bare to uker, og at hun «ikke lenger er ansatt» der.

– Vi har tatt kontakt for å se om hun har lyst til å diskutere sine bekymringer videre, og vi tar med hennes synspunkter videre og vurderer forbedringer vi kan gjøre.

De opplyser også om at hun får betalt for timene hun jobbet.