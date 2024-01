Sonet for medvirkning til drap av moren – nå hylles Gypsy Rose

I 2016 ble Gypsy Rose Blanchard dømt til ti års fengsel for medvirkning til drapet på moren Clauddine «Dee Dee» Blanchard. Etter å ha sonet syv av årene, ble hun løslatt 28. desember.

Gypsy Rose har blitt et kjent navn for mange og interessen for historien har vært stor. 31-åringens navn har blitt bakgrunnen for flere TV-programmer og filmer, blant annet «Gypsy's revenge» og «The Act».

Etter løslatelsen har Blanchard blitt aktiv på sosiale medier, der hun nå blir hyllet av mange.

«Idolet mitt»



31-åringen har 6,3 millioner følgere på videoplattformen TikTok, der hun på sin mest sette video har 68 millioner visninger. På Instagram har Blanchard seks millioner følgere under brukernavnet @gypsyrose_a_blanchard.

Under innleggene Blanchard deler i sosiale medier, har hun mottatt haugevis av positive kommentarer, noe hun adresserer i en video:

– Hei, alle sammen. Dette er Gypsy. Jeg er endelig fri. Jeg vil bare sende en rask video for å takke alle for den massive mengden støtten jeg har mottatt på sosiale medier. Alle har vært veldig snille og støttende. Jeg setter veldig pris på det.

I kommentarfeltet blir hun overrøst av støtte og hyllester.

«Gypsy Rose, du er idolet mitt og jeg elsker deg», skriver en på TikTok.

«Å herregud, jeg er en stor fan. Godt nyttår, Gypsy Rose. Jeg elsker deg og jeg håper du har en rå nyttårsaften», skriver en annen.

Det har også blitt opprettet fan-brukere som deler bilder og videoer av henne.

Delte meninger

Til tross for at Blanchard blir hyllet av mange i sosiale medier og flere kaller seg selv for fans, mottar både hun og fansen også kritikk. Dette baserer seg på dommen hennes.

«Det er rart hvordan hun nå er en stjerne. Hun har fortsatt fått noen til å myrde sin egen mor. Uansett hvor voldelige noen er, så er drap verre», mener en i kommentarfeltet på Instagram.

«Hun drepte moren sin og dere støtter det», skriver en bruker.

Flere forsvarer støtten sin for Blanchard i lys av det hun opplevde med moren.

Over flere år hadde «Dee dee» skapt et inntrykk av at datteren var dødssyk. Ifølge Blanchard tvang moren henne til å bruke blant annet rullestol, medisiner og barbere hodet. Hun ble fortalt at hun hadde psykiske funksjonshemninger og fysiske sykdommer som leukemi.

Moren led trolig av «Münchhausen by proxy», som er en psykisk lidelse der omsorgspersoner feilaktig presenterer andre, gjerne barna sine, som syke eller forårsaker sykdom for å selv få oppmerksomhet eller medfølelse.

I 2016 ble Blanchard dømt for medvirkning til drap på moren, mens hennes daværende kjæreste, som utførte selve drapet, ble drømt til livstid i fengsel.