Som niåring sendte Gabrielle (51) brev til Dyreparken – det som skjedde etterpå glemmer hun aldri

MØTTES 43 ÅR SENERE: Gabrielle Heramb fikk nylig møte Edvard Moseid som skapte et magisk øyeblikk for henne som barn. Foto: Hilde Wøhni Joakimsen / Fædrelandsvennen

Da Gabrielle Heramb (51) fra Oslo var ni år, var hennes største ønske å få en pingvin.

Hun spurte foreldrene sine om hun kunne få en...:

– De sa selvfølgelig nei, og at det ikke gikk. Så jeg tenkte at jeg måtte ordne det selv, forteller Heramb til TV 2.

Da satte hun seg ned og skrev et helt spesielt brev til Kristiansand dyrepark.

Det som skjedde etterpå, kommer Heramb aldri til å glemme. Selv ikke nå – 43 år etter at hun sendte brevet.

Det var Fædrelandsvennen som først omtalte saken.

Fikk svar på brevet

Heramb forteller at det store ønsket om å få en pingvin kom av at hun hadde sett et program om pingviner på Barne-TV.

Ettersom hun fikk et «nei» fra sine egne foreldre, bestemte hun seg for å sende et brev til Kristiansand dyrepark.

Kanskje de kunne hjelpe?

«Kan jeg få lov til å låne en pingvin? Hvis dere ikke har, kan dere ringe eller skrive til en annen dyrepark som dere vet kan sende pingvinen?»



BREVET: Dette brevet sendte Gabrielle Heramb til Kristiansand dyrepark da hun var ni år. Foto: Privat

Slik startet Heramb brevet sitt.

Videre skrev hun at de gjerne kunne sende pingvinen med et fly, og at de var veldig snille dersom hun kunne låne en pingvin.

– Etter at jeg hadde sendt brevet, husker jeg at jeg faktisk sjekket i kjøleskapet om det var plass til en pingvin der, sier 51-åringen og ler.

Kort tid etter at hun hadde sendt brevet, fikk hun svar fra Dyreparken, signert fra selveste direktør Edvard Moseid.

I brevet stod det:

«Kjære Gabrielle. Takk for det hyggelige brevet ditt. Jeg må dessverre skuffe deg med at vi ikke har pingviner i Kristiansand akkurat nå. Dersom Sørlandsbanken og Dyreparken sammen kan skaffe nok penger, vil det kanskje finnes pingviner her i Dyreparken allerede til sommeren.»



FIKK SVAR: Heramb fikk tilsendt et brev med svar på spørsmålet hennes fra Kristiansand dyrepark. Foto: Privat

Videre skrev han at Akvariet i Bergen kan ha pingviner.

«Jeg ønsker ikke å skuffe deg, men jeg tror ikke de låner ut pingviner. Du vet at de fuglene trenger vann hele tida, og de liker seg ikke hvis de ikke får lov til å være mange sammen. En annen ting er at de griser fælt.»

Heramb hadde akseptert svaret hun fikk, og skjønte at det ikke var enkelt å ha en levende pingvin hjemme.

Så, bare noen dager etter at hun fikk brevet, dukket det plutselig opp en hentelapp i postkassen til ni år gamle Heramb.

– Har vært med meg hele livet

– Jeg ante ikke hva det var, forteller Heramb til TV 2.

Hun gikk sammen med faren sin og hentet den store pakken på postkontoret på Majorstuen. Så åpnet hun pakken:

– Det var en pingvin med en hilsen fra Edvard som plaster på såret, sier hun og legger til:

– Den pingvinen har vært med meg gjennom hele livet.

Hun forteller at hun har tre sønner, og alle har hatt pingvinen som kosebamse. Den har også vært med dem i et flyttelass, og hun har den fortsatt hjemme.

– Jeg synes historien er spesiell. Det at han tok seg tid til å sende et personlig brev, det var ganske unikt, og det sier mye om han som person, sier Heramb og skryter av Moseid.

PINGVINEN: Heramb fikk denne pingvin-bamsen tilsendt i posten av Edvard Moseid som et plaster på såret for at hun ikke kunne få en ekte pingvin. Foto: Privat

Pingvin-bamsen har mistet en fot og noen bruksmerker på nebbet etter alle årene, men Heramb understreker at den er slitt av kjærlighet.

Møtte hverandre 43 år senere

I forbindelse med en utstilling i regi av Arkivsenter Sør og Arkivverket, kalt «Dyrespor i arkivene», ble Heramb nylig kontaktet av Dyreparken.

Utstillingen viser frem ulike historier knyttet til Dyreparken, og de har også valgt å ta med brevet østlendingen skrev som niåring.

Heramb var tilfeldigvis i Kristiansand under åpningen av utstillingen, og da ville Edvard Moseid gjerne møte henne.

– Jeg ble veldig overrasket og veldig rørt over at han ønsket å møte meg, sier Heramb.

– Jeg fikk sagt hva historien har betydd for meg, og at pingvinen ikke bare har vært min, men guttenes også. Tror han syntes det var moro at jeg fortsatt hadde den.

For de fleste har nok Edvard Moseid vært et ansiktet utad for Dyreparken.

– Det var veldig hyggelig å møte Gabrielle, sier han til TV 2.

Han forteller at de fikk inn mange brev til Dyreparken, men at han tok seg tid til å svare på dem.

– Jeg svarte på alle jeg klarte, forteller han.

Heramb forteller at hun satte stor pris på at han tok seg tid til å skrive et personlig brev til henne, ettersom han fikk inn mange brev fra barn.

– Det synes jeg det står respekt av, sier hun.