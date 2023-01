Solgte bolig til over sju millioner kroner – gir bort alle pengene

Eieren av huset testamenterte bort alle pengene til et veldedig formål.

ENEBOLIG: Den over 60 år gamle eneboligen ble solgt allerede etter første visning. Foto: Fredrik Hansson/ Diakrit

I forrige uke ble en bolig på Fjellhamar i Lørenskog solgt allerede etter første visning. Den ble attpåtil solgt for en halv million over takst.

MittLørenskog, som omtalte saken først, skriver at eneboligen lå ute for salg med en prisantydning på 6,6 millioner kroner – men ble solgt for 7,1 millioner.

Ikke nok med det: Eieren av boligen har testamentert hele summen av boligsalget til et veldedig formål.

GAMMELT HUS: Den gamle eneboligen hadde flere budgivere, og ble solgt for en halv million over takst. Foto: Fredrik Hansson/ Diakrit

Boligen er et dødsbo, og eieren av huset har ønsket å testamentere bort alt til Kreftforeningen.

– Vi er utrolig takknemlige for at eieren av dette huset valgte å testamentere alt hun hadde til kreftsaken, sier generalsekretær i Kreftforeningen, Ingrid Stenstadvold Ross, til TV 2.

– Et oppussingsobjekt

Det har vært flere budgivere og grei interesse rundt eneboligen, ifølge Kjetil Borgersrud i Eie eiendomsmegling.

– Jeg tror kjøperne synes det er veldig hyggelig at det går til en god sak, sier eiendomsmegleren til TV 2.

Borgersrud forteller at det er veldig trivelig å jobbe med slike tilfeller.

Boligen ble oppført i 1962 og har, ifølge Borgersrud, et behov for oppgraderinger.

OPPUSSINGSOBJEKT: Ifølge Kjetil Borgersrud har boligen behov for en oppgradering. Foto: Fredrik Hansson/ Diakrit

– Dette er et oppussingsobjekt, og boligen har behov for modernisering og rehabilitering, sier han.

Bidragene redder liv

Hvert år gir Kreftforeningen mer enn 200 millioner kroner til kreftforskning.

– Det ville ikke vært mulig uten henne og andre som velger å gi deler av arven sin til oss. Disse bidragene gir håp og er med på å redde liv i generasjoner framover, sier Ross fra Kreftforeningen.

Hun forteller også at over 27 prosent av alle inntektene til Kreftforeningen kommer fra testamentariske gaver.

KREFTFORENINGEN: Ingrid Stenstadvold Ross er generalsekretær i Kreftforeningen. Foto: Simen Askjer / TV 2

– Det er et ærefullt oppdrag å forvalte det som blir overlatt til oss etter et levd liv. Derfor er det viktig for oss å gå respektfullt til verks når personer testamenterer arven sin til Kreftforeningen, sier Ross.

Dette gjør de blant annet gjennom å forsikre seg om at verdier blir tatt hånd om, gi den avdøde en gravstøtte og planlegge slik at rydding og salg av boligen skjer på best mulig måte.

– Det gjør vi av respekt og for å takke den som velger å gi arven sin til vårt arbeid med kreftsaken, sier Ingrid Stenstadvold Ross.