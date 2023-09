Solberg anklages for falske tårer – dette svarer Høyre

SATTE FYR PÅ SPEKULASJONENE: Erna Solberg får oppmerksomhet for mer enn det hun sa under torsdagens intervjumaraton. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

En hardt presset Erna Solberg møtte pressen til enkeltintervjuer torsdag.

Dette var første gang partilederen stilte til intervju etter pressekonferansen hvor hun redegjorde for ektemannen Sindre Finnes' aksjekjøp i tiden hun var statsminister.

I etterkant av intervjumaratonet har likevel en annen detalj ved partilederens opptreden blitt en snakkis i sosiale medier.

INTERVJUMARATON: Høyre-leder Erna Solberg på vei inn til intervju med TV 2 torsdag. I bakgrunnen pressesjef Cato Husabø Fossen. Foto: Christian Roth Christensen/TV2

Avfeier sminketriks: – Det er så langt ute

Flere har nemlig bitt seg merke i at partilederen tilsynelatende hadde en tåre i øyekroken gjennom flere av intervjuene hun gjorde torsdag.



I sosiale medier har flere samtidig ment at det dreier seg om et sminketriks.

Disse spekulasjonene har også nådd Høyre-leiren.

– Jeg har sett konspirasjonsteorien enkelte har fremført i sosiale medier om at tårene er falske, bekrefter pressesjef Cato Husabø Fossen i Høyre og fortsetter:

– Det er så langt ute at vi ikke kan bruke energi på å forholde oss til det.

– Rørt og beveget

Husabø Fossen avfeier at det dreier seg om noe annet enn ekte tårer.

– Veldig mange av spørsmålene Erna måtte svare på i går, berørte ting det ikke nødvendigvis er bare enkelt å snakke om.

Solberg uttrykte overfor TV 2 torsdag at aksjesaken har vært vanskelig for ekteskapet. Hun måtte også svare på spørsmål om parets fremtid.

– Jeg tror de fleste vil ha forståelse for at man da kan bli både rørt og beveget, sier pressesjefen.

Dette er ikke første gang Solbergs strategi stilles spørsmål ved, etter at flere har ment for at hun har hatt en strategi om å kaste ektemannen under bussen.



Professor: På Ernas premisser

Solberg gjorde 15 én-til-én-intervjuer torsdag, i tillegg til intervju i Dagsrevyen og hele sendingen til Debatten på NRK.



Hver redaksjon fikk 25 minutter hver, og intervjuseansen, foruten NRKs Debatten, foregikk på Høyres Hus.

At intervjudagen var et godt strategisk trekk for en partileder i sitt livs storm, er professor i medievitenskap Gunn Enli tydelig på.



– Veldig strategisk, veldig kontrollert og en måte for Erna å lette litt på sløret, fortelle litt, og samtidig beholde kontrollen, sier Enli til TV 2.

Professoren mener Erna Solbergs intervjurunde var helt etter hennes egen oppskrift.

– For det første så har Erna brukt nesten en uke på å slippe pressen til. Når hun først gjør det, er det på hennes egne premisser, tid, sted og lengde er fastsatt på forhånd, så journalistene må bare stille opp når Erna knipser, sier Enli.

– Mens Erna nå fikk tid, ro og egen regi på det, til å fremstille saken akkurat sånn som hun ville.