Snorker partneren din? Prøv dette trikset

Det kan være flere grunner til at man ikke får sove.

Kanskje skjer det mye på jobb eller så får du ikke sove fordi partneren din snorker. Det kan være frustrerende.

Så hva kan man gjøre for å få sove, og når bør partnere vurdere å legge seg på hvert sitt soverom?

Tennisball-triks

Søvnekspert Ståle Pallesen mener det er flere ting man kan gjøre for å bedre søvnen på soverommet.

Snorking er blant de mest irriterende og vanligste årsakene til at man ikke får sove. Dersom det er partnerens snorking som holder deg våken på nettene, mener han det er noe man bør undersøke først:

– Om partneren snorker høyt, ville jeg nok bedt partneren om å få sjekket om vedkommende har søvnapné. Særlig om en også har observert pustestopp, sier han til TV 2.

Søvnapné er en søvnsykdom som bør behandles, da det blant annet kan svekke hjertehelsen.

Man kan også be partneren om å sove på siden, og ikke på rygg – dette kan også dempe snorking.

Å riste i en snorkende partner kan virke der og da, men det fjerner ikke problemet. Noen som er overvektige, kan snorke mindre dersom de går ned i vekt.

Det er mange som snur seg over på ryggen i løpet av natten, så et tips fra søvneksperten er å sy tennisballer inn i ryggen på en T-skjorte for å hindre ryggleie – da blir det ubehagelig å ligge på ryggen.

– Å sove nok hver dag kan også redusere snorking for noen. Om «sov i ro» i ørene ikke hjelper, bør man i «verste» fall vurdere eget soverom, sier Pallesen.

Humør, hukommelse og reaksjonstid

Kommer søvnproblemene av at partneren drar av dyna hver natt, kan det være lurt å investere i en ekstra stor dyne, eller ha hver sin.

Tar partneren stor plass i senga, kan det være lurt på legge seg på hver sin side når man skal sovne, eventuelt investere i større seng.

– En bør vurdere å få eget soverom dersom søvnatferden til ens partner ikke blir endret av de tiltak man prøver ut, og svekker ens søvn så mye at dagtidsfunksjonen eller humøret blir svekket, forteller Pallesen.

Dersom man får for lite søvn, vil man merke det på dårligere humør, hukommelsen og reaksjonstiden.

– Om man ikke skal gjøre noe på dagtid som krever årvåkenhet, som å kjøre bil langt, betyr det ikke så mye, sier søvneksperten og fortsetter:

– Men ellers kan man bare etter én natt med dårlig søvn oppleve svekket dagtidsfunksjon. På lang sikt vet vi at dårlig søvn svekker både psykisk og fysisk helse.

Dersom paret består av et A-menneske og et B-menneske er det ikke anbefalt å legge seg samtidig. Dette er for å unngå at en ligger våken eller at den andre får kortere søvn.

Man kan likevel tilpasse rutinen gradvis for å gjøre døgnrytmene mer like.

Et B-menneske som ønsker å bli mer som et A-menneske, bør for eksempel få masse lys i sin biologiske morgen, unngå lys om kvelden og ta en melatonintablett fire timer før en vanligvis sovner.

Prosedyrene kan forskyves med 30 minutter per døgn, slik at man gradvis flytter døgnrytmen i den retningen man ønsker, ifølge søvneksperten.

Telle sauer

Stress kan også påvirke søvn. Ofte er hverdagene så travle at man ikke rekker å tenke over alt før man har lagt seg.

– For å gjøre seg «ferdig» med dette tankearbeidet anbefales såkalt bekymringstid – at en på ettermiddag eller tidlig kveld setter av 15 til 30 minutter og skriver ned alt en bekymrer seg for på en side av et ark, og mulige løsninger på dette på andre siden, og så legger det vekk, sier søvneksperten.

Pallesen forteller at det kan redusere ukontrollert bekymring rundt sovetid. Dersom man likevel bekymrer seg i sengen, bør man vurdere å stå opp og legge seg igjen når man er rolig.

Blir man stresset av nyhetsbildet, er det anbefalt å kutte ut kveldsnyhetene, og heller gjøre en hyggelig og avslappende aktivitet før man legger seg.

Det er fort gjort å se på klokken når man ikke får sove, og telle ned hvor mange timer man får med søvn. Dette kan gi prestasjonspress og angst – noe som gjør det enda vanskeligere å sovne.

– Å fokusere på nøytrale ting, som å telle sauer eller lignende, er trolig bedre, fordi dette er inkompatibelt med negative tanker, samt noe som kan virke direkte avslappende mentalt, sier Pallesen.

Søvneksperten mener man bør unngå å gjøre mange våkne aktiviteter på soverommet som å surfe på nett, spille data og se på filmer.

Med andre ord bør man helst bare bruke soverommet til to ting:

– Soverommet bør forbeholdes sex og søvn, sier han.