Smutthull ga kvinne (45) gratis bensin i flere måneder

Nå er kvinnen arrestert for grovt tyveri.

En 45 år gammel kvinne fra Nebraska klarte å finne et smutthull som ga henne gratis bensin ved bruk av et lojalitetskort på en bensinstasjon.

Det som kanskje først virket som en genial «life hack», har nå ført til at kvinnen har blitt arrestert, skriver AP News.

Tapte tusenvis av dollar

Kvinnen fant ut at dersom hun sveipet lojalitetskortet sitt to ganger, ville det gi henne gratis drivstoff til bilen.

Dette utnyttet hun i flere måneder, ifølge politiet, og forbrytelsen kostet bensinstasjonen rundt 28.000 dollar.

Det tilsvarer rett i underkant av 300.000 norske kroner.

45-åringen ble derfor arrestert og senere tiltalt for grovt tyveri som følge av «life hacken» sin. Hun må møte i retten i april.

Politiet ble bevisst på problemet da en sjef ved Bosselman Enterprises, som eier bensinstasjonen, fortalte at de hadde blitt svindlet.

De hadde ikke vært klar over at dersom et lojalitetskort ble sveipet dobbelt, så gikk bensinpumpen inn i en demonstrasjonsmodus.

Dette var en feil i systemet, som førte til at man kunne pumpe bensin uten at det kostet penger.

Leide ut kortet til andre

Bare ett bestemt kort skal ha blitt brukt gjentatte ganger for å få gratis bensin.

Politiet sporet opp kortet, som ble brukt ved flere anledninger gjennom et halvt år. Det ledet dem til den 45 år gamle kvinnen.

Kortet ble totalt brukt 510 ganger til 7400 liter gratis bensin.

45-åringen skal ikke bare ha svindlet til seg gratis bensin, men også lånt ut kortet til en annen kvinne mot penger.

Den andre kvinnen hevder å ha betalt for kortet for å få rabatt på drivstoff. Politiet er ikke enig i dette, og hevder hun betalte rundt 500 dollar for bensin som egentlig kostet 700 dollar.