Smuglet 40 utrydningstruet skilpadder i sokker

I fjor sommer oppdaget et postkontor i Sør-California fire esker med 40 små carolinaskilpadder.

Nå er en 53 år gammel mann fra Kina siktet for å ha prøvd å smugle dem, skriver Sky News.

Pakket inn i sokker

Ifølge US Fish and Wildlife Service ble skilpaddene funnet pakket inn i svarte sokker, slik at de ikke skulle bevege seg og lage støy under transporten.

Carolinaskilpadden er beskyttet av CITES, som regulerer internasjonal handel av ville dyr og planter som er i fare for å bli utryddet.

Denne typen skilpadder har fargerike skallmønster, blir rundt 15 centimeter lange og kan leve i mer enn 100 år.

I de fire boksene var én av skilpaddene døde, mens resten av dem var i live.

Pakkene skal ha blitt adressert til den 53 år gamle mannen fra Kina, ifølge US Attorney's Office for the Central District of California.

INNPAKKET: Alle skilpaddene var pakket inn i sokker slik som vist på bildet over. Foto: USFWS

Ble arrestert

Mannen ble arrestert i New York da han ankom John F. Kennedy internasjonale lufthavn i februar.

Fredag ble han tiltalt på fire punkter for eksport av varer som er i strid med amerikansk lov.

53-åringen er også assosiert med en annen mann som tidligere har smuglet rundt 1500 skilpadder fra USA til Hongkong i Kina.

Skilpaddene hadde en samlet verdi på rundt 23 millioner norske kroner.

Selv om den tidligere skilpaddesmugleren ble fengslet i 2021, fortsatte flere pakker å bli videresendt til 53-åringen som nylig ble arrestert, ifølge US Fish and Wildlife Service.