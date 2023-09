Slik vet du om du er sammen med en narsissist

I starten av relasjonen fremstår personen som drømmepartneren med stor «D». Komplimentene strømmer inn, lovnadene om et spennende liv sitter løst og storsjarmørens grandiose fremtoning får en til å føle seg som en del av «det gode selskap».

Men etter hvert som tiden går, og den stormende forelskelsen dabber av, innser man at personen man er sammen med er alt annet enn den sjarmøren han eller hun var i begynnelsen.

Oppmerksomhetsbehovet, de hyppige og bastante ytringene om at personen er bedre enn alle andre, higen etter anerkjennelse og det stadige fokuset på «me, myself and I» får det til slutt til å gå kaldt nedover ryggen på en.

Men når man er på nippet til å gi opp relasjonen, er storsjarmøren der igjen.

Man overøses nok en gang med komplimenter. Og lovnadene om et spennende liv med reiser, middager og spontane opplevelser – og ikke minst kjærlighet og nærhet – er mer overbevisende enn noen gang.

Og slik er den evige runddansen med en narsissist.

Dette kjennetegner en narsissist: Det viktig å skille mellom å ha kjennetegnene til narsissisme, og det å ha narsissistisk personlighetsforstyrrelse. De fleste av oss kan ha narsissistiske trekk, og noen har disse i så stor og fremtredende grad at man blir omtalt som narsissist.

Narsissistisk personlighetsforstyrrelse er en diagnose som må stilles hos godkjent psykolog eller psykiater. Typiske kjennetegn er arroganse, utnytter andre for egne behov, har lite eller ingen empati, har et overdrevent høyt syn på seg selv, må beundres av andre, alle andre er skyld i at livet ikke er så lett, har en tro på at man har egne og spesielle rettigheter i samfunnet, misunnelig på andre og grandiositet. Det er også et kjennetegn at problemer du tar opp om parforholdet blir snudd til at alt er din feil. Kilde: Sexolog og parterapeut Tone Haldorsen

Å få barn – ikke nødvendigvis positivt

«Det som i starten av en relasjon fremstår som omsorg og kjærlighet, kan utvikle seg til å bli kontroll og utnyttelse. Ikke sjelden kan starten på en relasjon med en person med høy narsissisme ta pusten fra en. Narsissisten gir full oppmerksomhet, idealiserer partneren, gir en strålende versjon av seg selv og skryter av partneren til alle andre når vedkommende hører på».

Dette skriver psykologspesialist og forsker Per Grøndahl og psykiater Alva A. Dahl i fagboken «Narsissisme», utgitt på Universitetsforlaget.

DISTANSERT: – Selv om paret skulle få barn, er ikke det nødvendigvis positivt, sier prykologspesialist og forsker Pål Grøndahl til TV 2. Foto: Aage Aune / TV 2

Ifølge forfatterne blir narsissisten gradvis mer kritisk, devaluerende og kontrollerende.

«Senere oppstår det større distanse og redusert interesse. Selv om paret skulle få barn, er ikke det nødvendigvis positivt med mindre barnet kommer til å bety noe særskilt for narsissisten».

Til TV 2 utdyper forfatter og psykologspesialist Grøndahl hvorfor det å få barn ikke nødvendigvis er positivt i en relasjon der en av partene er narsissist.

– Om paret skulle få barn, er det ikke gitt at det i seg selv vil tilfredsstille behovet for å skinne, for å være på topp. Barnet kan til og med bare være en hemsko for personens sterke ønske om frihet og muligheter for sitt liv.

Men barnet kan også være en kilde til å være stolt.

– Og det kan vises fram ved at narsissisten utbryter noe lignende som «å, ja, hun gikk svært tidlig!», «han lærte seg å lese allerede som treåring» eller «hun er nå best i sitt årskull i sprangridning».

EKSPERTEN: Parterapeut og sexolog Tone Haldorsen forklarer til TV 2 at en relasjon med en narsissist kan føre til at man kan bli tappet følelsesmessig, og ha stor påvirkning på egen psykisk helse. Foto: Privat

Sexolog og parterapeut Tone Haldorsen oppfordrer til å være åpen med omgivelsene rundt seg, dersom man innser at man er sammen med en narsissist.

– Snakk med venner og familie. Fortell hvordan du har det, og hva du har oppdaget med partneren din sin oppførsel. Oppsøk samtaleterapi for å bli sterk nok til å ta gode valg for deg selv og eventuelle barn som er involvert, sier Haldorsen til TV 2.

– Hvordan vet man om man er sammen med en narsissist?

– Man merker det ofte som små dråper vann som drypper stadig sterkere. Man kan oppleve å bli veldig tappet følelsesmessig, og det kan påvirke den psykiske helsen din i stor grad.

«Gaslighting»

Haldorsen forklarer at det ofte innebærer alt fra «gaslighting», som er bruk av manipulerende taktikker, til små stikk i løpet av dagen.



– Overdrevet fokus på at partners behov kommer først, vedvarende kritikk på ting man sier og gjør – og en generell følelse av å bli trykket ned. Om partneren din har et behov for å snakke deg ned i sosiale settinger, eller kritisere deg for ting du sa eller gjorde så snart dere er på tomannshånd, er det et veldig rødt flagg, legger sexolog Haldorsen til.

Men hva skal man gjøre dersom man har funnet ut at man har fått nok? At livet med narsissisten er for krevende, og at man har det bedre på egen hånd.

På tide å endre strategi

Man har kanskje vært gjennom runder med terapi, og i noen tilfeller har man også klart å få med seg narsissisten i parterapi, men resultater er og blir det samme. Narsissisten er seg selv lik; selvsentrert, egenrådig og uempatisk.



– Når det meste er forsøkt og avvist av den andre i tur og orden, er det kanskje på tide å endre strategi fra å støtte og vise medfølelse til å beskytte deg selv. Brudd er ikke lett når det dreier seg om din bror eller mor eller om du og kjæresten har felles barn, forklarer Grøndahl.

EKSPERTEN: Pål Grøndahl er en anerkjent psykologspesialist, forsker og forfatter. Han har, sammen med psykiater Alva A. Dahl, skrevet fagboken «Narsissisme». Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

I fagboken «Narsissisme» trekker psykologspesialist Pål Grøndahl og psykiater Alva A. Dahl fram at det å begrense kontakten og å sette tydelige grenser, er en del av selvbeskyttelsesstrategien.

«Til tross for at forandring kan skape angst hos deg, må du kanskje sette i verk smertefulle, men nødvendige tiltak. En mulighet er selvfølgelig å begrense kontakten slik at du ikke blir slitt ut, men det er ikke så lett når man bor sammen. (...) Ved å sette grenser, være tydelig og forutsigbar kan du beskytte deg selv, men det vil ikke nødvendigvis endre forholdet dere imellom.».

To typer narsissisme: Grandios narsissisme Sosialt skaper slike personer inntrykk av makt, statur og suverenitet De omgir seg gjerne med beundrere, følgeslagere og «ja»-personer, mens de som opponerer blir skjøvet ut i kulden Avspeiler høy selvfølelse, overdreven tro på seg selv og selvhevdende væremåter, søking av makt, sosial status og beundring, samt utnytting i sosiale relasjoner Overdreven tillit til egne ferdigheter med høye tanker om seg selv og egen kompetanse Sårbar narsissisme Dette er den innadvendte og mer skjulte formen for narsissisme basert på unnvikelse og dårlig kontroll på egne følelser Denne psykologiske sårbarheten gjør at personen ofte tyr til unnvikelse, er avvisende og har skiftende sosial atferd preget av angst, hemning og nervøsitet, vaktsomhet og sinnepreget grubling Føler personen sjelden får hva han eller hun fortjener i form av anerkjennelse, aksept, beundring og posisjoner Leter gjerne etter feil hos andre, og nære forhold er ofte konfliktfylte på grunn av uklare grenser og et konstant jag etter bekreftelse Kilde: Fagboken «Narsissisme» utgitt på Universitetsforlaget



Men Grøndahl og Dahl påpeker at det å gjøre det slutt med en narsissistisk partner kan oppleves som like vanskelig som andre samlivsbrudd, og at mange ender opp med å klandre seg selv.

«Det er smertefullt å bryte opp. Alt dere har hatt sammen blir nå historie og kan medføre angst, uro og utrygghet. Noen velger å bli i en håpløs relasjon ved at de finner egne feil og klandrer seg selv.».

UFORANDERLIG: Én gang narsissist, alltid narsissist, skal vi tro ekspertene. Dette er et illustrasjonsfoto. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

– Hva kan man gjøre dersom man ender opp med å bli i forholdet med narsissisten, fordi at man ikke klarer å bryte opp?

– Om ikke annet, så vær fullt klar over hvem man velger å fortsette tilværelsen med, og uten særlige håp om endring. Dette er ikke mennesker som vil endre seg særlig mye, uansett hvor mye kjærlighet man pøser på dem.

Dersom man har valgt å bli i relasjonen, kan det være lurt å finne seg en fortrolig person man kan åpne seg til og ventilere frustrasjon med.

– Jeg tror fortsatt ikke at det er dumt å snakke med andre. Ikke for at de skal bli din advokat og si «nå må du gå ut av forholdet!», men bare en å kunne snakke ut med. Mennesker trenger å bli forstått, sier Grøndahl til TV 2.

Narsissist, jeg?

Grøndahl har ingen tro på at en narsissist kan gå til det skritt å erkjenne at han eller hun bærer preg av narsissisme.

«Kan man forstå at man selv er narsissist? Neppe. Den grandiose narsissisten vil med sitt opphøyde selvbilde ikke se behovet for å endre på noen ting. Det er andre det er noe feil med», skriver Grøndahl i boken.

Parterapeut og sexolog Tone Haldorsen mener at det kan være en god idé å oppsøke en psykolog for å snakke om dette, dersom man oppdager at man har narsissistiske trekk.

– Det er dessverre vanskelig å behandle, siden typisk kjennetegn er at alle andre er problemet, ikke en selv. Det krever mye selvinnsikt, vilje og jobb for å endre en måte å være på.