Slik var BTK-morderens groteske drapsmetode

Dennis Lynn Rader (77) er kjent som BTK-morderen – et kallenavn han ga seg selv for sin metode «bind, torture and kill» (binde, torturere og drepe).

Mellom 1974 og 1991 drepte Rader ti personer i Wichita og Park City i Kansas. I forbindelse med hvert drap, sendte han hånende brev til politiet og medier, der han beskrev detaljene rundt forbrytelsene.

FAMILIEFAR: BTK-morderen var gift og far til to i perioden der han mishandlet og drepte utvalgte ofre. Foto: Scanpix

Drepte en hel familie

Det første drapet begikk Rader 15. desember i 1974. Tidlig på morgenen tok han seg inn i huset til familien Otero.

June Otero var kollega med Rader på fabrikken Coleman, der han jobbet ved samlebåndet. Over tid skal han ha spionert på henne og familien, samt sjokkerende nok ha blitt forelsket i datteren Josephine (11).

Rader kuttet først telefonnettet til Otero-familiens bolig, før han tok seg inn gjennom bakdøren som var ulåst. Han truet familien med en pistol og lot som om det var et ran.

Rader samlet mor, far og to av barna på et soverom. Der bandt han dem fast, før han tok en plastikkpose over hodet på familiefaren Joseph Otero. Med et belte strammet han til, og drepte ham foran kona og barna.

Deretter kvalte han kaldblodig June Otero, før sønnen Joseph jr. (9) også måtte bøte med livet.

Så tok han med vesle Josephine ned til kjelleren, kledde henne naken og drepte henne ved henging. Etter hennes død, skal han ha onanert og etterlatt seg flere viktige DNA-spor.

Deretter gikk Rader tilbake opp i førsteetasje, stjal med seg en radio og Josephs senior-klokke, før han rolig forlot huset ut ytterdøren.

Timer senere kom de tre eldre barna hjem og fant familien brutalt drept.

FORTALTE DETALJER: Under rettssaken fortalte drapsmannen flere fryktelige detaljer fra de mange drapene. Foto: Scanpix

– Min fars tunge var halvveis bitt av. Han hadde et belte rundt halsen. Moren min var slått, neglene hennes var revet opp. Begge to var kalde, har Charlie Otero fortalt til Daily Mail.

– Vi prøvde å få løsnet knutene på repene de var bundet med. Beltet rundt min fars hals løsnet. Men jeg skjønte at det ikke hjalp, og at jeg måtte få broren og søsteren min ut av huset, fortalte han videre.

Gift tobarnsfar

«En god far, en kjærlig ektemann, trofast kirkegjenger – og en vennlig nabo».

Slik ville menneskene som kjente Rader ha beskrevet ham før de fikk vite sannheten, har Oxygen True Crime skrevet.

Rader var tidligere mekaniker for United States Air Force. På dette tidspunktet var han et aktet medlem i den kristne menigheten i lokalmiljøet, i tillegg til at han ledet en speidergruppe.

Han var gift med Paula Dietz og sammen fikk de barna Kerri og Brian.

Nytt offer

4. april 1974 – Rader slår til igjen.

Kathryn Bright (19), en annen Coleman-ansatt, ble det neste utvalgte offeret. Rader brøt seg inn i hjemmet hennes og gjemte seg for å overfalle henne.

STOR SORG: Her er flere av de pårørende etter drapene fotografert på vei til rettssaken. Foto: Scanpix

19-åringen kom ikke hjem alene, men sammen med broren Kevin. De to søsknene sloss for livet. Til etterforskerne skal morderen i ettertid ha sagt at Kathryn «sloss som en jævelkatt».

Rader forsøkte å drepe Kevin med et skudd mot hodet, men han overlevde på mirakuløst vis. Han klarte dessverre ikke å redde søsteren, som ble stukket i hjel med elleve knivstikk.

Kontaktet pressen selv

I oktober 1974 mottok Don Granger i avisen The Wichita Eagle en anonym telefonsamtale, som fortalte ham at det var et brev gjemt i en lærebok om maskinteknikk på Wichita Public Library.

Beskjeden beskrev Otero-drapene i detalj. Det var også her Rader røpet sitt selvskapte kallenavn BTK:

«Kodeordene for meg vil være bind dem, torturer dem, drep dem. BTK. Dere vil se initialene på det neste offeret».

Avisen ga brevet til politiet, men unnlot å publisere informasjonen i flere måneder.

En konkurrerende avis, Wichita Sun, publiserte en artikkel om brevet i desember samme år. De mente at innbyggerne hadde rett til å vite at det gikk en seriemorder løs.

Myrdet trebarnsmor

Ironisk nok hadde Rader byttet jobb og begynt som installatør av alarmsystemer i privathjem og hos bedrifter. Med en morder på frifot, blomstret salgene av alarm. En tidligere kollega av Rader, Ron Sparkman, skal ha uttalt til The Wichita Eagle at: «Ingen av oss likte ham. Han var ikke typen du ønsket å ta en øl med etter jobb».

DREPT: Trebarnsmoren Shirley Vian ble drept av Rader 17. mars 1977. Foto: AP Photo / The Wichita Eagle / Scanpix

Etter drapet på Kathryn Bright, gikk det tre år før Rader drepte igjen, men 17. mars 1977 myrdet han trebarnsmoren Shirley Vian.

Han tok seg inn i huset ved at den fem år gamle sønnen åpnet døren. Han låste gutten og de to søsknene inne på badet, før han kvalte Shirley.

Barna klarte etter hvert å rømme, og ga en vag beskrivelse av gjerningsmannen til politiet.

Ringte politiet fra telefonkiosk

8. desember samme år meldte BTK om sitt neste offer.

Han kvalte da den 25 år gamle kvinnen Nancy Fox, før han så gikk til en telefonkiosk og ringte til politiet.

Der sa han: «Dere vil finne et drap på 843 på South Pershing», hvor åstedet for rovmordet på Fox var.

31. januar 1978 sendte drapsmannen et dikt til avisen Wichita Eagle.

«Shirley Locks, Shirley Locks, will thou be mine» stod det i diktet som ikke umiddelbart ble koblet til morderen eller de pågående etterforskningene.

SPERRET AV: Politiet sperret av Raders bolig i Park City i Kansas 26. februar 2005. Foto: Sue Ogrocki / AP Photo / Scanpix

Postmedarbeideren trodde det hele var et Valentines-kort, og koblingen til drapet ble ikke fanget opp.

Ti dager senere fikk lokal-TV-kanalen KAKE-TV et brev der det stod: «Hvor mange mennesker må jeg drepe før jeg får navnet mitt i avisen eller noen nasjonal oppmerksomhet?».

Der foreslo Rader også mulige kallenavn på seg selv, «The BTK Strangler», «The Wichita Hangman» og «The Asphyxiator».

Dette fremprovoserte en reaksjon fra politisjefen i området, Richard LaMunyon.

«Vi har ingen annen grunn til å ikke tro at han vil drepe igjen», uttalte han.

Slapp unna

28. april året etter var Rader klar for å drepe 63-årige Anna Williams hjemme hos henne. Han ble til slutt lei av å vente på henne, så han ga opp. Under to måneder senere fikk Williams tilsendt flere av sine personlige eiendeler i posten, med teksten: «Oh, Anna, Why Didn’t You Appear». Først da skjønte hun at hun hadde vært et utpekt offer for en mulig kriminell hendelse.

Høsten etter valgte myndighetene å offentliggjøre opptaket fra da BTK ringte for å rapportere Nancy Fox' død. Da strømmet det inn tips fra lyttere, men ingen førte frem.

Etter hvert ble det opprettet en innsatsgruppe for å etterforske forbrytelsene. Den fikk navnet «Ghostbusters».

Naboen døde

Drapsmannen gikk igjen i dvale, men 27. april 1985 ble Raders nabo kvalt. Martine Hedge (53) hadde vært på bingo og middag med kjæresten på drapskvelden. Åtte dager senere ble hun funnet død. På det tidspunktet klarte de ikke å koble drapet til seriemorderen.

I september 1986 kom Bill Wegele hjem til lunsj og fant sin to år gamle sønn sittende alene. På soverommet lå hans kone, Vicki, død. Bevisene uteble, og ektemannen Bill ble hovedmistenkt.

19. januar 1991 skal BTK ha utført sitt siste drap. Han kastet en murstein gjennom skyvedøren til pensjonisten Dolores Davis. Deretter kvalte han henne og fraktet liket til en bro i nabolaget.

Sendte rebus med ledetråder

Det spekuleres i at Rader ble opptatt med å være familiefar i årene etter, men i 2004 kjørte The Wichita Eagle en reportasjeserie i forbindelse med 30-årsjubileet til BTK. De antydet at han var glemt etter så mange år.

Dette vekket et enormt sinne hos Rader, så 19. mars responderte han. Avisen fikk en konvolutt fra avsender «Bill Thomas Killman», der det lå en kopi av førerkortet til Vicki Wegeles, bilder av liket og signaturen BTK.

RADERS HUS: Her patruljerer politiet utenfor huset til familien Rader. 77-åringen ble pågrepet i 2005, etter å ha vært på lunsj med kona. Foto: Scanpix

I mai ertet Rader KAKE-TV med en rebus. Han sendte et falskt ID-kort, kapitteltitler for en biografi om seg selv, samt en tallrebus med flere stikkord, og der hans eget etternavn var gruppert rundt tallene 6220, altså sin egen adresse.

13. desember plasserte Rader en søppelsekk i Murdock Park i Wichita. I den fant en tilfeldig turgåer førerkortet til Nancy Fox og en Barbie-dukke med hette over hodet og armene bundet bak hodet.

Kommuniserte med politiet gjennom avisen

25. januar 2005 sendte Rader nok en pakke til KAKE-TV. Den inneholdt en pakke med frokostblanding – «cereal» på engelsk, som en referanse til serial killer – seriemorder, samt en grafisk beskrivelse av det første drapet, og en dukke som illustrerte å ha blitt drept.

Rader spurte også om hans andre pakke var blitt funnet på HomeDepot. Etter at den lokale butikken igangsatte letingen, fant de en pakke med en melding, der han spurte om å kommunisere via en diskett uten å bli sporet. Han ønsket tilbakemelding i avisen.

I RETTEN: Seriemorder Dennis Rader i prat med sin advokat, Sarah McKinnon, i retten 19. april 2005. Foto: Bo Rader / Pool / AP Photo / Scanpix

Koden skulle være: «Rex, det ordner seg».

Tre dager senere fikk han det som han ønsket.

Rader svarte med et brev til TV-kanalen at han hadde fått beskjeden. 16. februar dukket det opp en diskett, som politiet deretter analyserte og fant ut av at tilhørte Dennis ved Christ Lutheranian Church. De skjønte at avsenderen kunne være kirkens medlem, Dennis Rader.

Dømt til ti livstidsdommer

25. februar hadde Rader vært ute til lunsj med kona Paula da han ble pågrepet av politiet og satt i varetekt. Han tilstod, men var synlig irritert over at anonymiteten rundt disketten ikke ble holdt.

27. juni erkjente han straffskyld for drapene. Rader ga retten grusomme detaljer om de ti drapene. 18. august ble han dømt til ti livstidsdommer i fengsel, minimum 175 år før løslatelse.

Nå soner 77-åringen i El Dorado-fengselet i Kansas på sitt syttende år, og i fjor ble det også laget en true crime-dokumentar på Netflix.

Kilder: Crimemuseum.org, Dailymail.co.uk, Wikipedia, Britannica, Oxygen.com og Biography.com.