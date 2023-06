Slik sover du bedre gjennom tropenatta

Sliter du med å sove i varmen? Søvnekspertene deler sine beste tips for å sove godt – selv når det er tropenatt.

Med høye temperaturer og lyse sommernetter kan selv den med godt sovehjerte slite med å sovne på kvelden.

For hva skal man egentlig gjøre når det er tropenatt og det føles helt umulig å sovne?

Søvnekspertene Ståle Pallesen og Bjørn Bjorvatn deler sine beste tips og triks for nettopp det.

Kast dyna

Undersøkelser viser at den ideelle temperaturen for søvn ligger på 30 grader helt inntil kroppen, ifølge Pallesen.

Når det er varmt i luften, og en sover med dyne over seg blir temperaturen ofte for høy og man vil da våkne.

– En er særlig sårbar for å våkne når en er i rapid-eye movement søvn, REM-søvn, fordi kroppens temperaturreguleringsmekanismer da fungerer dårlig, sier Pallesen.

GIR RÅD: Ståle Pallesen anbefaler å sove uten dyne og gjøre soverommet så svalt som mulig før leggetid. Pallesen er søvnekspert og professor ved Universitetet i Bergen og Haukeland universitetssjukehus. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2

For å sove bedre under de varme sommernettene, har søvnekspertene noen grep man kan ta for å sove bedre.

– Fjern dyna. Sov bare med et dynetrekk eller laken over deg, sier Pallesen.

Et annet tips er å gjøre det så svalt som mulig på soverommet. Ha sol- og lysreflekterende gardiner og sov med åpent vindu.

– En kald dusj før leggetid kan hjelpe, og air condition eller vifte er veldig nyttig, sier søvnekspert Bjorvatn og legger til:

– Og kanskje man kan sove i et annet rom på de varmeste dagene. Rom vendt mot kveldssolen er gjerne varmest, mens i kjelleren eller på skyggesiden er det mer levelig.

Nordmenn som ikke har air condition kan også sjekke om de har varmepumper som kan «reverseres», slik at de kan fungere som en air condition.

Laken i fryseren

BYTT SOVEROM: Søvnekspert og professor Bjørn Bjorvatn ved Universitetet i Bergen anbefaler å sove på et rom i kjelleren når det er varmt. Foto: fotograf Jørgen Barth, UiB

Varmeflasker med iskaldt vann kan også ha en kjølende effekt på varme sommerdager, og man bør unngå kunstige tekstiler eller varm pyjamas.

– Noen legger laken eller lignende i fryser før natten – dette kan virke svalene – i alle fall i starten, sier Pallesen.

De som sover to personer i samme seng kan holde litt avstand slik at man unngår varme fra den andre.

Bør være ekstra obs

De fleste tåler greit en kortere periode med litt dårlig søvn, men dersom man har et yrke som krever konstant årvåkenhet, bør man være obs.

– Det kan blant annet føre til feilvurderinger, og i verste fall at man for eksempel sovner bak bilrattet. Det kan være fatalt, sier Bjorvatn.

– Grensen går ved at man opplever at man fungerer dårlig på dagtid, Pallesen.

Han nevner spesielt personer som jobber innen yrker som sjåfører og betjening av farlige maskiner – de bør være obs på at dårlig søvn er uheldig.

Ifølge Bjorvatn er det viktig å prøve å få nok søvn hver natt.

– Samtidig er det jo herlig med sol og varme, endelig, og stort sett er sol og varme bare positivt for helsen.