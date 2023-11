Slik ser skrekk-tvillingene ut i dag

De fleste husker nok den ikoniske skrekkscenen der en liten gutt sykler i hotellgangene og møter på to tvillinger som sier «Kom og lek med oss, Danny. For alltid.»

Scenen er fra skrekkfilmen «The Shining», best kjent som «Ondskapens hotell» på norsk, som kom ut i 1980.

Det er over 40 år siden filmen ble spilt inn, og tvillingene har nå blitt voksne. Kjenner du dem igjen?

Ble kjent som 12-åringer

Filmen handler om en familie som drar til et isolert hotell som familiefaren Jack skal passe på mens det er nedstengt. Noe på hotellet får Jack til å endre atferd, og hans synske sønn ser grusomheter fra både fortid og fremtid.

Tvillingene Lisa og Louise Burns spilte rollene som Gradys døde døtre i «Ondskapens hotell».

De var bare tolv år da de deltok i den ikoniske filmen, men i dag er de 55 år gamle.

Under her kan du se hvordan skuespillerne ser ut i dag:

Tvillingene har lagt skuespillerkarrieren på hylla, og i dag jobber Lisa som advokat og Louise som forsker, ifølge The Mirror.

Bare gode minner

I et tidligere intervju med Cosmopolitan fortalte tvillingene at de ofte øvde på å si replikkene sine helt på likt, og hevder at de var naturlig skumle.

– Vi jobbet også med å si replikkene våre på en hul, utenomjordisk måte flere ganger, sa Lisa og Louise til Cosmopolitan.

Tvillingene har bare fine minner fra settet til skrekkfilmen, og forteller at de ikke ble redde av å være på der – selv om de så folk med skummel sminke.

Blant annet jobbet sminkøren Tom Smith for at de ikke skulle sitte igjen med skumle minner fra innspillingstiden. Spesielt da de spilte inn dødsscenen deres:

– De var veldig bekymret for at vi skulle bli redde for det falske blodet på stedet der vi ble myrdet. Så Tom viste oss hvordan han lagde «blodet» sitt, og det så virkelig ut som det var ekte, forteller tvillingene.

Lisa og Louise avslører at de fikk hver sin flaske med teaterblodet, og de flaskene har de fortsatt den dag i dag.