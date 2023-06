Slik ser det ut hos Sissel: – Kan ikke holde vinduer åpne

Sissel Myklebost har fått «fnokk» av at leiligheten hennes er dekket av store mengder med hvite små dotter.

Hjemme hos Sissel Myklebost i Lillestrøm er det ofte hvitt på gresset og inne i leiligheten.

– Det legger seg på teppet, og i kriker og kroker hvert år, sier hun til TV 2 og legger til:

– Det er så lett at når det kommer luftstrømmer og virvler, så flyr det inn mellom dørsprekker og alt som er. Det ser tidvis ut som det er snøstorm ute i juni.

Men det er ikke snø hun snakker om.

Det var Mitt Lillestrøm som først omtalte saken.

Har pågått i flere år

Myklebost må holde vinduer og dører igjen, selv når det er varmt ute, for å unngå at det kommer svære klynger med hvite dotter inn i leiligheten hennes.

– Det er en pest og en plage. Man må fly rundt med støvsugeren hele dagen, forteller hun.

HVITT: Selv gresset ute blir dekket av et hvitt «teppe». Foto: Privat

– Og man kan nesten ikke puste eller åpne munnen heller, for når det fyker som verst, så flyr det svære dotter inn.

De hvite små dottene hun snakker om er rakler, eller fnokk, fra noen poppeltrær som står ved veien der hun bor.

Ifølge Store norske leksikon er fnokk en samling av lange, fine hår som sitter i toppen av frukten hos noen planter. Den hjelper til med å frakte den modne frukten med vinden, akkurat slik som på en løvetann.

Se video av fnokken som svever rundt i nabolaget øverst i saken.

Myklebost forteller at problemet har pågått i flere år, spesielt på sommeren, og hun må rengjøre leiligheten sin hver gang hun lufter.

STORE HAUGER: Her har fnokken samlet seg i trappa på utsiden av bygget. Foto: Privat

Hun har forståelse for at trærne er plantet ved veien med gode intensjoner, men håper at noe snart vil skje.

– Det er til plage for omgivelsene. Enten må det skje en opprydning, eller så må man hindre at det skjer hvert år, sier hun og forteller at hun gjerne skulle ønske at trærne var lavere.

Skal rehabilitere området

Ettersom trærne står langs en riksvei, er det Statens vegvesen som har ansvaret for dem.

Prosjektleder Hilde Roa Hagen i Statens vegvesen sier til TV 2 at disse poppeltrærne var veldig populære før, men at de ikke plantes langs veien lenger.

HVERT ÅR: Hver sommer opplever Sissel Myklebost at både verandaen og hjemmet hennes ser slik ut. Foto: Privat

– Det er på tide at disse trærne nå byttes ut, sier Roa Hagen og legger til at trærne har blitt for store og porøse.

Trærne har også ødelagt gangveiene i nærheten, på grunn av sine store røtter som kommer opp gjennom asfalten.

Derfor skal området ved riksveien i Lillestrøm rehabiliteres – og trærne fjernes.

– Planen er å gjøre det på høsten, og rehabilitere hele området. Det vil bli plantet nye trær, men vi vet ikke helt hvilket treslag det blir enda.

Roa Hagen forteller at de nye trærne ikke kommer til å vokse like kjapt som poppeltrærne, og at de skal få opp noe som er litt mer varig.