Slik så tollernes beslag ut: – Spesiell sak

Tolletaten på Torp gjorde nylig et beslag utenom det vanlige, der selve innpakningen skiller seg ut.

Tirsdag ble en reisende stoppet i grønn sone av tollerne på Torp flyplass, og de gjorde et stort beslag.

I bagasjen hadde personen fra Polen gjemt flere dopingpreparater som var pakket inn på en helt spesiell måte.

Det var Sandefjord blad som først omtalte saken.

Kjøttdeig og ris

Geir Nielssen, som er seksjonssjef i tolletaten på Torp, forteller at bagasjen først ble kontrollert ved bruk av røntgenmaskin.

– Denne indikerte at det var hetteglass og ampuller i bagasjen, forteller Nielssen til TV 2 og fortsetter:

AVSLØRTE INNHOLD: Røntgenbildene som ble tatt av bagasjen avslørte hva som egentlig skjulte seg på innsiden. Foto: Tolletaten

– Videre manuell kontroll avdekket at det var forsøkt skjult i kjøttdeig og forpakning med ris.

Dopingpreparatene lå fordelt i tre ulike poser med kjøttdeig rundt seg, og kartonger med «boil-in-bag» poser med ris.

Nielssen forteller at de jevnlig tar beslag i doping og ulovlige legemidler, men at saken likevel skiller seg ut.

– Denne saken er spesiell siden den er noe større enn vanlige beslag, og siden det var skjult på den måten, forteller han.

«BOIL-IN-BAG»: Deler av beslaget var også gjemt i esker sammen med «boil-in-bag» poser med ris. Foto: Tolletaten

– Alvorlig tollovertredelse

Nielssen sier at det ikke er nytt for dem at reisende forsøker å skjule ulovlige gjenstander.

– Måten den reisende skjulte dopingen på viser åpenbart at personen kjente til at varene var ulovlig å innføre, og at det var en bevisst handling å forsøke å smugle det til Norge, forklarer han.

I bagasjen til polakken fant de 100 tabletter med testosteron som står på dopinglisten, 30 hetteglass og 10 ampuller med forskjellig flytende dopingprodukter, 3 hetteglass med HCG i fastform som er ment for utblanding og injeksjon.

Flere av tablettene hadde personen ikke nødvendig dokumentasjon til for å kunne innføre.

– Mengden i dette tilfellet karakteriseres som alvorlig tollovertredelse, sier Nielssen.

Saken er nå overlevert til politiet som vil avgjøre utfallet av saken.