Slik så kontoret ut da Freddy kom tilbake på jobb

Forrige uke var lærer Freddy de Ruiter borte fra kontoret i tre dager for å delta i politiske forhandlinger for Arendal SV etter valget.

Da han kom tilbake på jobb ved SMI-skolen i Arendal fredag, fikk han seg litt av en overraskelse:

– Kontoret mitt var blitt politisk vandalisert, sier han til TV 2 og ler.

Det var Agderposten som først omtalte saken.

Lot det stå

Til SV-tilhengerens store forskrekkelse var hele kontoret hans dekket av Frp-logoer – både kopper, skap, pult, stoler og små blyanter.

På PC-skjermen hang det også et bilde av Frp-partileder Sylvi Listhaug med en snakkeboble som sa: «Jeg savner deg, Freddy».

– Her har de hatt det gøy og kost seg. De må ha brukt timevis, forteller de Ruiter.

KONTORSTOL: Slik så kontorstolen til de Ruiter ut. Foto: Freddy de Ruiter

Sørledningen er SV-medlem og tidligere stortingsrepresentant for Ap. Derfor er nok ikke Frp-logoen det første de Ruiter hadde gått for dersom han selv skulle gitt kontoret en «makeover».

– Det var ikke helt i min politiske gate. Dette er det motsatte jeg står for, og jeg er ikke fan av deres politikk, men det var en god «practical joke», sier han og fortsetter:

– Det var så gjennomført at jeg tenkte: Jeg må la det få stå et døgn.

– Må være lov å spøke

De Ruiter har allerede noen mistenkte som han tror kan stå bak spøken.

Han tror nemlig at det ikke bare er kollegene hans som har pyntet med den velkjente eple-logoen og flere bilder av Listhaug.

TAR DET MED ET SMIL: Freddy de Ruiter mener det må være lov å ha det litt gøy på andres bekostning. Foto: Linn Kristine Haugen

– Jeg har hørt rykte om at noen av elevene også har vært involvert i dette, sier han og ler, før han legger til:

– Jeg synes dette var artig og tar meg ikke så høytidelig. Det må være lov å spøke og ha det gøy.

Samfunnslæreren håper at oppmerksomheten rundt hendelsen kan bli brukt til læring i ettertid, og vise at alt ikke bare er alvor – men at det er lov å ha det litt gøy også.