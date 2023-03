Slik kommer du deg gjennom påsken med familien

Det er ikke alle som synes det er like lett å tilbringe ferien med familien. Her er familieterapeutens råd.

Det er tid for påskeferie og mange feirer med familien, enten det er på hytta, hjemme eller på reise.

Til tross for at påsken er kjent for god mat, sol og uteaktiviteter, er ikke ferien bare kos og hygge for alle.

Det er neppe en hemmelighet at det kan være vanskelig til tider å tilbringe mye tid med familien – eller svigerfamilien. Dora Thorhallsdottir (49) er familieterapeut, og forteller at det slettes ikke er uvanlig å kjenne på dette.

Tilbake til barndommen

Når man skal tilbringe tid med familien, trekker Thorhallsdottir frem det engelske uttrykket: «If you think you're enlightened, spend a week with your family».

– Veldig ofte, når vi møter familien, så går vi tilbake til den rollen vi hadde i barndommen. Det er flere som sier, for eksempel i løpet av en påsketur, at man egentlig er ålreit, men at familien får frem det verste i en, sier hun med et glimt i øyet.

FAMILIETERAPEUT: Dora Thorhallsdottir har jobbet som familieterapeut i 17 år, og har spesielt tre råd til hvordan man kommer seg gjennom påsken med familien. Foto: John Andresen

Familieterapeuten mener hovedgrunnen til at det kan bli dårlig stemning når man samles med familien, kan være gamle sår. Man kan da ende opp i å gå i en rolle man egentlig ikke vil ha lenger, mener hun.

– Det er veldig mange som kjenner på gammel sorg, sinne eller en frustrasjon over gamle ting som ikke har blitt tatt tak i, sier Thorhallsdottir og legger til:

– Du går rett og slett litt inn i et vepsebol med gamle følelser som blir trigget på nytt.

Svelge kameler

Familieterapeuten trekker også frem ønsket om å forandre familiemedlemmer.

– Jeg tror alle gjør hverandre en stor tjeneste hvis man slutter å håpe på å endre andre mennesker. Det får du ikke gjort, i hvert fall ikke på en hyttetur i påsken.

Samtidig påpeker hun at man gjerne svelger for mange kameler i løpet av en slik ferie, og går på akkord med seg selv.

– Du sier «ja», men mener egentlig «nei». De gangene du virkelig mener «nei», så er min oppfordring å si ifra, sier Thorhallsdottir.

– Når vi ikke sier ifra, oser det ut gjennom kroppsspråk, ordvalg og tonefall. Det blir mer destruktivt, fordi det blir en del misforståelser.

Terapeutens råd

Til tross for at man kanskje ikke kommer overens med alle i familien, eller at gamle sår blir åpnet igjen, så finnes det ulike råd.

Thorhallsdottir trekker frem særlig tre ting man kan tenke på.

– Hvis du skal si ifra om dine grenser og behov, bruk personlig språk. Det vil si å bruke «jeg» i setningene dine. Det er veldig konflikthemmende, forklarer hun.

Deretter trekker hun frem en forventningsavklaring som hennes andre råd.

Dette er for å ikke havne i en situasjon der alle vil forskjellige ting i løpet av ferien, men ingen har avklart det på forhånd. Rådet handler om at man kan komme til en enighet om hvordan påskeferien skal se ut, der alle blir fornøyde.

– Det kan være veldig greit at alle sier hva de håper skal skje i løpet av uka. Hvis det er mange ulike ønsker, så blir alle misfornøyde.

Terapeutens siste råd er å ha det åpent når man skal dra hjem.

– Man sier ofte at besøk er som fersk fisk – det begynner å stinke etter tre dager. For voksne folk, så kan det være en idé å ha det litt åpent når man drar hjem fra hytta, sier hun og legger til:

– For å trekke frem fjellvettreglene: Det er ingen skam å snu.

På tur med svigerfamilien

Det er derimot ikke alle som reiser på påskeferie med sin egen kjernefamilie – noen tilbringer ferien med svigerfamilien.

Thorhallsdottir beskriver det å komme inn i en ny familie, som et «krasjkurs i diplomati».

– Du blir litt tilskuer, der du sitter på sidelinjen og observerer. Hvordan snakker de til hverandre her? Hvordan er omgangsformen?

Hun forteller at det kan være lurt å være seg selv, samtidig som at man tilpasser seg reglene i familien.

– Man gir litt, men ikke for mye heller. Hvis du gir for mye og går på akkord med deg selv, så har du en bedriten tur. Og da gir du inntrykk av at du er en annen enn den du er. Så det er en gyllen middelvei her: Gi litt og ta litt, og kjenn etter selv hvor grensen går på hva du er villig til.