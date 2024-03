Slik kjøper du øl på røde dager

Du har kanskje opplevd det selv? At du løper til butikken, men får beskjed om at ølserveringen er stengt for dagen – og at det er ingenting kassearbeideren kan gjøre.

På røde dager kan dette være enda mer frustrerende, for uavhengig om du er på butikken innenfor tidsrammen hvor butikkene egentlig selger øl, så er det full stopp på alkoholsalget.

Eller er det egentlig det? Nei, du kan faktisk kjøpe alkoholholdig øl også på de helligste dager.

Men ifølge eksperten TV 2 har snakket med, er det ikke så mange som benytter seg av det.

MED OG UTEN: På bildet er det både alternativer med og uten alkohol – men ingen alternativer her er over 2,5 prosent. Uansett, så trenger man ikke alkohol for å ha det påskegøy. Foto: Ingvild Gjerdsjo / TV 2

Egen gruppe alkoholholdig øl

Ifølge alkoholforskriften, er alkohol i Norge delt inn i følgende grupper:

Alkoholfri drikk: Drikk som inneholder under 0,7 volumprosent alkohol.

Alkoholsvak drikk: Drikk som inneholder fra og med 0,7 til og med 2,5 volumprosent alkohol.

Alkoholholdig drikk gruppe 1: Drikk som inneholder over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent alkohol.

Alkoholholdig drikk gruppe 2: Drikk som inneholder over 4,7 og mindre enn 22 volumprosent alkohol.

Alkoholholdig drikk gruppe 3: Drikk som inneholder fra og med 22 til og med 60 volumprosent alkohol.

Det er kun øl, og andre alkoholholdige enheter, med over 2,5 prosent alkohol som er ulovlig å selge på helligdager. Du står fritt for å kjøpe øl som har opp til 2,5 prosent, selv på de rødeste dager.

Det er mange som bruker begrepet lettøl om alkoholfri øl, men ifølge Store norske leksikon er dette feil. Lettøl er alkoholsvak, men ikke alkofri. Det er såpass mye alkohol i lettøl at du må være myndig for å kjøpe det, i motsetning til alkoholfri øl.

Trenger du noen å snakke med? Dersom du, eller noen du kjenner, har problemer med alkohol, er det flere du kan kontakte for råd. Kirkens SOS på 22 40 00 40. Tjenesten er døgnåpen, og man kan også chatte eller skrive melding. Rusinfo på 915 08588, dersom du har spørsmål om alkohol og rus.



Hege Ramseng er kommunikasjonssjef i Bryggeriforeningen. Hun sier at nordmenn på generell basis kjøper lite lettøl.

– Alkoholfritt øl og lettøl kan kjøpes fritt alle dager. Slik har det alltid vært. Det selges atskillig mer alkoholfritt øl enn lettøl. Det er nok fordi mange enten vil ha «ordentlig» øl, eller helt alkoholfritt.

Salget på alkoholfritt øl har hatt en enorm økning de siste årene. Denne økningen har også påvirket utvalget, ifølge Ramseng:

– Utvalget av alkoholfritt øl er nå meget stort, og kvaliteten er god. Vi ser dessuten at flere unge velger alkoholfrie alternativer.

ØKNING: Slik ser utviklingen i salget av alkoholfrie varer på Vinmonopolet ut. Foto: Vinmonopolet (grafikk)

Ølfelle

Store norske leksikon opplyser om en annen felle man kan gå i, om man er ute etter øl med lav alkoholprosent.

«Lettøl må ikke forveksles med øl som er merket «lite». Lite-variantene inneholder mindre kalorier, og er vanligvis i skatteklasse D, altså med alkoholinnhold på cirka 4,7 %», skriver Store norske leksikon.

TV 2 har tidligere skrevet at de aller fleste butikker som ikke normalt er søndagsåpne, holder stengt både skjærtorsdag, langfredag og første og andre påskedag. Disse endringene påvirker også tidsrommet hvor ølsalget er åpent.

Rema 1000 har tidligere uttalt til TV 2 at det vil være lokale variasjoner i åpningstidene og oppfordrer kundene til å sjekke Remas nettsider. Det samme gjør Coop.