Slik kan menn «sanse» at en kvinne både har mensen og eggløsning

Sex under mensen har vært en problemstilling menn og kvinner har forholdt seg til siden tidenes morgen.

Noen ser på det «å kjøre brannbil» som ekkelt, sølete og ubehagelig, mens andre igjen tenner på tanken på å ha sex med dama når det er «den tiden» i måneden.

Her er det, som alt ellers i verden, smak og behag som gjelder.

Og skal vi tro sexolog (NACS) Siv Gamnes og sexolog Tone Haldorsen kan mannen faktisk plukke opp – både ubevisst og bevisst – at kvinnen har menstruasjon, uten at hun selv har sagt noe.

De ytre faktorene er for mange åpenbare; kvinnens humør blir påvirket av PMS, hun får økt matlyst og kanskje større behov for hvile.

Kjenner en større seksuell attraksjon til kvinnen

Men jo, mannen kan også ubevisst «sanse» at en kvinne både har mensen og eggløsning.

– Mange menn kan det. Kroppslukten til kvinner kan endre seg litt, temperaturen hennes stiger og energinivået hennes blir ofte litt lavere, forklarer Haldorsen, og legger til:

– Kjenner man partneren sin godt, vil mange menn kunne plukke opp at kjæresten har mensen uten å egentlig ha kontroll på menskalenderen hennes. Det samme gjelder eggløsning.

Også sexolog Gamnes trekker frem endring i kvinnens kroppslukt, og at hun ved eggløsning skiller ut kjemiske signalstoff, feromoner, som mannen kan oppfatte ubevisst.

– Da snakker vi ikke om at kvinnen lukter roser eller blomstereng, men en lukt hun skiller ut gjennom det kjemiske signalstoffet feromon, som fanges ubevisst opp av hjernen og bidrar til en attraksjon, forklarer hun.

Feromonene forteller, ifølge Gamnens, hankjønnet at «dette her er en fruktbar kvinne», uten at han nødvendigvis tenker det bevisst.

– Mannen kjenner en større seksuell attraksjon til kvinnen, enn det han kanskje gjør de andre dagene i syklusen.

EKSPERTEN: Siv Gamnes er sexolog og forfatter, og har flere tiår med erfaring på området. Foto: Privat

Urdriften i oss

Denne ubevisste kroppslukt-utsondringen skjer også som nevnt ved eggløsning, som er rundt 14 dager før menstruasjon. Denne perioden skal kvinnen, biologisk sett, også være på sitt mest attraktive.

– Studier viser at kvinnen blir mer attraktiv, og føler seg mer attraktiv ved eggløsning. Hun er i den mest fertile delen av syklusen, og mulighet en er størst til å bli gravid. Biologisk sett er det da hun må tiltrekke seg menn om hun skal bli gravid, forklarer Gamnes.

Hun mener at dersom man ser på seksualiteten som er urdrift i oss, vil det hele fremstå logisk.

– Det er helt i tråd med det man ser ellers i dyreverdenen, at hunkjønna dyr har en utsondring som tiltrekker seg hanndyret når hun er på det mest fertile



– En myte

I noen kretser har man spekulert i om kvinnen blir mer attraktive når de har mensen, men her påpeker begge sexologene at dette er en myte, og trekker igjen frem at det er ved eggløsning kvinnen er på sitt mest attraktive.

– Under eggløsning blir kvinnenes utseende mer synkront, mange endrer kroppsholdning og utstråler mer selvsikkerhet. Dette skjer i kroppen for å tiltrekke seg en partner fordi hun er i den fruktbare perioden av syklusen, forklarer Haldorsen.



EKSPERTEN: Tone Haldorsen er sexolog og parterapeut. Temaet sex og mensen, og spesielt hvordan man så på dette i gamledager, er noe som opptar og engasjerer henne. Foto: Privat

Hormonbildet i kvinnen er, ifølge Gamnes, helt forskjellig fra eggløsningstidspunktet til når hun har menstruasjon.

– Kjønnshormonene synker og øker gjennom syklusene, i takt og utakt, og feromonene er heller ikke de samme under menstruasjonen som ved eggløsning.

Sex kan minke menskramper

Når man har sex under menstruasjon er det noen ekstra hensyn som burde tas, skal vi tro sexologene Gamnes og Haldorsen, og begge trekker frem at både renslighet og samtykke fra begge parter er essensielt.

– Det skal være lystbetont for begge. Kjenn etter på kroppen hva du vil. Noen synes sex under mensen er veldig positivt fordi alt er våtere, mens andre ser på det som grisete, forteller Haldorsen.

Hun tipser om å legge en håndduk under rumpa, et våtlaken over madrassen eller et lakklaken på sengen for å slippe søl.

– Utover det er det ikke flere hensyn å ta enn alle andre ganger man har sex, sier hun videre.

KAN MINKE MENSSMERTER: Sex under menstruasjon kan faktisk lindre menssmerter, skal vi tro ekspertene. Foto: Colourbox

Siv Gamnes forklarer også at noen kvinner faktisk kan føle at menssmerter minker når man har sex, fordi at man bruker bekkenbunnsmuskulaturen i underlivet under samleiet.

– Orgasmen man kan oppnå fungerer også som en muskelutladning i bekkenområdet, noe som vil kunne lindre smerter som kan være forårsaket av muskelkramper eller spenninger. I tillegg vil kroppen danne mer endorfiner når du har sex, noe som gir en naturlig smertelindring.

Og igjen minner sexologen om at renslighet og god hygiene er prioritet nummer én dersom man skal ha sex under menstruasjon.

– Når man har mensen er det slimhinnen i livmoren som støtes ut, og i praksis har kvinnen et åpent sår der. Det å tenke på hygiene, og ta forholdsregler rundt renslighet, er kjempeviktig for å unngå at det kan oppstå livmorinfeksjon, sier Gamnes.

– Er sex under mensen tabu, eller er det noe som stadig flere partnere er åpen for å ha?

– Mange menn er helt ok med å ha sex når kvinnen har mensen, mens andre syns blod er ekkelt. Det samme gjelder kvinner. Det blir jo mer og mer greit i det norske samfunnet, fordi vi kommer mer og mer bort fra at mensen er noe skittent og flaut. Men vi har dessverre en lang vei å gå, sier sexolog Haldorsen.



Kalte mensen for «friuka»

Hun forklarer at man ikke trenger å gå lenger tilbake i tid enn på 1700-tallet, da menstruerende kvinner hadde rykte på seg for å gjøre menn eller husdyr, som oppholdt seg i nærheten, syke, eller at kvinnene kunne ødelegge avlingen om de gikk forbi en kornåker når de hadde mensen.

– Helt frem til starten av 1900-tallet ble det sagt at kvinner ikke kunne studere eller jobbe som menn når de hadde mensen, fordi de ble så svake i både kropp og sinn, legger Haldorsen til.

Rundt 1878 var det en kvinnelig forsker som ifølge sexologen konkluderte med at dette overhodet ikke stemte, og at mange kvinner ikke ble påvirket negativt prestasjonsmessig under mensen.

– Det tok likevel lang tid å snu synet på dette, og vi henger kanskje litt igjen enda. Det er ikke mange tiår siden kvinner i Norge ikke skulle ha sex før ekteskapet, og det ikke var korrekt kutyme å ha sex under mensen. Mange kvinner kalte det «friuka», for de slapp å ha sex med mannen sin.

Sexolog (NACS) Gamnes legger til at det i noen religioner i dag fremdeles blir ansett som en synd å ha sex med en kvinne som har mensen.

– Det er fremdeles religioner som mener at kvinnen er «uren» under mensen, og det derfor er forbudt å ha sex da. Dette gjelder også for folk som lever i Norge i dag.