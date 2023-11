Slik kan du forsinke overgangsalderen med flere år

Ekspertene mener at det er flere knep man kan gjøre for å minke hetetokter, beinskjørhet og muskelplager.

Både menn og kvinner blir med årene rammet av det man på folkemunne kaller overgangsalder, men som på fagspråket er kjent som menopause.

Det oppleves ulikt av de forskjellige kjønnene, og for menn inntreffer de første tegnene i 30-årsalderen, mens det for kvinner inntreffer rundt 40-årsalderen. For noen tidligere, for andre senere. Men felles for begge kjønn er kroppslige endringer.

Der det hos menn utarter seg i form av et produksjonsfall av testosteron og andre hormoner over mange år, skjer endringene seg hos kvinner over en relativt kort periode.

Styrk beinhelsen



Ernæringsfysiolog og kvinnehelseveileder Gunn Helene Arsky, som har spesialisert seg på kvinners overgangsalder, forteller til TV 2 at det aldri er for sent å starte med tiltak som kan forsinke symptomene på overgangsalder.

– Det å styrke beinhelsen og å forebygge beinbrudd, er noe man burde være oppmerksom på, forklarer hun.

Både fokus på sunt kosthold og trening for skjelettet mener ernæringsfysiologen at er smart å starte med tidlig i tyveårene.

– Selv om skjelettet vårt er ferdig utviklet når vi er i tyveårsalderen, er vedlikeholdsfasen fram til midten av førtiårene kjempeviktig.

Vedlikehold av skjelettet skjer ikke utelukkende gjennom trening, men også maten man spiser. Brokkoli, linser, bønner og gulrøtter er matvarer som, ifølge Arsky, kan bidra til å svekke symptomer på overgangsalderen.

– Det er også viktig å få i seg nok kalsium og magnesium, for eksempel fra magre meieriprodukter eller berikede veganske alternativer, forklarer Arsky.

Soya mot hetetokter

Marte Myhre Reigstad, som er spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer og som jobber ved Gynekologene på Kolbotn, legger til at produkter som soya og tofu kan bidra positivt for kvinner som av ulike årsaker ikke kan få østrogen.

– Noen kvinner kan ikke få østrogen, for eksempel de som har hatt brystkreft, og da kan det være en idé å ty til alternative produkter. Disse kan hjelpe, men den vitenskapelige dokumentasjonen mangler. Soya og tofu inneholder stoffer som strukturelt ligner på østrogen, derfor har man tenkt at dette kan hjelpe enkelte, forklarer Reigstad.

Et av de vanligste symptomene for kvinner i overgangsalderen er hetetokter. Å bruke soyaprodukter hevder ernæringsfysiolog Arsky at kan bidra til å redusere overgangalderproblemer, og da særlig hetetokter.

– Soya inneholder noe som heter plantesteroler, eller fytoøstrogener. Og de stoffene, da særlig isoflavoner som er i soya, er spesielt bra med tanke på overgangsalderproblemer, sier Arsky.



Hun tipser om å bruke soyamelk i kaffen, soyamelk på kornblandingen, eller spise tofu.

– Man kan også bruke soya i smoothie, eller som du ville brukt rømme eller yoghurt.

– Jeg kan bruke meg selv som eksempel. Jeg er 55 år, og har ikke merket noe til noen humørsvingninger. Ikke mannen min heller. Dét kan jo være et kontrollspørsmål, sier hun med et smil.

Arsky har selv bare vært plaget med hetetokter i moderate mengder, og da gjerne mellom ni og halv ti på kvelden.

– Moren min var helt annerledes. Jeg tenker at dette er fordi at jeg primært spiser vegetarisk. Ikke det at alle må gjøre det, men det handler om at jeg startet med å spise tofu og soyaprodukter, basert på studier fra Japan, som viste at dette var bra for å forebygge hetetokter.

Dette var noe hun begynte med i 35-årsalderen.



– Jeg tenker at ja, man kan absolutt gjøre mye for at det skal bli bedre for en selv. Både i forkant og underveis i overgangsalderen, sier Arsky.



– Styrketrening er nøkkelen

Treningsaspektet, for å blant annet styrke beinstrukturen, støttes også av personlig trener Priscilla Louisa Kwaa. Hun er gründer av livsstilsnettstedet Womanhood, og bekrefter at trening kan bidra til å forsinke overgangsalderen.

– Det at man bygger muskler, i stedet for å miste mer, vil øke stoffskiftet. Man forskyver overgangsalderen ved at man er i bedre form lengre. Starter man med gode treningsvaner tidlig, gjerne fra barndommen av, vil man enklere holde på det gjennom overgangsalderen, forklarer Kwaa til TV 2.

KVINNEHELSE-EKSEPERT: Marte Myhre Reigstad er spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer, og jobber ved Gynekologene på Kolbotn. Foto: Privat

– Er det noen treningsmetoder som er bedre enn andre?

– Styrketrening er nøkkelen her, fordi man utsetter mange av symptomene man får, som hetetokter, nettopp ved å trene styrke.

Kawaa forklarer at studier viser at man kan halvere sjansen for hetetokter, dersom man trener styrke.

– I tillegg sover man bedre, blir sterkere og har mer overskudd – både på trening, men også på privaten. Mange i overgangsalder-fasen er i alderen der de jo gjerne vil løpe etter barnebarna eller oldebarna, sier hun med et smil.

Gynekolog og kvinnehelse-spesialist Marte Myhre Reigstad forklarer at noen opplever at plagene kan reduseres ved aktivitet.



– Dette ved trening eller litt vektnedgang, hvis man har høy BMI. Men symptomene på overgangsalder skyldes at kroppen slutter å lage østrogen. Det som hjelper er å tilføre østrogen tilbake, enten i form av tabletter, plaster, spray eller krem, sier Reigstad.

150 minutter lavaktivitets gange i uken

Personlig trener Kawaa tipser også om å ha ekstra fokus på bekkenbunnen i årene før overgangsalderen setter inn, fordi at det er et område som blir påvirket av den hormonelle tilstanden.



– Mange er redde for å oppleve lekkasjer, men når man trener styrke trener man også opp bekkenbunnen, forklarer hun.

Lege Mina Adampour trekker også frem, i likhet med Kawaa, Arsky og Reigstad, viktigheten med fysisk aktivitet og å bygge muskelmasse og styrke beinhelsen, for å forhindre beinbrudd.

– Når en kvinne når menopause, sier vi at vi håper at de klarer 150 minutter lavaktivitets gange i uken, eller mer moderat aerobisk trening av 75 minutter i uken. Og styrketrening to ganger i uken.

Hun påpeker at fysisk aktivitet er spesielt viktig i overgangsalderen, fordi at livsstilsrisikoen for beinbrudd for en kvinne er 40 prosent.

– Spesielt når østrogen faller, da kan man oppleve å få beinskjørhet. Er man fysisk aktiv forut, og bygger opp muskelmassen, bidrar dette til økt press på bindevev og beinstruktur, som gjør at beinstrukturen vår blir sterkere, forklarer Adampour.

Stress ned

Et annet aspekt, for å forsøke å forskyve på overgangsalderen, er det mange higer etter å få til, men som man likevel har en tendens til å slite med: nemlig å stresse ned.

– Det å forhindre stress i 30-årene kan bidra til å forsinke overgangsalderen med ett år eller to, forklarer Arsky til TV 2.

Dette bidrar nemlig til å minke kortisolnivået i kroppen.

– Lag deg lommer i livet som gjør at du kan senke skuldrene. Om det er å gå tur, meditere, gjøre yoga eller lese en bok. Greier man dét og å få nok søvn, går man en bra overgangsalder i møte, forklarer ernæringsfysiolog Arsky videre.

Gynekolog Reigstad forklarer til TV 2 at mange av plagene man kan oppleve i en stressende hverdag, kan oppfattes som de samme plagene man kan oppleve ved overgangsalderen.



– Ofte kan kvinner synes at det er vanskelig å vite om plagene de har skyldes overgangsalder eller noe annet. Ved flere andre tilstander, som for eksempel lavt stoffskifte, depresjon eller utbrenthet, kan symptomene ligne på noen av plagene som kommer med overgangsalder. Eksempelvis dårlig søvn, humørsvingninger, hjertetåke eller leddsmerter.

Bruk solkrem

Cathrine Stabel, som er gründer bak Helt krem, et uavhengig nettsted som tar for seg hudpleie, forteller til TV 2 at det at man trener, holder kroppen i form og får nok søvn, gjør at man reduserer stress.



– Stress øker produksjon av kortisol, og kortisol øker betennelse i huden. Alt påvirker alt, både på utsiden og innsiden, forklarer hun.

Stabel legger til at solkrem, uansett hvor i livet man er, er det viktigste grepet man kan gjøre for hudens del.

– Beskytter man seg med solkrem hele livet, vil man ha god hud lenger. Det er ikke poeng å bruke noe som helst hudprodukter, om man ikke bruker solkrem. Og i overgangsalderen er dét spesielt viktig. Folk som bruker mye penger på serum, behandlinger og kremer, men ikke på solkrem, de kaster penger ut av vinduet, hevder hun.



TIPS OG RÅD: Cathrine Stabel er gründer bak Helt krem, og Pricilla Kawaa er personlig trener. De mener at generell sunn livsstil og trening, samt bruk av solkrem gjennom hele livet, er alfa og omega før, under og etter overgangsalderen. Foto: Malini Gaare Bjørnstad / TV 2

– Hva skjer med huden i overgangsalderen?

– Huden blir først og fremst tørr. Man mister kollagen, som gjør at alt synker sammen.

Stabel forklarer at de elastiske fibrene også blir færre, som fører til at huden ikke «holdes sammen» slik som før.

– Man mister fettstoffer, slik at huden absorberer ting på en annen måte enn tidligere. PH-verdien går opp, slik at man kanskje reagerer på ting man ikke har gjort tidligere, sier Stabel til TV2.

En trend i skjønnhetsbransjen de siste årene har vært å drikke kollagenpulver, som skal redusere rynker og cellulitter, og øke elastisiteten i huden.

Dette avkrefter Cathrine Stabel at har en hensikt.

– Man kan drikke så mye kollagenpulver man bare vil, men hvis man ikke bruker solkrem for å beskytte det man faktisk har, er det ikke noe poeng å bruke andre produkter, mener Stabel.

Øvrige kilder: Norsk Helseinformatikk og Volvat