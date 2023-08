Slik blir sæden din påvirket av mat

MAT: Flere matvarer kan påvirke både kvaliteten og smaken på sæden. Foto: Frank May / NTB

I flere år har det florert et rykte om at sperm blir påvirket av maten man spiser.

Ofte får man høre at mat som ananas, tranebær og andre sunne matvarer gjør at sperm smaker bedre.

Sarah Bastienne Spallek-Halvorsen jobber som gynekolog ved Aleris Fertilitet, og har videreutdannelse innen andrologi, mannens reproduktive helse. Hun bekrefter at mat har en påvirkning på sæden som ejakulert ut av penishodet.



– Sædcellene blir ikke påvirket av mat, men det blir ejakulatet som er væsken som kommer ut fra penishodet sammen med sædcellene, sier Halvorsen til TV 2.

Slik blir smaken påvirket

Halvorsen forteller det ikke bare er maten som kan påvirke kvaliteten på sperm. Væske inntak, vitaminer og mineraler har også en påvirkning.

– Ananas og appelsin kan gjøre smaken søtere, mens øl, hvitløk, asparges, blomkål, kjøtt, og mye salt kan gjøre den bitter, forteller Halvorsen og legger til:

– Selleri kan gi en økende feromon effekt som kan gjøre en mer tiltrekkende. Et feromon er et kjemisk stoff som formidler beskjeder som duftinntrykk. Selleri kan stimulere feromonet androstenol som skilles ut via svett og i små mengder i ejakulatet.

Ifølge Halvorsen består ejakulatet av protein, enzymer, elektrolytter og fruktose.

– Det er sånn cirka 25 kalorier per ejakulat. Økende fruktoseinntak som ved søt frukt, kan tenkes at øker også sødmen og dermed næringen av ejakulatet, forteller Halvorsen.

Dette kan påvirke kvaliteten

Ifølge medisinsk ansvarlig ved Dr. Dropin, Daniel Sørli, er det gjort forskning på hvordan ulike faktorer påvirker kvaliteten av sæd.

– Kosthold og livsstil kan påvirke hvor mange sædceller den inneholder, hvor godt de svømmer, hvor utholdende de er og hvor stor mengde ejakulat som kommer ut.

Sørli forteller videre at sædkvaliteten kan bli dårligere ved for eksempel overvekt og bruk av anabole steroider.

– En sunn livsstil med variert kost og passe mengde mosjon fungerer godt for sædkvaliteten som så mye annet i livet.

Videre forteller Sørli at kaffe, tobakk, alkohol, rødt kjøtt og noen grønnsaker kan øke smaken av bitterhet, mens søte frukter kan gi en mer søtlig smak

– Det virker relativt logisk, da de fleste kroppsvæsker sin lukt og smak blir påvirket av det vi spiser.