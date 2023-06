Slapp ut av fengsel etter 21 år – feiret med donut

Jeff Titus (71) har i over 21 år hevdet sin uskyld, etter han ble dømt for dobbeltdrap i 2002. Denne uken frafalt alle anklager mot ham.

I 1990 ble to menn drept i Kalamazoo, Michigan. 12 år senere ble Jeff Titus (71) dømt til livsvarig fengsel for dobbeltdrapet.

I februar ble Titus en fri mann, men drapsanklagene har likevel hengt over ham. Ifølge flere amerikanske medier, deriblant nyhetsbyrået Kameraone, ble anklagene denne uken frafalt.

Etter å ha sittet bak lås og slå i over to tiår, feiret Titus med venner og familie over en saftig favoritt.

LYKKELIG: Jeff Titus slapp ut av fengsel i februar. I juni ble alle drapsanklager frafalt. Foto: Kameraone

Favoritt-donut

Ifølge en lokalavis i Michigan, Kalamazoo Gazette, har Titus alltid hatt en favoritt donut-butikk.

Da navnet hans var renvasket, unte han seg en New York Cheesecake fra favorittstedet Sweetwater's Donut Mill, sammen nære og kjære.

FAVORITT: Jeff Titus unte seg donuts fra hans favorittsted. Foto: Kameraone

Dømt 12 år etter drapene

I 1990 ble to jegere, Doug Estes og Jim Bennett, drept nær Titus eiendom i Kalamazoo, Michigan. Titus ble sjekket ut som mistenkt, da han hadde vært og jaktet over fire mil unna åstedet.

12 år senere, i 2002, ble han tiltalt og dømt for dobbeltdrap, da nye etterforskere åpnet saken på ny. Ifølge rettsdokumenter Kameraone har fått innsyn i, mente påtalemyndighetene at Titus var svært opptatt av eiendommen sin, og skjøt mennene for å ha oppholdt seg på eiendommen hans.

Titus' advokater hevdet derimot at han var på jakt med en kamerat på eiendommen, med en betydelig avstand fra der skytingen skjedde.

SONET 21 ÅR: Jeff Titus sonet over 21 år i Coldwater fengsel i Michigan. Foto: Kameraone

Ifølge amerikanske medier var det ingen fysisk beviser mot Titus.

Siden 2012 har The Innocence Clinic ved universitetet i Michigan Law School jobbet for å få domfellelsene opphevet mot Titus, da en gammel politirapport ble oppdaget. Den inneholdt rystende opplysninger.

Politiet mistenkte en person som ble observert i området hvor mennene ble drept, samme dag som drapene skjedde.

Informasjonen ble aldri delt med Titus sin forsvarsadvokat.

Ifølge Kameraone har Titus rett på en årlig utbetaling på 50.000 dollar for hvert år han satt i fengsel. Det tilsvarer over én million dollar, i norske kroner: over 11 millioner kroner.

– Det riktige å gjøre

Titus ble løslatt i februar, da myndighetene erkjente at vital informasjon fra politirapportene ikke ble delt med hans forsvarsadvokat tilbake i 2002.

Denne uken, omtrent tre måneder senere, uttalte aktor i Kalamazoo County, Jeff Getting, at Titus ikke vil bli stilt for retten på ny, og at alle drapsanklager er frafalt.

– Det er det riktige å gjøre, uttalte Getting ifølge nyhetsbyrået AP.

MANGEFULL: Aktor Jeff Getting mente etterforskningen var svært mangelfull, da Jeff Titus ble dømt tilbake i 2002. Foto: Kameraone

Getting, som ikke var aktor under Titus' rettssak, uttalte at rettssaken var dypt mangelfull, og at nøkkelvitner fra 2002 var døde.

– Jeg vet ikke hvem som drepte Estes og Bennett, men jeg kan si med 100 prosent absolutt sikkerhet at å gå videre med en rettssak mot Titus nå vil absolutt mangle den grunnleggende rettferdigheten som vår grunnlov krever, uttalte Getting.

Titus selv var tydelig preget da anklagene frafalt.

– Jeg er glad for å være en uskyldig mann nå, og gå videre med livet mitt. Jeg kan ikke beskrive hvordan det føles. Jeg skjelver helt på innsiden. Jeg er i ekstase. Jeg gjorde det ikke. Jeg er en totalt uskyldig mann, sa han.