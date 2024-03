Slanger på rømmen vekker oppsikt – ekspert med tydelig beskjed

SLANGER PÅ TOKT: Kornsnoken til venstre ble funnet i et boligfelt i Fredrikstad i 2018, mens kongeboaen til høyre dukket opp på en altan i Bergen i år. Foto: Mattilsynet / Politiet

Titt og ofte leser vi artikler om slanger som er på rømmen i Norge. Betyr dette at de ofte er på rømmen, eller føles det bare slik?

Helt siden det ble lovlig å ha reptiler som kjæledyr i Norge, har flere opplevd å få uventet besøk av slanger på rømmen.

De har blant annet dukket opp i nabolag, i taxibiler, på kjøkkenet og forrige uke fikk en kvinne besøk av en kongeboa på altanen sin i Bergen.

Men er det slik at det ofte er slanger på rømmen i Norge, eller føles det bare slik? Vi har tatt kontakt med Mattilsynet for å få svar.

Ble ofte holdt skjult

Den 15. august i 2017 ble det opprettet en «positivliste» for totalt 19 arter av eksotiske reptiler, amfibier og pattedyr som nordmenn kan ha i privat eie.

Blant annet ble det lovlig å ha kongepyton, kongeboa, leopardgekko og gresk landskilpadde i eget hjem, ifølge Mattilsynets hjemmeside.

Før det ble lovlig med visse reptilarter, hadde Norge et totalforbud mot innførsel, omsetning og hold av eksotiske reptiler, amfibier og pattedyr.

Årsaken var at dyrene ikke passet inn i norsk dyrehold og det var vanskelig å holde dem på en dyrevelferdsmessig forsvarlig måte i Norge, ifølge seniorrådgiver Bjørnar Stavenes i seksjon dyrevelferd, ved Mattilsynet.

Likevel hadde flere dem som kjæledyr ulovlig, og holdt dem skjult.

– Etter Mattilsynets oppfatning, innebar den ulovlige statusen til at dyra fikk dårligere velferd, sier Stavenes til TV 2.

– Blant annet fordi mange unnlot å oppsøke veterinær når dyra var syke.

De 19 artene som ble lovlige, er etablerte hobbydyr. Da de ble lovlig, kunne eierne få veiledning for hvordan dyrene skulle holdes.

LILLE HOUDINI: Slangen Lille Houdini rømte fra en dyrebutikk i Bodø i 2019. Foto: ZooExpressen

Slange i taxi og på kjøkkenet

Siden det ble lovlig med reptiler som kjæledyr i 2017, har TV 2 skrevet om flere tilfeller der slanger har stukket av – og dukket opp på de rareste steder.

Under kan du lese et knippe av hendelsene:

I juli 2018 ble politiet kontaktet da en fra Oslo så en slange under trappa til rekkehuset sitt. Det viste seg å være en kornsnok, som er kjent for sin dype rødtone.

Den rampete slangen Lille Houdini i Bodø hadde nok fått navnet sitt av en grunn. I mai 2019 rømte den nemlig ut fra buret sitt i dyrebutikken ZooExpressen. Lille Houdini var en rød, svart og hvit melkesnok på 25 centimeter.

En kvinne fra Sandnes fikk sjokk da hun oppdaget en slange på kjøkkenet sitt i mai i 2019. Kvinnen fikk hjelp av naboen til å putte kornsnoken i en bøtte mens hun kontaktet politiet.

PÅ VIFT: Dette er trolig en melkesnok som ble observert en sommernatt i Oslo i 2023. Foto: Politiet / NTB

I desember 2019 dukket det opp en kornsnok i en sportsbutikk i Stavanger. De ansatte ble overrasket da de fant slangen sammen med boksershortsene i butikken.

Det har også dukket opp slanger gatelangs flere steder i Norge.

Blant annet dukket det opp en kvelerslange i et boligfelt i Fredrikstad i 2018, i Kristiansand var det en kvelerslange på 1,5 meter på rømmen i 2021 og en kongeboa på frifot i samme by i 2022, og i 2023 dukket det opp en rødhvit melkesnok gatelangs i Oslo.

En taxisjåfør i Bergen opplevde at en kongepyton plutselig kom frem i bilen hans i mars 2023. Slangen tilhørte en tidligere kunde han hadde kjørt, som plutselig merket at slangen ble borte under bilturen.

I september 2023 ble en pytonslange på 1,5 meter funnet i Asker. Slangen var på rømmen og hadde gjemt seg under en terrasse. Beboerne i området turte ikke gå ut på grunn av pytonslangen.

– Ikke så vanlig

Ifølge Stavenes har ikke Mattilsynet noen registrerte tall på hvor mange ganger de har blitt kontaktet i forbindelse med slanger som har kommet seg ut av buret sitt.



For mange kan det kanskje føles som at man ofte hører om slanger som har stukket av, men ifølge seniorrådgiveren trenger ikke nordmenn være redd for å plutselig møte på en kongeboa ute i det fri.

Det er nemlig ikke så vanlig at slanger er på rømmen i Norge, selv om det kan oppleves slik:

TOK SEG EN TAXITUR: Denne kongepytonen dukket opp i en taxibil i Bergen i 2023. Slangen var trolig i bilen i én ukes tid. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

– Historier om rømte slanger får ofte stor oppmerksomhet, noe som kan gi inntrykk av at det skjer ofte og er veldig dramatisk. Men slik er det altså ikke, sier Stavenes til TV 2.

Slangeskrekk

Mange kan kjenne på en frykt bare av å se en slange på TV. Ifølge professor Ricardo Correia og forsker i økologi og evolusjonsbiologi Stefano Mammola, ved Universitetet i Helsinki, kan dette stamme fra våre forfedre som levde tett på naturen.

Selv om mennesker bor lenger unna dyrelivet i dag, og det ikke utgjør en konkret trussel, kjenner flere fortsatt på en slangeskrekk.

Ifølge en studie gjennomført av Correia og Mammola, basert på fobisøk på Internett mellom 2004 og 2022, er frykt for slanger blant fobiene som har blitt mer utbredt.

Mattilsynet har forståelse for at mange er redde for slanger.

– Men det er viktig å merke seg at verken kongeboa eller de andre lovlige slangene er giftige, sier Stavenes.

PYTONSLANGE: Denne slangen, som er av typen kongepyton, ble observert i Asker i september 2023. Den er ikke farlig for mennesker. Foto: Politiet

Han forteller at det beste er å ringe politiet dersom man ser en slange og ikke vet hvem som eier den.

Ifølge seniorrådgiveren skal reptilene holdes skjermet i egnede terrarier, som gir gode levemiljø og er rømningssikre.

Og han har et råd til alle slangeeiere:

– Følg rådene om gode og rømningssikre terrarier og pass på dyra deres. Det siste rådet kan gå ut til alle som har dyr, ikke bare slangeeierne, sier han.

TV 2 har vært i kontakt med politiet som sier at de ikke har konkrete tall som kan si noe om en eventuell økning eller nedgang på slangehenvendelser til politiet.