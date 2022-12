Skulle spise pizza – så fant de en kidnappet baby

Da politiet i Indianapolis fikk beskjed om at to tvillingbrødre var kidnappet, droppet de alt de hadde for å lete etter duoen.

Politibetjentene Richard El og Shawn Anderson hadde fått beskjed om at de skulle se etter en stjålet bil som var knyttet til kidnappingen. Etter en lang dag parkerte de utenfor en pizzarestaurant for å unne seg lunsj, før de skulle fortsette letingen.

Da gjorde de et urovekkende funn.

Stjålet bil

Det melder avisen FOX5 Vegas.

Etterforskere har sagt at moren, Nalah Jackson, skal ha stjålet bilen i Colombus, og etterlatt tvillingene i bilen mens hun gikk inn på pizzarestauranten Papa John's.

Kyair ble funnet i god behold dagen etter, men det var ingen tegn til den andre broren.

Politiet skal ha brukt flere dager på å se etter Kason og den stjålne bilen, men fant ingen spor. Mens de var skuffet over resultatene, stoppet de innom et shoppingsenter for å tenke over hvor de kunne befinne seg.

– Som en forelder selv, hadde jeg blitt gal av å ikke vite hvor barnet mitt hadde vært. Om de er trygge, om de er i live – så åpnet Gud himmelen og nesten tok han, men puttet han rett tilbake i hendene våre, fortalte Anderson til FOX5 Vegas.

For kort tid etter, fant de den forlatte bilen i en parkeringsplass – rett overfor gata hvor de spiste lunsj.

To dager uten mat og vann

Der fant de Kason i baksetet, og ifølge politiet hadde han gått to dager uten mat og vann.

“Holding him was one of the best feelings I’ve had in my career,” - IMPD Sgt. Shawn Anderson



Sgt. Anderson and Sgt. Richard El were two of the first IMPD officers to locate 5-month-old Kason Thomas.



Earlier today, they discussed their reaction to finding Kason. pic.twitter.com/kX47dDn3jL — IMPD (@IMPDnews) December 23, 2022

– Jeg har jobbet 23 år i politiet, og dette er øyeblikkene jeg lever for. Dette er hvorfor jeg kommer meg opp av senga hver morgen og tar på meg uniformen, forteller Anderson.

Jason Vannort, som jobber for Papa John's, sa at han hadde sett at bilen hadde vært parkert utenfor restauranten i et par dager, men at han ikke tenkte over det.

Videre forteller han at moren til tvillingene kom for å søke på en jobb, og at hun var der i 20 minutter før hun dro – og gikk rett forbi bilen.

Politiet arresterte moren kun få timer før Kason ble funnet, men hun var ikke villig til å dele detaljer om hvor han befant seg. Hun forventes å bli tiltalt og får anklager for å antageligvis ha tatt med seg den fem måneder gamle babyen over delstatsgrenser.