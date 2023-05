Skulle spise middag – så tittet de i gryta: – Mistet appetitten

EKKELT FUNN: Axel Bergsjø og samboeren Sara Rui valgte å kaste middagen sin etter et funn fra grønnsaksposen. Foto: Privat

Søndag skulle Axel Bergsjø (26) og samboeren Sara Rui (28) fra Bærum lage seg middag med en frossen brokkoliblanding de hadde kjøpt på Coop Prix på Løkeberg.

Da grønnsakene kokte, merket de at det var mer i gryta enn bare grønnsaker.

Det var Budstikka som først omtalte saken.

– Ekkelt

Da grønnsakene kokte, merker paret at de hadde kokt en larve i tillegg.

– Det er uappetittlig å finne en larve i maten sin, sier Bergsjø til TV 2.

Han beskriver opplevelsen som ekkel og forteller at mistet matlysten som første reaksjon.

26-åringen forteller også at det så ut til at det bare var halve kroppen til larven som var i grønnsaksblandingen.

– Det er absolutt ikke like ille som å finne en død rotte i maten, men man stiller seg spørsmål om hvordan reslighetsrutinene er hos Coop. Det er det jeg er mest opptatt av – ikke larven i seg selv, understreker han.

Paret valgte derfor å kaste maten.

– Det er mange som kanskje mener at vi kunne ha vasket det, men jeg syntes det var så uappetittlig at jeg ikke ville tenke på at jeg spiste grønnsaker som var vasket uprofesjonelt, forklarer Bergsjø.

LARVE: Paret fant en larve i brokkoliblandingen da de skulle lage middag. Foto: Privat

Beklager

Kommunikasjonssjef i Coop Norge, Harald Kristiansen, forteller at brokkoli dyrkes på friland. Der kan det også være larver og insekter som kjemper om det samme matfatet.

– Det er ytterst sjeldent de klarer å bli med hele veien frem til ferdig pakket produkt, men det kan skje selv om vi har gode systemer for å luke dem ut sier han og fortsetter:

– Dessverre er ikke dette like hyggelig for kunden å finne i blandingen, og vi beklager at denne krabaten ikke ble fanget opp i systemet produktet går gjennom.

Kristiansen forteller at de setter pris på at kunden varsler dem når slike ting skjer. Det tas på alvor og vil bli fulgt opp av pakkeri og Trygg Vare-avdelingen.

– Kunden må gjerne komme innom butikken vår og få et nytt produkt, i tillegg gir vi en kompensasjon for at de har hatt en dårlig opplevelse med vårt produkt, forklarer kommunikasjonssjefen.

Bergsjø forteller at de har vært i kontakt med Coop Norge som har beklaget til dem, og at de får en kompensasjon.