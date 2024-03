Skulle pusse opp badet – fant hemmelig rom i huset

Skien-mannen Ronny Thorsen (60) gjorde et overraskende funn i eget hus.

Ronny Thorsen (60) skal selge byvillaen sin i Skien. Tar man en ekstra god titt i boligannonsen, kan man se at nye eiere vil få et lite stykke historie med på kjøpet også.

For under en oppussing i huset gjorde Thorsen nemlig litt av et funn.

– Da stoppet hjertet litt opp, og jeg lurte på hva i jøssenavn dette var, sier han til TV 2.

Det var Telemarksavisa som først omtalte saken.

Uventet funn

Thorsen kjøpte villaen i 2000, og hadde sett at taket var merkelig på badet nede i huset.

Da han skulle pusse det opp, fikk han seg en skikkelig overraskelse:

– Idet jeg skulle begynne å borre og slå opp, så var det plutselig en lem der, sier Thorsen til TV 2 og fortsetter:

– Da jeg tok den opp, dukket jo kofferten, bowlerhatten og en kopi av et Claude Monet bilde opp.

GAMMEL KOFFERT: Denne kofferten lå i det hemmelige rommet i taket på badet. Foto: Privat

Han løftet ned kofferten og merket at den var utrolig tung. Det gjorde han mer nysgjerrig på innholdet.

– Jeg tenkte kanskje ikke på gullbarrer, men det var så tungt at jeg ringte kona før jeg turte å åpne kofferten, sier han og ler.

Oppi kofferten fant han førsteutgaven til Posthornet, avisutklipp, nøkler og andre småting til huset. Ifølge ham selv var det mye historie fra 1913 og frem til 1936.

HISTORIE: I kofferten lå det flere gamle dokumenter og små gjenstander. Foto: Privat

Følger med huset

Han vet ikke hvorfor disse gjenstandene ble gjemt akkurat her:

– Badet er jo et merkelig sted å legge slike ting, sier Thorsen.

Skien-mannen har funnet ut at de første som bodde i huset, het Aarhus til etternavn, og har funnet flere brev som er adressert til Amalie Aarhus.

I tillegg har han også funnet en tyskstil skrevet av Erling Aarhus som trolig er hennes sønn.

CLAUDE MONET: Dette bildet, som er en kopi, av Claude Monet dukket også opp i det hemmelige rommet. Foto: Privat

Thorsen forteller at de som kjøper huset også skal få kofferten med alle de historiske elementene i.

Bowlerhatten ønsker han derimot å ta med seg videre, ettersom han ofte bruker den selv.

– Skal jeg stemme så tar jeg på meg dress og bowlerhatten og går på stemmelokalet, og bruker den på 17. mai, sier Thorsen og fortsetter:



– Den har jeg som et varemerke nå.