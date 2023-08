Skulle på Taylor Swift konsert – måtte sende ut nødsignal

KONSERT-TUR: Mor og sønn hadde reist til USA for å se artisten Taylor Swift på scenen i Los Angeles. Det gikk ikke helt som forventet. Foto: Ashley Landis/AP / KameraOne/@Resqman

En iPhone-funksjon ble avgjørende for at Egor Shestrikov ikke gikk glipp av favorittartisten da han gikk seg vill uten dekning.

Forrige uke dro britiske Egor Shestrikov og hans mor, Irina Fedorovskaya, til USA med ett mål for øyet: Taylor Swifts konsert i Los Angeles.

– Det er den eneste grunnen til at vi kom hit, understreker Taylor Swift-tilhengeren Shestrikov.

Dagene før konserten ville mor og sønn utforske verdensmetropolen. Det holdt på å gå riktig så galt, melder KameraOne og ABC 7.

Gikk seg vill

Britene dro til Angeles National Forest for å se på fosser, og pakket ikke med seg noe for den lille turen.

Det burde de kanskje ha gjort.

MOR OG SØNN: Egor Shestrikov og hans mor, Irina Fedorovskaya, hadde reist fra England til USA. Foto: KameraOne

For det som bare skulle være en kort tur, tok plutselig seks timer etter at de gikk seg vill i skogen.

– Jeg ble bekymret da det ble mørkt, forteller moren til ABC 7.

Turistene hadde ikke med seg lommelykt, mat eller vann, og bestemte seg for å ringe etter hjelp.

Da oppstod det et nytt problem: De hadde ikke dekning på telefonen.

iPhone-funksjon ble redningen

De prøvde å ringe nødnummeret 911, men kom ikke gjennom.



En stund så det mørkt ut for familien i skogen, men så dukket det opp et nytt håp.

Ettersom Shestrikov har iPhone 14, kunne han sende et nødvarsel via satelitter, ved å trykke på begge sideknappene på telefonen sin.

SOS-FUNKSJON: iPhone 14 har en SOS-funksjon som lar deg komme i kontakt med nødetatene – selv når du ikke har dekning. Foto: KameraOne/Apple

Da kom det opp ulike spørsmål om hva problemet var og hvor mange som var rammet. Til slutt ble det opprettet en tekstsamtale med nødetatene.

Apple-teknologien gjorde det mulig for redningsmannskapet å se den nøyaktige posisjonen til den britiske familien.

Etter bare en og en halv time ble Shestrikov og Fedorovskaya reddet ut av skogen.

Kunne gått to dager

Mike Leum fra L.A. County Search and Rescue Team var del av mannskapet som hjalp dem ut fra skogen.

Han forklarer at redningsaksjonen ville tatt mye lenger tid uten iPhones SOS-funksjon.

BLE REDDET: Her er Mike Leum (til høyre) sammen med Egor Shestrikov (i midten) og en annen redningsman i skogen. Foto: KameraOne/@Resqman

– Det ville ha gått en dag eller to før vi hadde fått dekket området der de faktisk ble funnet, sier Leum.

Han forteller at det ikke er mange som vet om funksjonen, og at det heller ikke er lenge siden han selv hørte om SOS-teknologien for første gang.

Ifølge Leum var mor og sønn veldig glade for at de ikke gikk glipp av Taylor Swift-konserten, takket være hjelpen de fikk fra telefonen og redningsmannskapet.