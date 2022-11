Skulle bestille julelys – fikk seg en overraskelse

– Her i nord kaller vi en spade for en spade, så første tanken var vel: «Ka fan?», sier Linn Karoliussen Hvattum.

Hvert år er det flere lysdekorasjoner som pryder Harstad sentrum når mørketiden kommer.

I år var det på tide å bytte ut byens gamle julelys med nye, og daglig leder ved Harstad sentrum AS, Linn Karoliussen Hvattum, gjorde en større lysbestilling.

– I tillegg til girlandere og dråper, ønsket vi noen helt nye elementer, sier Hvattum til TV 2.

Da bestillingen kom i posten fikk hun seg en stor overraskelse.

Det var iHarstad som først omtalte saken.

Lysende selfiefigur

Målet var å bestille inn et lyselement som kunne fungere som et selfiepunkt. Ettersom julelysene har blitt hengt opp tidligere enn vanlig, har de valgt å kalle det for «mørketidslys».

Det var ikke behov for at alt skulle være av julemotiv, og Hvattum bestilte derfor lysende selfiefigurer av et snøfnugg, en nisse og en hest.

Da pakken kom sto det «horse» på den ene esken, men det var noe helt annet hun pakket opp.

KENGURU: Daglig leder i Harstad sentrum AS, Linn Karoliussen Hvattum, tror kenguruen har blitt pakket fort og sendt feil. Foto: Victoria Bakken

– Her i nord kaller vi en spade for en spade, så første tanken var vel «Ka fan, det er jo en kenguru», sier Hvattum og legger til:

– Det ble jo litt latter kan man vel trygt si.

Nytt byvåpen?

Daglig leder i Harstad sentrum AS forteller at de lysende hestene og kenguruene har noen like elementer, så hun tror at de har pakket fort og sendt feil.

– Den var jo merket med hest, forklarer hun.

Det er likevel ingen tvil om at kenguruen skal få bli boende i Harstad, selv om de egentlig ønsket en hest:

– Kenguruen er nå en del av Harstads mørketidslys – den blir værende.

MØRKETIDSFESTEN: Her er kenguruen og snøfnugget på scenen sammen med artist Sigrun Loe Sparboe under åpningen av mørketidsfesten. Foto: Linn K. Hvattum

Hvattum forteller at de har mottatt mange fine tilbakemeldinger etter at kenguruen fikk en plass i sentrum.

– Folk er positive, lattermilde og kommer sågar med ideer til hvordan vi kan dra dette videre. Ny figur på kommunens byvåpen har vært nevnt.

Lørdag var det en offisiell åpning for mørketidsfesten i sentrum. Mellom innslagene var det mulig for publikum å ta bilder med snøfnugget og kenguruen.

– Det var en veldig populær aktivitet, forteller Hvattum.

Hun forteller at Nina Dons-Hansen, fra Harstad Høyre, holdt en tale om at Harstad er en inkluderende by. Så i Harstad er det rom for alle – også kenguruer.