Skolebussjåføren hylles for det han gjorde for lille Levi

Førsteklassingen Levi er alltid i godt humør når skolebussjåfør Larry Farrish Jr. møter ham på vei til skolen Engelhard i USA.

Men en morgen for to uker siden merket Farrish at noe ikke var som det skulle.

– Denne dagen satt han på bakken med en jakke over hodet, forteller bussjåføren.

Det skriver det amerikanske mediet Today.

Gråt av lykke

Farrish spurte hvorfor Levi var lei seg, og da forklarte eleven at det var «pyjamasdag» på skolen. Han ville så gjerne delta, men han hadde ingen pyjamas.

Dette ville bussjåføren gjøre noe med.

Like etter at han hadde kjørt alle elevene til skolen, dro han på butikken for å kjøpe et par pyjamaser i forskjellige størrelser.

Han dro tilbake til skolen, og ba de ansatte om å hente Levi.

KJØPTE PYJAMAS: Skolebussjåfør Larry Farrish Jr. kjøpte et par pyjamaser til førsteklassingen Levi, som han kunne bruke på skolens «pyjamasdag». Foto: Jefferson County Public Schools

Da førsteklassingen kom ned, tok Farrish frem pyjamasene.

– Jeg sa: «Du hadde det vondt og gråt i dag tidlig, så jeg kjøpte disse pyjamasene til deg,» sier han.

Farrish forteller at ansiktet til Levi lyste opp da han skjønte at pyjamasene var til ham.

– Da jeg fikk pyjamasene gråt jeg av lykke, sier Levi i en pressemelding fra Jefferson County Public School.

STORFORNØYD: Levi ble veldig glad for at han også kunne gå i pyjamas på skolens «pyjamasdag». Foto: Jefferson County Public Schools

– En ekte helt!

Skolen publiserte et innlegg på Facebook-siden sin om bussjåførens gode gjerning.

Det har gått viralt og fått en hel verden til å smelte.

«Tusen takk, Larry. Du er en ekte helt! Verden trenge mange flere som Larry!» skriver en på Facebook.



«Det er så flott å høre gode og positive historier i denne tiden. Dette er den største gode gjerningen jeg har hørt om i hele år,» skrive en annen.

RØRT: Larry Farrish Jr. sier at han blir rørt av alle de positive tilbakemeldingene etter at historien ble kjent. Foto: Jefferson County Public Schools

Farrish, som begynte å kjøre buss for sju år siden, forteller at han er helt overveldet og rørt av alle oppmerksomheten han har fått i etterkant.

Flere har også kontaktet ham for å fortelle hvordan han også har hjulpet andre barn gjennom årene som skolebussjåfør.

Det har fått ham til å gråte.

– Det føles godt å vite at jeg har en påvirkning i et barns liv, forteller Farrish.